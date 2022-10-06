بشكل عام، يُعد خلع الفك مشكلة سنية طارئة تحتاج إلى رعاية فورية من الطبيب أو طبيب الأسنان.في هذه الحالة يتعذر على المصاب إغلاق الفم، وقد ينزاح الفك إلى جانبٍ واحد.كثيراً ما ينجم خلع الفك السفلي عن الصدمات المباشرة على الوجه، ولكنه قد ينجم أيضًا عن فتح الفم بشكل مفرط (كما في التثاؤب، أو تناول شطائر كبيرة، أو التقيؤ، أو أثناء فتح المريض لفمه عند طبيب الأسنان).

يزداد خطر خلع الفك إذا سبق للشخص أن تعرض لحادثة مشابهة، أو إذا كان مصاباً بفرط حركة الفك (رخاوة الفك)، والتي قد تنجم عن الاضطرابات الفكية الصدغية.

يُعالج خلع الفك عادةً من قبل الطبيب العام أو طبيب الأسنان، وذلك برد الفك إلى مكانه بشكل يدوي.

إعادة الفك المخلوع إلى مكانه

ضمادة بارتون

بمجرد عودة الفك إلى مكانه، يمكن للطبيب أن يطبق ضمادة بارتون (انظر الشكل ضمادة بارتون) للحد من حركة الفك والوقاية من حدوث خلع آخر ريثما يتعافى الالتهاب في المَفصِل الفكي الصدغي.كما يقوم الطبيب بتحذير الشخص من فتح الفم بدرجة واسعة لمدة 6 أسابيع على الأقل.وعند إحساس الشخص بأنه على وشك التثاؤب، ينبغي عليه وضع قبضة يده أسفل ذقنه لمنع الفم من الانفتاح بدرجة واسعة.كما ينبغي على المرضى تقطيع لقيماتهم إلى قطع صغيرة.أما بالنسبة للأشخاص الذين أصيبوا بأكثر من حالة خلع واحدة في الفك، فقد يتطلب الأمر إجراء عملية جراحية للتقليل من خطر الخلوع الفكية مستقبلاً.على سبيل المثال، يمكن للأطباء تقصير طول الأربطة المَفصِلية التي تربط بين عظم الفك والجمجمة (في المفصل الفكي الصدغي) مما يؤدي إلى شد المَفصِل بشكل أفضل.