الأدوية المستخدمة في علاج اضطراب النظم القلبي

هناك العديد من الأسباب لاضطراب النظم القلبي.تكُون بعض حالات اضطراب النظم القلبي غير مؤذية ولا تحتاجُ إلى مُعالَجةٍ.في بعض الأحيان تتوقف حالة اضطراب النظم القلبي من تلقاء نفسها أو عند إدخال تغيرات في نمط الحياة، مثل تجنب استعمال الكحول، والكافيين (في المشروبات والأطعمة)، والتدخين.تكون حالات اضطراب النظم القلبي الأخرى خطيرة أو مزعجة بما فيه الكفاية بحيث تحتاج إلى مُعالَجةتُعد الأدوية المضادة لاضطراب النظم القلبي أحد أنواع العلاج.تنطوي المُعالجَاتُ الأخرى لاضطراب النظم القلبي على إدخال ناظمة قلبية أو مزيل الرجفان المقوم للنظم القابل للزرع (ICD)، أو تقويم النظم القلبي، أو تخريب منطقة صغيرة من أنسجة القلب تكون مسؤولة عن اضطراب النظم القلبي (الاجتثاث).

تفيد الأدوية المضادة لاضطرابات النظم القلبي في تَثبيط الاضطراب السريع في النظم القلبي والذي يُسبب أعراضًا شديدة أو خطيرة.لا يوجد دواء واحد يمكنه علاج جميع اضطرابات النظم القلبي لدى جميع الأشخاص.ينبغي تجربة العديد من الأدوية أحيانًا حتى الحصول على النتائج المطلوبة.ويمكن للأدوية أن تُفاقم أحيانًا من اضطراب النظم القلبي أو ربما تسببه.يسمى هذا التأثير باضطراب النظم القلبي المُحرَّض بالأدوية proarrhythmia.قد تسبب أدوية اضطرابات النظم القلب أيضًا آثارًا جانبية أخرى.

هناك العديد من الأدوية المضادة لاضطراب النظم القلبي، والتي تُصنف في مجموعات بحسب آلية عملها.تشمل المجموعات الرئيسية حاصرات بيتا، وحاصرات قنوات الكالسيوم، وحاصرات قنوات البوتاسيوم، وحاصرات قنوات الصوديوم.

تمنع حاصرات بيتا تأثيرات هرمون الإبينفرين (الأدرينالين).في القلب، يؤدي هذا المنع إلى إبطاء نشاطَ النظم الطبيعي لخلايا القلب، ويبطئ توصيل النبضات من خلال المسارات الكهربائية الطبيعية في القلب.

الكالسيوم، والبوتاسيوم، والصوديوم هي كهارل تتدفق إلى داخل وخارج الخلايا القلبية، وتكون مسؤولة عن النشاط الكهربائي الطبيعي للقلب.تتدفق هذه الكهارل عبر جدران خلايا القلب من خلال مسام مجهرية تسمى القنوات.هناك قنوات منفصلة لكل نوع من الكهارل.يُمكن لإغلاق إحدى هذه القنوات ن يؤدي إلى إبطاء التوصيل من خلال النظام الكهربائي للقلب و/أو يُقلِّل من نشاط النظم القلبي الطبيعي لخلايا القلب.

تشتمل الأدوية الهامة المضادة لاضطراب النظم القلبي والتي لا تدخل ضمن هذه الفئات على الأدينوزين والديجوكسين.تعمل هذه الأدوية بطرق مختلفة لإبطاء توصيل النبضات من خلال العقدة الأذينية البطينية (AV node).عند الأشخاص الطبيعين، توفر العقدة الأذينية البطينية الاتصال الكهربائي الوحيد بين الأذينين والبطينين.