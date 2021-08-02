بيولوجيا الأسنان

يتكون السن من تاج، وهو الجزء العلوي من السن الواقع فوق خط اللثة، وجذروهو الجزء السفلي من السن الواقع تحت خط اللثة.
يكون التاج مغطىً بطبقة الميناء البيضاء، والتي تحمي الأسنان.تُعد طبقة الميناء النسيج الأكثر قساوة في الجسم البشري، والتي في حال تعرضها لأذى أو ضرر، فلا تمتلك سوى قدرة ضئيلة جدًّا على ترميم نفسها.
توجد تحت طبقة الميناء طبقة العاج، والتي تشبه العظام ولكنها أكثر قساوة.يحيط العاج بالحجرة المركزية للسن (اللب)، والتي تحتوي على الأوعية الدموية والأعصاب والنسيج الضام.يكون العاج حساسًا للمس والتغيرات في درجة الحرارة.
تدخل الأوعية الدموية والأعصاب حجرة اللب من خلال الأقنية الجذرية، والتي تكون محاطة بالعاج أيضًا.تحل طبقة الملاط بدل الميناء في جذر السن، حيث تغطي العاج، وتكون رقيقة وتشبه في تركيبها تركيب العظام.تكون طبقة الملاط محاطة بغشاء (الرباط حول السني)، الذي يربط السن بالعظم السنخي، ويُشكل ما يشبه الوسادة التي تحيط بالسن بإحكام لعظم الفك.
نظرة داخل السن
تظهر لدى الإنسان مجموعتان من الأسنان الطبيعية.
الأسنان المؤقتة (اللبنية): هي أول الأسنان ظهورًا في الفم، وتُستبدل لاحقًا بالأسنان الدائمة
الأسنان الدائمة (للبالغين): هي الأسنان التي تحل محل الأسنان المؤقتة
تتكون مجموعة الأسنان اللبنية من 20 سناً، 5 أسنان في كل نصف فك، وهي: قاطعة إنسية (ثنيّة)، قاطعة وحشية (رباعية)،ناب، رحى أولى، رحى ثانية.
أما مجموعة الأسنان الدائمة فتتكون من 32 سناً (8 في كل نصف فك)، وهي: قاطعة إنسية (ثنيّة)، قاطعة وحشية (رباعية)، ناب، ضاحك أول، ضاحك ثاني، رحى أولى، رحى ثانية، رحى ثالثة (ضرس العقل).قد لا تبزغ الرحى الثالثة (ضرس العقل) عند جميع الأشخاص، وقد تختلف في شكلها وحجمها بشكل كبير، وقد تبقى داخل عظم الفك (سن منطمر) وتسبب المشاكل.
صورة ترسيمية للفم
بُزوغِ الأسنان
يتفاوت موعد بزوغ الأسنان في الفم فيما بينها، كما إن هنالك مدىً زمنياً واسعاً لبزوغ كل سن.بالنسبة للأسنان اللبنية، تكون القواطع المركزية (الثنايا) أول الأسنان التي تبزغ في الفم، ويحدث ذلك في عمر 6 أشهر تقريبًا.وتليها القواطع الجانبية والأضراس الأولية والأنياب وأخيرًا الأضراس الأولية الثانية.وعندما يبلغ الطفل من العمر نَحو سنتين ونصف، تكون جميع أسنانه اللبنية قد بزغت في فمه.
تسقط جميع الأسنان اللبنية نتيجة الدفع الذي تتعرض له من الأسنان الدائمة تحتها، وهو ما يحدث ابتداءً من عمر سن 6 سنوات تقريبًا.تبزغ الرحى الأولى الدائمة بعمر ست سنوات، إلى الخلف من الرحى الثانية المؤقَّتة للطفل، وبذلك فهي لا تحل محل أي سن مؤقَّتة قبلها.ونفس الأمر يحدث مع الأرحاء الثانية والثالثة التي لا توجد مقابلات لها من الأسنان المؤقَّتة.تُعد الأرحاء الثالثة (أضراس العقل) آخر الأسنان بزوغاً في الفم، ويحدث ذلك بين عمر 17 و21 غالبًا.
An السن المنطمرة هي السن التي لا تستطيع البزوغ بسبب ضيق المسافة أو بسبب مواضع الأسنان.أكثر الأسنان تعرضًا للانطمار هي أضراس العقل.
وفي حالات نادرة، قد يولد الطفل وفي فمه سن (يُدعى السن الولادي)، أو قد يبزغ السن في الفم في غضون شهر من الولادة (سن حديثي الولادة).غالبًا ما تكون هذه الأسنان هي القواطع السفلية المؤقتة، وفي بعض الأحيان قد تكون أسنان زائدة.يمكن قلع هذه الأسنان في حال كانت تؤثِّر في إرضاع الطفل أو إذا تقلقلت كثيراً.
قد تتراكب القواطع الدائمة السفلية لدى الكثير من الأطفال وراء بعضها البعض.ربما ينجم ذلك عن عدم وجود مساحة كافية (بسبب ازدحام الأسنان الدائمة، أو انفتالها، أو شذوذات تطور العظام) وقد يكون من الضروري في هذه الحالة تقويم الأسنان المبكر.من جهةٍ أخرى، يمكن لعادة مص الإبهام أو الإصبع أن تؤثر أيضًا على ارتصاف الأسنان، وهو ما قد يستلزم معالجة تقويمية باكرة للأسنان.