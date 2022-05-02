التهاب اللثة التقرحي الناخر الحاد (ANUG) هو عدوى مؤلمة في اللثة تسبب الحمى، ورائحة الفم الكريهة أحيانًا، والتوعك الصحي.

إذا ازدادت أعداد البكتريا الموجودة في الفم عن الحدّ الطبيعي، فقد يُسبب ذلك عدوى اللثة.

وفي هذه الحالة تُصبح اللثة مؤلمة، وقد تصدر عن الفم رائحة كريهة للغاية.

تُعالج الحالة بتنظيف الأسنان التخصصي عند طبيب الأسنان، وقد يُستخدم أيضًا غسول بيروكسيد الهيدروجين والمضادات الحيوية، ولا بد للمريض من تعزيز عنايته بصحة فمه أيضًا.

يُعد التهاب اللثة التقرحي الحاد الناخر حالة نادرة الحدوث في أيامنا هذه، إلا أن حالات العدوى الطفيفة في اللثة التي تأتي على عدد قليل من الأسنان قد تكون أكثر شيوعًا نسبياً.غالبًا ما يُصيب الشكل الحاد من المرض الأشخاص الذين يعانون من خلل في الجهاز المناعي فقط (كما يحدث عند الإصابة بعدوى فيروس العوز المناعي البشري HIV/متلازمة العوز المناعي المكتسب أو تناول أدوية كابتة للمناعة).إن التهاب اللثة التقرحي الحاد الناخر هو مرض غير معدٍ

هل تعلم...

تنجم العدوى عن فرط نمو في البكتريا التي توجد بشكل طبيعي في الفم دون أن تسبب أية مشاكل.كثيراً ما يكون سوء العناية الفموية عاملاً مساعداً على الإصابة بالتهاب اللثة التقرحي الحاد الناخر، وكذلك الأمر بالنسبة للإجهاد البدني، والشدة النفسية، وسوء التغذية، وقلة النوم.وتحدث العدوى في معظم الأحيان عند الأشخاص الذين يعانون من التهاب اللثة الذين يواجهون ضغوطاً نفسيةً (مثل التحضير لامتحان نهائي أو الخضوع لدورات عسكرية مكثفة).يكون التهاب اللثة التقرحي الحاد الناخر أكثر شُيُوعًا لدى المدخنين بالمقارنة مع غير المدخنين.

أعراض التهاب اللثة التقرحي الحاد الناخر التهاب اللثة التقرحي الحاد الناخر الصورة جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Craig Fowler, DDS عادة، تظهر أعراض التهاب اللثة التقرحي الحاد الناخر بشكل مفاجئ، حيث يشعر المريض في البداية بألم ويغزر إنتاج اللعاب لديه، وقد تصدر عن فمه رائحة كريهة.وقد يعاني المرضى أيضًاَ من الحمى والتوعك الصحي.تظهرالحليمات اللثوية مثقبة بين الأسنان، وتتقرح وتغطى بطبقة رمادية من النسج المتموتة.كما تصبح اللثة نازفة بسهولة، ويعاني المريض من ألم عند الكلام أو تناول الطعام أو البلع.وفي كثير من الأحيان تتضخم العُقَد اللِّمفِية تحت الفك، وترتفع درجة حرارة المريض (حمى).

تشخيص التهاب اللثة التقرحي الحاد الناخر تقييم طبيب الأسنان إذا كانت رائحة الفم كريهة للغاية، فقد يشتبه طبيب الأسنان مباشرةً بالتهاب اللثة التقرحي الحاد الناخر.وفي أحيانٍ أخرى، يُستنتج تشخيص الحالة من خلال مظهر الفم واللثة. إذا لم تستجب اللثة للعلاج بسرعة، فقد يلجأ طبيب الأسنان إلى إجراء المزيد من الاختبارات لتحري الأَسبَاب المحتملة الأخرى.

علاج التهاب اللثة التقرحي الحاد الناخر تنظيف الأسنان المتخصص

الغسول الفموية

المضادَّات الحيوية في بعض الأحيان

العناية الجيدة بصحة الفم يبدأ علاج التهاب اللثة التقرحي الحاد الناخر بتنظيف الأسنان الاختصاصي في عيادة الطبيب، بحيث يكون العلاج لطيفاً وشاملاً وعلى مدى عدة أيام. كما ينبغي على الأشخاص العناية بالصحة الفموية في المنزل، واستخدام غسول فموية من الماء والملح، أو محلول بيروكسيد الهيدروجين الممدد، أو محلول الكلورهيكسيدين (كمطهر).قد يوصي الطبيب باستخدام الغسول الفموية لوحدها في البداية وعدم تفريش الأسنان، وذلك ريثما تتحسن الحساسية في اللثة وتتراجع شدة النزف فيها.كما يمكن للمرضى استخدام فرشاة أسنان ناعمة أو قطعة قماشية لتنظيف الأسنان. إذا دعت الظروف لتأجيل علاج الحالة (بسبب عدم توفر طبيب أسنان أو عدم توفر الأدوات المناسبة)، فيمكن للطبيب العام وصف بعض المضادَّات الحيوية عن طريق الفم (مثل الأموكسيسيلين، أو الاريثروميسين، أو التتراسيكلين). عادةً ما تستجيب الحالة بشكل جيد جدًّا للعناية الفموية الجيدة (التفريش اليومي واستخدام الخيط لتنظيف المسافات بين الأسنان).كما ينصح أطباء الأسنان الأشخاص بالراحة، وشرب الكثير من السوائل، وتناول الأطعمة المغذية، وتناول الأدوية المسكنة للألم.ويوصي أطبء الأسنان أيضًا الأشخاص بتجنب التدخين أو تناول الأطعمة الحارة أو الغنية بالبهارات.