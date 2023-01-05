إِحصارُ الحُزَيمَة bundle branch block هو نوع من إحصار التوصيل الذي ينطوي على انقطاع جزئي أو كلي لتدفق الدفعات الكهربائية من خلال الحزيمة اليمنى أو اليسرى.

(انظُر أيضًا لمحة عامة عن النظم القلبي غير الطبيعي ولمحة عامة عن إحصار القلب).

ينشأ التيار الكهربائي الذي يتحكم في انقباض عضلة القلب في العقدة الجيبية الأذينية، ثم ينساب عبر الحجرتين العلويتين للقلب (الأذينين)، ثم ينتقل إلى الحجرتين السفليتين للقلب (البطينين) من خلال ما يشبه صندوق التوصيلات الكهربائية الذي يُسمى العقدة الأذينية البطينية (AV node).تتوضع العقدة الأذينية البطينية في الجزء السفلي من الجدار الفاصل بين الأذينين بالقرب من البطينين وتؤمن الاتصال الكهربائي الوحيد بين الأذينين والبطينين.حزمة هيس هي مجموعة من الألياف التي تقوم بتوصيل الدفعات الكهربائية من العقدة الأذينية البطينية إلى الحجرتين السفليتين من القلب (البطينين).تنقسم حزمة هيس إلى حُزيمتين فرعيتين.تقوم الحزيمة اليسرى بتوصيل النبضات إلى البطين الأيسر، وتقوم الحزيمة اليمنى بتوصيل النبضات إلى البطين الأيمن.قد يحدث إحصار التوصيل في الحزيمة اليسرى أو اليمنى.

وينقسم فرعُ الحُزمة اليسرى إلى فرعين أيضًا، تُسمّيان الحزمتين الأمامية والخلفية.إذا حدث انسداد في التوصيل من خلال واحدة من هذه الحزمتين، يُسمَّى الانسداد جُزئيًا hemoclock أو حُزميًّا fascicular.

تعقُّب السبيل الكهربائيّ للقلب

لا يسبب إِحصارُ الحُزَيمَة عادةً أية أعراض.لا يُعد إحصارُ الحُزَيمَة اليمنى خطيرًا بحد ذاته، ويمكن أن يحدث لدى أشخاص بحالة صحية جيدة ظاهريًا.ولكنه قد يشير أيضًا إلى وجود ضَرَر كبير في القلب بسبب نوبة قلبية سابقة على سبيل المثال.

يميل إِحصارُ الحُزَيمَة اليسرى إلى أن يكون أكثر خطورة.وعندما يصيب كبار السن، فكثيرًا ما يشير إلى الإصابة ببدَاء الشِّريَان التاجي الناجم عن تصلب الشرايين.

يمكن تحري إِحصار الحُزَيمَة عن طريق تخطيط كهربية القلب (ECG).يُنتج كلٌ من نوعي الإحصار نمطًا مميزًا في نتيجة التخطيط.

لا يتطلب إحصارُ الحُزَيمَةُ بحدِّ ذاته أيَّة معالجة عادةً إلَّا إذا كانت جميع فروع الحُزيمة مسدودة.ولكن، إذا كان الإحصار ناجمًا عن اضطراب قلبي مستبطن، فقد يحتاج هذا الاضطراب إلى العلاج.