يمكن للسرطان أن ينشأ في القلب، أو ينتشر إلى القلب من عضو آخر (الحالة الأكثر شيوعًا).

قد يشعر المريض بضيق في التنفُّس، أو وهن، وقد يعاني من حمى أو نَقص في الوَزن، وقد يتطور لديه فشل قلبي أو اضطراب في نظم القلب.

يستخدم الأطباء اختبارات التصوير لتأكيد تشخيص الإصابة بورم قلبي.

لا تكون الجراحة مفيدة، إلا أن المُعالجة الكِيميائيَّة والشعاعيَّة قد تكون مفيدة أحيانًا.

ينشأ القليل فقط من الأورام في القلب (انظر أيضًأ لمحة عامة عن أورام القلب).تسمى الأورام التي تنشأ في القلب أورام القلب الأولية.إن أورام القلب السرطانية الأوَّلية الأكثر شُيُوعًا هي الساركومات التي تنشأ من النسيج الضام.

تنشأ معظم أورام القلب السرطانية في جزء آخر من الجسم - عادة في الرئتين أو الثديين أو الكلى أو الدَّم أو الجلد - ثم تنتشر (بشكل نقائل) إلى القلب.تكون أورام القلب النقيلية أكثر شُيُوعًا من أورام القلب الأوَّلية بنسبة 30-40 ضعفًا، ومع ذلك فهي غير شائعة.

قد تنتشر السرطانات الصدرية، مثل سرطان الرئة أو سرطان الثدي، إلى القلب عن طريق الغزو المباشر، وغالبًا إلى الكيس الذي يحيط بالقلب (التامور pericardium).كما قد تنتشر السرطانات أيضًا إلى عضلة القلب وحجراتها من خلال مجرى الدَّم أو من خلال الجهاز اللِّمفَي.

أعراض أورام القلب السرطانية تتشابه أعراض أورام القلب السرطانية مع أعراض أورام القلب غير السرطانية وتختلف تبعًا لموقع الورم.ولكن، تميل أعراض الأورام السرطانية إلى أن تتفاقم بسرعة أكبر من الأورام غير السرطانية، لأن الأورام السرطانية تنمو بسرعة أكبر. تشمل الأَعراض كلاً من التطور المفاجئ لفشل القلب (ممَّا يَتسبَّب في ضيق في التنفُّس والتعب)، واضطراب النظم القلبي (مما يُسبب الخفقان أو الوهن أو الإغماء)، والنزف وتراكم السوائل في التأمور، وهو ما قد يتداخل مع عمل القلب ويُسبب الدكاك القلبي cardiac tamponade. تحدث أعراض ورم القلب النقيلي بالتزامن مع الأعراض الي يسببها الورم الأصلي، والأعراض التي تُسببها هذه النقائل في أماكن أخرى من الجسم.على سبيل المثال، قد يعاني الأشخاص المصابون بسرطان رئوي انتشر إلى القلب من صعوبة في التنفُّس، وإرهاق، وسعال دموي. قد تنتشر أورام القلب السرطانية الأوَّلية نفسها إلى مناطق أخرى من الجسم.قد تصل النقائل إلى العمود الفقري (مما يسبب الألم)، أو الأنسجة المجاورة، أو أعضاء أخرى مثل الرئتين (ممَّا يَتسبَّب في صعوبة التنفُّس والسعال المدمى) أو الدماغ (ممَّا يَتسبَّب اضطراب وظيفة الجهاز العصبي).

تشخيص أورام القلب السرطانية اختبارات التصوير إن الإجراءات المستخدمة في تشخيص أورام القلب السرطانية هي نفسها المستخدمة في تشخيص أورام القلب غير السرطانية، بما في ذلك تخطيط صدى القلب، والتصوير المقطعي المحوسب (CT)، والتصوير بالرنين المغناطيسي (MRI). عند الإصابة بورم ثانوي، فسوف يعمد الطبيب إلى إجراء المزيد من الاختبارات للعثور على الورم الأصلي، إلا إذا كان موقعه معروفًا بالفعل.