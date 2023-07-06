أمهات الدم في فروع الأبهر

تُعد أمهات الدم في الشرايين التي تحمل الدم إلى السبيل الهضمي (الشرايين الحشوية splanchnic arteries) غير شائعة عمومًا.ولكن، يمكن لأمهات الدم أن تحدث في الشرايين التي تحمل الدم إلى أعضاء أخرى، مثل:

الطحال (الشريان الطحالي)

الكبد (الشريان الكبدي)

المعي (الشريان المساريقي العلوي)

الكليتان (الشريانان الكلويان)

تحدث أمهات دم الشريان الطحالي عند النساء بمعدلات أكبر من الرجال.تتضمن الأسباب كلاً من نمو العضلات في جدار الشريان (خلل التنسج الليفي العضلي fibromuscular dysplasia)، وارتفاع ضغط الدم في الأوعية الدموية المتصلة بالكبد (ارتفاع ضغط الدم البابي) portal hypertension ، والحمل المتعدد (مثل الحمل بتوائم ثنائية أو ثلاثية)، والإصابة البطنية النافذة (كطعنة سكين) أو الرض البطني الكليل (كما في حوادث السيارات)، والتهاب البنكرياس، والعدوى.

تحدث أمهات دم الشريان الكبدي عند النساء بمعدلات أكبر من الرجال.قد تنجم عن إصابة بطنية سابقة، أو استخدام عقاقير غير مشروعة في الوريد (مثل الهيرويين)، أو حدوث ضرر في جدار الشريان، أو التهاب النسيج المحيط بالشريان.

تُعد أمهات دم الشريان المساريقي العلوي superior mesenteric artery aneurysms غير شائعة نسبيًا بين أمهات الدم التي تحدث في الشرايين المتجهة إلى الأعضاء البطنية.قد تنجم أمهات الدم هذه عن العدوى، أو تصلب الشرايين، أو غيرها من الاضطرابات التي تؤدي إلى ضعف جدران الشرايين.

يمكن لأمهات دم الشريان الكلوي أن تؤدي إلى تسلخ الشريان (انفصال طبقة من جداره) أو تمزقه، مما يؤدي إلى انقطاع مفاجئ في التروية الدموية للكلى وحدوث الفشل الكلوي.