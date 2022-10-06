المُضَاعَفات بعد مُعالَجَة الأسنان

يُعد التورم من المضاعفات الشائعة بعد بعض المعالجات السنية، وخاصة قلع الأسنان وجراحة النسج الداعمة للسن.يمكن التخفيف من شدة الالتهاب عن طريق تطبيق كمادات باردة أو أكياس ثلجية على الخد فوق منطقة التورم، أو حتى أكياس من الخضراوات المثلجة (والتي يمكن أن تتكيف مع شكل الوجه).ينصح بتطبيق الكمادات الباردة في غضون 18 ساعة من إجراء الجراحة.ينبغي تطبيق الكمادة الباردة لمدة 25 دقيقة وإزالتها لمدة 5 دقائق كل ساعة أو ساعتين.إذا استمر التورم أو ازداد بعد مرور 3 أيام أو إذا كان الألم شَديدًا جدًّا بعد الجراحة، فقد يشير ذلك إلى الإصابة بعدوى، وهو ما يستدعي استشارة طبيب الأسنان بشكل عاجل.

يمكن للألم بعد المعالجة السنية أن يتراوح بين الدرجة المتوسطة والشديدة.هناك العديد من المسكنات التي يمكن للمريض استخدامها.