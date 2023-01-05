الأدوية المستخدمة في علاج اضطراب النظم القلبي

هناك العديد من الأسباب لاضطراب النظم القلبي.تكُون بعض حالات اضطراب النظم القلبي غير مؤذية ولا تحتاجُ إلى مُعالَجةٍ.في بعض الأحيان تتوقف حالة اضطراب النظم القلبي من تلقاء نفسها أو عند إدخال تغيرات في نمط الحياة، مثل تجنب استعمال الكحول، والكافيين (في المشروبات والأطعمة)، والتدخين.تكون حالات اضطراب النظم القلبي الأخرى خطيرة أو مزعجة بما فيه الكفاية بحيث تحتاج إلى مُعالَجةتُعد الأدوية المضادة لاضطراب النظم القلبي أحد أنواع العلاج.تنطوي المُعالجَاتُ الأخرى لاضطراب النظم القلبي على إدخال ناظمة قلبية أو مزيل الرجفان المقوم للنظم القابل للزرع (ICD)، أو تقويم النظم القلبي، أو تخريب منطقة صغيرة من أنسجة القلب تكون مسؤولة عن اضطراب النظم القلبي (الاجتثاث).
تفيد الأدوية المضادة لاضطرابات النظم القلبي في تَثبيط الاضطراب السريع في النظم القلبي والذي يُسبب أعراضًا شديدة أو خطيرة.لا يوجد دواء واحد يمكنه علاج جميع اضطرابات النظم القلبي لدى جميع الأشخاص.ينبغي تجربة العديد من الأدوية أحيانًا حتى الحصول على النتائج المطلوبة.ويمكن للأدوية أن تُفاقم أحيانًا من اضطراب النظم القلبي أو ربما تسببه.يسمى هذا التأثير باضطراب النظم القلبي المُحرَّض بالأدوية proarrhythmia.قد تسبب أدوية اضطرابات النظم القلب أيضًا آثارًا جانبية أخرى.
هناك العديد من الأدوية المضادة لاضطراب النظم القلبي، والتي تُصنف في مجموعات بحسب آلية عملها.تشمل المجموعات الرئيسية حاصرات بيتا، وحاصرات قنوات الكالسيوم، وحاصرات قنوات البوتاسيوم، وحاصرات قنوات الصوديوم.
تمنع حاصرات بيتا تأثيرات هرمون الإبينفرين (الأدرينالين).في القلب، يؤدي هذا المنع إلى إبطاء نشاطَ النظم الطبيعي لخلايا القلب، ويبطئ توصيل النبضات من خلال المسارات الكهربائية الطبيعية في القلب.
الكالسيوم، والبوتاسيوم، والصوديوم هي كهارل تتدفق إلى داخل وخارج الخلايا القلبية، وتكون مسؤولة عن النشاط الكهربائي الطبيعي للقلب.تتدفق هذه الكهارل عبر جدران خلايا القلب من خلال مسام مجهرية تسمى القنوات.هناك قنوات منفصلة لكل نوع من الكهارل.يُمكن لإغلاق إحدى هذه القنوات ن يؤدي إلى إبطاء التوصيل من خلال النظام الكهربائي للقلب و/أو يُقلِّل من نشاط النظم القلبي الطبيعي لخلايا القلب.
تشتمل الأدوية الهامة المضادة لاضطراب النظم القلبي والتي لا تدخل ضمن هذه الفئات على الأدينوزين والديجوكسين.تعمل هذه الأدوية بطرق مختلفة لإبطاء توصيل النبضات من خلال العقدة الأذينية البطينية (AV node).عند الأشخاص الطبيعين، توفر العقدة الأذينية البطينية الاتصال الكهربائي الوحيد بين الأذينين والبطينين.
بعض الأدوية المستخدمة في علاج اضطرابات النظم القلبي
أمثلة
بعض التأثيرات الجانبية
ملاحظات
حاصرات بيتا Beta-blockers
أسيبُوتولول Acebutolol
أتينولول Atenolol
بيتاكزولول Betaxolol
بيزوبرولول bisoprolol
كارفيديلول carvedilol
إسمولول
ميتوبرولول Metoprolol
نادولول Nadolol
بروبرانولول Propranolol
تيمُولول Timolol
تباطؤ ضربات القلب بشكل غير طبيعي bradycardia
التَّعَب
الاكتئاب
احتمال انخفاض مستويات السكر في الدم
ضعف الدوران الدموي في الجذع والذراعين والساقين
الأَرق
متلازمة رينود Raynaud syndrome
العجز الجنسي
ضِيق في التنفُّس
تشنج المسالك التنفسية (تشنج قصبي)
زيادة في مستويات الدهون الثلاثية مع استخدام بعض حاصرات بيتا
زيادة الضغط داخل العين لدى الأشخاص الذين يعانون من الزَرَق glaucoma
تستخدم هذه الأدوية لعلاج الانقباضات البطينية المُبتسَرة ventricular premature beats، وتسرع القلب البطيني ventricular tachycardia، والرجفان البطيني ventricular fibrillation، وتسرع القلب فوق البطيني الانتيابي paroxysmal supraventricular tachycardia.كما أنها تُستخدم لإبطاء المعدل البطيني ventricular rate لدى الأشخاص المصابين بالرجفان الأذيني atrial fibrillation} أو الرفرفة الأذينية atrial flutter.
