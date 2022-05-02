إصابة اللسان

تُعد اصابة اللسان السبب الأكثر شيوعًا للألم في اللسان.توجد في اللسان العديد من النهايات العصبية الألمية والحسية، ويكون أكثر حساسية من بقية أعضاء الجسم.كثيراً ما يعض المرء لسانه عن طريق الخطأ، ولكنه يشفي بسرعة.كما يمكن للأسنان المكسورة أو المرممة بحشوات ذات حواف حادة أن تُلحق الأذى بنسيج اللسان الحساس.الإصابات النافذة (مثل الطلقات النارية وجروح الطعن) والإصابات الكليلة التي تُلحق الضرر بالوجه واللسان (انظر إصابات الوجه).غالبًا ما تشفى الإصابات الضحلة بسرعة نسبية، أما الإًصابات الأكثر عمقًا فلا تدوم لأكثر من 3 أسابيع.

عند مُعالَجَة تمزق اللسان، ينبغي على الطبيب تحديد مدى الحاجةٌ إلى إجراء غرزٍ جراحية حقًا، وذلك لأنَّ العديدَ من الإصابات تشفى بسرعة دون معالجة جراحية، كما إن الكثير من الأشخاص لا يستطيعون الحفاظ على فمهم مفتوحًا وتثبيت لسانهم في أثناء تقطيب الغرز، وبالتالي يكون من الضروري إعطاؤهم أدوية مهدئة أو تخديرهم.