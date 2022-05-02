معاجين الأسنان المضادة للحساسية للأسنان الحساسة

اتباع تقنية خاصة في تفريش الأسنان

الطعوم اللثوية الجراحية في بعض الأحيان

من الضروري علاج الانحسار اللثوي إذا فقدت اللثة أو الأسنان الحزمة الثخينة من الأنسجة التي تحمي العظم دونها.كما تُستطب المعالجة عند تراكم اللويحة البكتيرية (وهي مادة شبيهة بغشاء رقيق تتكون بشكل رئيسي من البكتيريا)، مما يؤدي إلى تورم اللثة ونزفها، ويكون من الصعب إزالة هذه اللويحة.

يمكن لطبيب الأسنان في حالات الانحسار اللثوي البسيطة أو الحساسية تطبيق مادة دوائية تُقلل من حساسية الأسنان.كما يمكن لطبيب الأسنان أن ينصح الشخص باستخدام أحد معاجين أسنان المضادة للحساسية أو غيرها من المعاجين التي لا تحتوي على جزيئات ساحلة (التي تُستخدم أحيانًا للمساعة في إزالة التراكمات القلحية أو تبييض الأسنان).بالإضافة إلى ذلك، ينبغي على المريض استخدام فرشاة أسنان ناعمة الأشعار واتباع تقنية خاصة لتفريش الأسنان عند الخط اللثوي.وتعتمد هذه التقنية على تحريك أشعار فرشاة الأسنان بلطف جيئة وذهاباً بزاوية 45 درجة مع الأسنان.يمكن لمثل هذه التدابير أن تمنع تفاقم الانحسار اللثوي، ولكنها لا تعالجه.

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الانحسار اللثوي الشديد يتضمن إجراء تطعيم ، حيث يتم خياطة الأنسجة الرخوة من سقف الفم أو نسيج جلد المانح المعالج تجاريًا في منطقة المشكلة.