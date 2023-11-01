تضيق ثلاثي الشرفات هو تضيق فتحة الصمام ثلاثي الشرفات مما يؤدي إلى تباطؤ تدفق الدَّم من الأذين الأيمن إلى البطين الأيمن.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات صمامات القلب ومقطع الفيديو القلب).

يقع الصمام ثلاثي الشرفات في الفتحة بين الأذين الأيمن والبطين الأيمن.ينفتح الصمام ثلاثي الشرفات للسماح للدم بالتدفق من الأذين الأيمن لملء البطين الأيمن وينغلق لمنع الدم من العودة مجددًا نحو الأذين الأيمن مع تقلص البطين الأيمن لضخ الدَّم إلى الرئتين.إذا كان الشخص مصابًا بحالة مرضية تزيد من ثخانة وصلابة طيات الصمام فسوف تتضيق فتحته.يمكن في كثير من الأحيان أن يفشل الصمام في الانغلاق بشكل كامل، فيحدث قلس ثلاثي الشرف.

قد يتضخم الأذين الأيمن عبر السنين بسبب إعاقة تدفق الدَّم من خلال فتحة الصمام المتضيق، مما يزيد من حجم الدَّم في الأذين.تؤدي هذه الزيادة في حجم إلى زيادة الضغط في الأوردة التي تحمل الدَّم إلى القلب من أنحاء الجسم (باستثناء الرئتين).ولكن بالمقابل يتقلص البطين الأيمن بسبب تدني كمية الدَّم التي تدخله من الأذين الأيمن.

تنجم جميع الحالات تقريبًا عن الحمى الروماتيزمية.الحُمَّى الروماتيزمية، هي مرض يحدث في مرحلة الطفولة بعد الإصابة بحالات غير معالجة من التهاب الحلق بالعقديات أو الحُمَّى القرمزية.وفي أيامنا هذه أصبحت الحمى الروماتيزمية نادرة في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية، وذلك لأن المضادَّات الحيوية تستخدم على نطاق واسع لعلاج هذه الحالات من العدوى.يمكن في حالات نادرة أن يكون السبب هو ورم في الأذين الأيمن، أو اضطراب في النسيج الضام، أو في حالات أكثر ندرة عيب ولادي في الصمام ثلاثي الشرفات.

عادةً ما تكون الأَعرَاض خفيفة.وتشمل الخفقان (الشعور بنبضات القلب)، وألم في الرقبة، وبرودة الجلد، والإرهاق.قد يحدث الألم البطني إذا ازداد الضغط في الأوردة يسبب تضخم الكبد.

تضيق صمامي فيديو

تشخيص تضيق ثلاثي الشرفات تخطيط صدى القلب قد يتمكن الطبيب من سماع نفخات مميزة لتضيق الصمام ثلاثي الشرفات بواسطة السماعة الطبية.ويتضح تضخم الأذين الأيمن عند تصوير الصدر بالأشعَّة السِّينية. يساعد تخطيط صدى القلب على رسم صورة لفتحة الصمام المتضيق وإظهار كمية الدَّم المتدفق من خلالها، بحيث يمكن تقييم شدة التضيق.يُظهر تخطيط كهربية القلب (ECG) وجود تغيرات تشير إلى تضيق الأذين الأيمن.

علاج تضيق ثلاثي الشرفات الأدوية، مثل مدرات البول

في حالات نادرة، الإصلاح أو الاستبدال الجراحي يُشجَّع المرضى على اتباع نظام غذائي فقير بالملح وتُوصف مدرات البول والأدوية الكابتة لآثار الألدوستيرون (مما يساعد على تقليل الضغط في الأوردة). عادة ما يتجنب الأطباء خَيار الإصلاح الجراحي، وذلك لأن تضيق ثلاثي الشرفات نادرًا ما يكون شديدًا بما يكفي لاستطباب الجراحة من جهة، ولأن التضيق غالبًا ما ينكس بعد الإصلاح الجراحي.