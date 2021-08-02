بيولوجيا الأسنان

يتكون السن من تاج، وهو الجزء العلوي من السن الواقع فوق خط اللثة، وجذروهو الجزء السفلي من السن الواقع تحت خط اللثة.

يكون التاج مغطىً بطبقة الميناء البيضاء، والتي تحمي الأسنان.تُعد طبقة الميناء النسيج الأكثر قساوة في الجسم البشري، والتي في حال تعرضها لأذى أو ضرر، فلا تمتلك سوى قدرة ضئيلة جدًّا على ترميم نفسها.

توجد تحت طبقة الميناء طبقة العاج، والتي تشبه العظام ولكنها أكثر قساوة.يحيط العاج بالحجرة المركزية للسن (اللب)، والتي تحتوي على الأوعية الدموية والأعصاب والنسيج الضام.يكون العاج حساسًا للمس والتغيرات في درجة الحرارة.

تدخل الأوعية الدموية والأعصاب حجرة اللب من خلال الأقنية الجذرية، والتي تكون محاطة بالعاج أيضًا.تحل طبقة الملاط بدل الميناء في جذر السن، حيث تغطي العاج، وتكون رقيقة وتشبه في تركيبها تركيب العظام.تكون طبقة الملاط محاطة بغشاء (الرباط حول السني)، الذي يربط السن بالعظم السنخي، ويُشكل ما يشبه الوسادة التي تحيط بالسن بإحكام لعظم الفك.

نظرة داخل السن

تظهر لدى الإنسان مجموعتان من الأسنان الطبيعية.

الأسنان المؤقتة (اللبنية): هي أول الأسنان ظهورًا في الفم، وتُستبدل لاحقًا بالأسنان الدائمة

الأسنان الدائمة (للبالغين): هي الأسنان التي تحل محل الأسنان المؤقتة

تتكون مجموعة الأسنان اللبنية من 20 سناً، 5 أسنان في كل نصف فك، وهي: قاطعة إنسية (ثنيّة)، قاطعة وحشية (رباعية)،ناب، رحى أولى، رحى ثانية.

أما مجموعة الأسنان الدائمة فتتكون من 32 سناً (8 في كل نصف فك)، وهي: قاطعة إنسية (ثنيّة)، قاطعة وحشية (رباعية)، ناب، ضاحك أول، ضاحك ثاني، رحى أولى، رحى ثانية، رحى ثالثة (ضرس العقل).قد لا تبزغ الرحى الثالثة (ضرس العقل) عند جميع الأشخاص، وقد تختلف في شكلها وحجمها بشكل كبير، وقد تبقى داخل عظم الفك (سن منطمر) وتسبب المشاكل.

صورة ترسيمية للفم

داخل السن نموذج ثلاثيّ الأبعاد