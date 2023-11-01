تضيق الرئوي (أو تضيّق الصمام الرئوي) هو تضيق فتحة الصمام الرئوي بحيث تعيق تدفق الدَّم من البطين الأيمن إلى الشريان الرئوي.غالبًا ما تكون هذه الحالة ولادية (موجودة منذ الولادة)، ولذا فهي تصيب الأطفال.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات صمامات القلب ومقطع الفيديو القلب).

يقع الصمام الرئوي في الفتحة بين البطين الأيمن والأوعية الدموية المتجهة إلى الرئتين (الشرايين الرئوية).ينفتح الصمام الرئوي كلما تقلص البطين الأيمن لضخ الدَّم إلى الرئتين.تؤدي بعض الاضطرابات إلى تضيق فتحة الصمام.

غالبًا ما ينجم تضيق الرئوي عن عيب ولادي، وهو حالة نادرة عند البالغين.عندما يكون التضيق شديدًا، فغالبًا ما يَجرِي تشخيصه في مرحلة الطفولة، لأنه يسبب نفخات قلبية ذات صوتٍ عالٍ (صوت غير طبيعي في القلب يمكن للطبيب سماعه باستخدام سماعة الطبيب).قد تُسبب الحالات الشديدة من تضيق الرئوي فشلًا قلبيًا عند الأطفال، إلا أن أعراضه لا تظهر غالبًا حتى سن البلوغ.

وتشمل الأَعرَاض ألم في الصدر (ذبحة صدرية)، وضيق تنفُّس، وإغماء.

تشخيص تضيق الصمام الرئوي الفحص السريري

تخطيط صدى القلب قد يسمع الطبيب أصوات نفخات قلبية مميزة لتضيق الصمام الرئوي بواسطة السماعة الطبية. يساعد تخطيط صدى القلب على رسم صورة لفتحة الصمام المتضيق وإظهار كمية الدَّم التي تعبر من خلاله، بحيث يمكن تحديد شدة التضيق.

علاج تضيق الصمام الرئوي رأب الصمام بالبالون يمكن إجراء رأب الصمام بالبالون عند الأشخاص الذين يعانون من أعراض مرضية و/أو تضيق شديد في الصمام جرى كشفه عن طريق تخطيط صدى القلب.في هذا الإجراء، يقوم الطبيب بفتح الصمام باستخدام قثطرة مزودة ببالون في نهايتها، ويجري إدخالها إلى القلب من خلال أحد الأوردة.وحالما تجتاز القثطرة الصمام، يجري نفخ البالون لفصل طيات الصمام عن بعضها البعض.وفي حالات نادرة، يَجرِي استبدال الصمام الرئوي بصمام حيوي bioprosthetic valve.