ينبغي على الأشخاص المصابين بالربو أن يسألوا الطبيب قبل تناول هذه الأدوية.
حاصراتُ قنوات الكالسيوم
ديلتيازيم Diltiazem
فيراباميل Verapamil
الإمساك
الإسهال
ضغط الدم المُنخفض
تورم القدمين
تكون بعض حاصرات قنوات الكالسيوم فقط مفيدة، مثل ديلتيازيم و فيراباميل لاضطراب النظم القلبي.وتُستخدم لإبطاء المعدل البطيني عند الأشخاص المصابين بالرجفان الأذيني أو الرفرفة الأذينية ومعالجة تسرع القلب فوق البطيني الانتيابي.
تُبطئ أدوية ديلتيازيم وفيراباميل توصيل النبضات الكهربائية من خلال العقدة الأذينية البطينية.
ينبغي عدم إعطاء فيراباميل أو ديلتيازيم لبعض الأشخاص الذين يعانون من مُتَلازمة وولف-باركينسون-وايت Wolff-Parkinson-White syndrome.
الديجُوكسين Digoxin
الديجُوكسين Digoxin
الغثيان
تقيُّؤ
اضطرابات النظم القلبي الخطيرة
إذا كانت الجرعة عالية جدًّا، تشوه الرؤية اللونية، مما يجعل الأشياء تظهر بلون أصفر مُخضر
يبطئ دواء الديجوكسين توصيل النبضات الكهربائية من خلال العقدة الأذينية البطينية.يُستخدم الديجوكسين لإبطاء المعدل البطيني عند الأشخاص المصابين بالرجفان الأذيني أو الرفرفة الأذينية ومعالجة تسرع القلب فوق البطيني الانتيابي.
حاصرات قنوات البوتاسيوم
أميُودارون Amiodarone
أزيميليد Azimilide
بريتيليم bretylium
دوفيتيلد dofetilide
دورنيدارون dronedarone
إِيبوتيليد ibutilide
سوتالول Sotalol
فيرناكالانت Vernakalant
بالنسبة لجميع حاصرات قناة البوتاسيوم: اضطراب النظم القلبي وانخفاض ضغط الدم
بالنسبة لدواء أميودارون: تندب في الرئتين (تليف رئوي pulmonary fibrosis) واضطرابات في الغدة الدرقية، والكبد، والعين.
بالنسبة لدواء سوتالول (حاصر بيتا): نفس الآثار الجانبية لحاصرات بيتا
تستخدم هذه الأدوية لعلاج الانقباضات البطينية المُبتسَرة ventricular premature beats، والتسرع البطيني، والرجفان البطيني، والرجفان الأذيني، والرفرفة الأذينية.
وبما أن الأميودارون قد يكون سُميًّا، فلا يُستخدم للعلاج طويل الأمد إلا عند بعض الأشخاص المصابين باضطرابات النظم القلبي الخطيرة أو المزعجة جدًّا.
يستخدم بريتيليوم للعلاج قصير الأجل فقط من تسرع القلب البطيني المُهدد للحياة.
لا يتوفر أزيميليد، وفيرناكلانت في الولايات المتحدة.
نوكليوزيد البورين purine nucleoside
أدينوزين adenosine
تشنج المجاري التنفسية
احمرار الوجه (لفترة قصيرة)
يبطئ دواء أدينوسين توصيل النبضات الكهربائية من خلال العقدة الأذينية البطينية.
يستخدم أدينوسين لتثبيط نوبات تسرع القلب فوق البطيني الانتيابي.
لا يُصرف هذا الدواء للمرضى المصابين بالربو.
حاصرات قناة الصوديوم
ديسوبيراميد disopyramide
فليكانيد dlecainide
ليدوكايين lidocaine
ميكسيليتين (mexiletine
بروكاييناميد Procainamide
بروبافينون propafenone
كينيدين quinidine
اضطرابات النظم القلبي (التي يمكن أن تكون قاتلة، وخاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطراب في القلب)
بالنسبة لبعض الأدوية:
اضطراب في الجهاز الهضمي
الدوخة
جفاف الفَم
الإصابة بالدوخة
احتباس البول
الارتعاش
زيادة الضغط في العينين لدى الأشخاص الذين يعانون من الزَرَق glaucoma
تبطئ هذه الأدوية توصيل النبضات الكهربائية من خلال القلب.
تستخدم هذه الأدوية لعلاج تسرّع البطين، أوعدم انتظام دقات القلب البطيني، والرجفان البطيني، ولعلاج الرجفان الأذيني أو الرفرفة الأذينية (تقويم نظم القلب cardioversion).
باستثناء الليدوكائين والمكسيليتين، يمكن أيضًا أن تُستخدم هذه الأدوية للوقاية من نوبات الرجفان الأذيني أو الرفرفة الأذينية، وتُستخدم في حالات أقل شيوعًا لعلاج تسرع القلب فوق البطيني الانتيابي.