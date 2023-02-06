الخراج حول الذروة هو تجمع للقيح في جذر السن، غالبًا ما ينجم عن عدوى انتشرت من السن إلى النسج الداعمة المحيطة به.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات ومشاكل الأسنان).

يهاجم الجسم العدوى بأعداد ضخمة من كريات الدَّم البيضاء.وما القيح سوى تراكم كريات الدَّم البيضاء تلك، بالإضافة إلى الأنسجة المتموتة والبكتيريا.في بعض الأحيان، ينتشر القيح من ذروة جذر السن إلى النسج اللثوية، مما يؤدي إلى تورم النسج القريبة من جذر السن.غالبا ما يكون التورم الناجم عن تجمع القيح سبب الألم المستمر والشديد والذي يزداد سوءاً عند مضغ الطعام.وقد تنتشر العدوى إلى النسج الرخوة مُسببة (التهابًا خلوياً) أو البنى التشريحية الأخرى، مما يؤدي إلى تورم الفك أو قاع الفم أو الخد.وفي نهاية المطاف، تنفتح النسج المتورمة في نقطة ما، مما يسمح بتصريف القيح المتراكم.يمكن لحالات العدوى المنتشرة أن تؤثر في المجاري التنفسية وتشكل خطرًا كبيرًا، وقد تكون مهددة للحياة.

يعالج أطباء الأسنان الخراج حول الذروة فورًا للتقليل من احتمال انتشار العدوى الخطيرة وذلك عن طريق تصريف القيح، والذي قد يتطلب جراحة فموية أو قلع السن، أو معالجة قناة الجذر.تساعد المضادَّات الحيوية في القضاء على العدوى، ولكن الإجراء الأهم هو استئصال اللب المتعفن وتصريف القيح.