الأسنان المنطمرة هي الأسنان التي لا تبزغ بشكل صحيح عبر اللثة.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات ومشاكل الأسنان).

عادةً ما ينجم الانطمار عن ازدحام الأسنان، مما لا يترك مساحةً كافيةً لبزوغ أسنان جديدة.كما قد يحدث الانطمار عند فقدان سن لبني في وقت مبكر قبل أن تكون السن الدائمة جاهزة للبزوغ، وهو ما يؤدي إلى انزياح الأسنان المجاورة نحو منطقة الفقد السني.وتشير الدراسات المختلفة إلى أن أكثر الأسنان تعرضاً للانطمار هي الأرحاء الثالثة (أضراس العقل)، لأنها آخر الأسنان الدائمة بزوغاً في الفك، وبالتالي قد تفتقد إلى المساحة الكافية لاستيعابها.

قد تصاب الأسنان المنطمرة بالعدوى، وهي ليست ذات فائدة تذكر في عملية المضغ، ولذلك كثيراً ما يلجأ الأطباء إلى قلعها.غالبًا ما يكون من الممكن قلع الأسنان المنطمرة في عيادة طبيب الأسنان، دون الحاجة إلى الذهاب إلى المستشفى.تتم عملية القلع تحت التخدير الموضعي، وقد يُعطى الشخص مادة مهدئة لتخفيف القلق.أما إذا كانت الحالة معقدة جدًّا، فقد يتطلب الأمر إحالة المريض إلى المستشفى.عند الحاجة لقلع سن منطمر في المستشفى فغالبًا ما يجري ذلك تحت التخدير العام.