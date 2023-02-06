التهاب اللب السني

اختبار حساسية السن

اختبار حيوية اللب باستخدام فحص اللب الكهربائي

ولتحديد ما إذا كان اللب يتمتع بحالة جيدة تشجع على الحفاظ عليه، يمكن لأطباء الأسنان القيام ببعض الاختبارات.على سبيل المثال، يمكن لطبيب الأسنان تطبيق منبهات ألمية على السن (حارة أو باردة أو ذات طعم حلو).فإذا تلاشى الألم في غضون 1-2 ثوان بعد إزالة المنبه الألمي، فقد يشير ذلك إلى أن اللب يتمتع بحالة جيدة ومن الأفضل الحفاظ عليه (التهاب لب عكوس أو قابل للشفاء).أما إذا استمر الألم لوقت طويل بعد إزالة المنبه الألمي، أو إذا حدثت آلام عفوية، فقد يشير ذلك إلى أن حالة اللب سيئة ومن غير المجدي الحفاظ عليه (التهاب لب غير عكوس أو غير قابل للشفاء).

قد يلجأ طبيب الأسنان أيضًا إلى اختبار اللب كهربائي، والذي يساعد على معرفة ما إذا كان اللب حياً أو متموتاً، ولكن ليس إذا كان بحالة جيدة أو سيئة.إذا شعر الشخص بالشحنة الكهربائية الصغيرة التي جَرَى تسليمها إلى السن، يكون اللب على قيد الحياة.غالبًا ما تشير حساسية السن للقرع إلى وجود التهاب انتشر إلى النسج المحيطة بالسن.يقوم الأطباء في بعض الأحيان بإجراء صورةٍ بالأشعَّة السِّينية لتقييم العظام حول السن للتَّحرِّي عن التغيُّرات المرتبطة بالالتهاب في اللب، مثل الكيسات أو التهاب العظم نفسه.