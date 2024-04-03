تورم الشفة واللسان

يمكن لـ ردات الفعل التحسسية أن تُسبب تورم الشفتين.قد ينجم رد الفعل التحسسي عن تناول أطعمة أو مشروبات محددة، أو أَدوِيَة، أو عقاقير غير مشروعة، أو مواد، أو أحمر الشفاه، أو التعرض لمواد ملوثة محمولة جواً.ولكن يبقى سبب التورم مجهولاً في كثير من الأحيان.

يمكن لحالة الوذمة الوعائية العصبية الوراثيَّة أن تُسبب نوبات متكررة من التورم.يمكن للحالات غير الوراثيَّة، مثل الحمامى متعددة الأشكال، أو الـحروق الشمسية، أو الطقس البارد والجاف، أو الرضوض أن تُسبب تورم الشفاه.لا يُعدُّ تورم الشفة خطرًا بحد ذاته.ولكن، عندما يكون تورم الشفة ناجمًا عن وذمة وعائية، فإن التورم المصاحب في الفم أو الحلق و/أو المسالك الهوائيَّة السفلية قد يأخذ منحىً خطيرًا بسرعة أو حتى قد يكون مميتًا.

يعتمد العلاج على السبب.فإذا تمكن الطبيب من تحديد السبب والقضاء عليه، فعادةً ما تعود الشفاه إلى وضعها الطبيعي.ويمكن في بعض الحالات استخدام مراهم الستيرويدات القشرية للحد من التورم الناجم عن ردة الفعل التحسُّسية.كما يمكن من حينٍ لآخر استئصال نسج الشفة الزائدة جِراحيًا لتحسين مظهر الشفة.

الوذمة الوعائية إخفاء التفاصيل تُظهر هذه الصورة تورمًا في الشفتين عند شخص مصاب بوذمة وعائية وراثية. By permission of the publisher.From Joe E, Soter N.In Current Dermatologic Diagnosis and Treatment, edited by I Freedberg, IM Freedberg, and MR Sanchez.Philadelphia, Current Medicine, 2001.