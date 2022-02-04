صرير الأسنان أو الضزز السني، هو طحن الأسنان أو الكز عليها بقوة.

قد يحدث صرير الأسنان في أثناء النوم (يسمى صرير الأسنان الليلي) وفي أثناء الاستيقاظ (يُسمى صرير الأسنان النهاري). يؤدي صرير الأسنان إلى تآكل الأسنان في نهاية المطاف وإلحاق الضرر بها.وغالبًا ما يكون الضرر أسوأ عند الأشخاص المصابين بداء الارتجاع المعدي المريئي (GERD) و/أو انقطاع التنفس الانسدادي في أثناء النوم.يمكن للصرير أن يؤدي إلى تكسر تيجان الأسنان الاصطناعية (المصنوعة من الذهب، أو الخزف، أو كليهما)، أو ثقبها، أو تلفها، على الرغم من أن وجود سطح خزفي بمقابل سن طبيعي سيجعل الاهتراء غالبًا على سطح السن الطبيعي.وبالتزامن مع الصرير، يمكن أن يعاني بعض الأشخاص من صداع وألم في الرقبة والفك بسبب الإجهاد العضلي المتكرر.

غالبًا ما يكون سلوك الصرير لا إرادياً.حيث يحدث الكز على الأسنان بشكلٍ غير واعٍ، وعادةً ما يكون في أثناء النوم.على الرغم من ذلك، فإن قوة العض في أثناء الصرير قد تصل إلى حَوالى 250 باوند (1,700 كيلوباسكال)، بسبب عدم وجود آلية تنبيه وقائية فعالة في أثناء النوم.قد لا يكون الشخص المصاب بالصرير واعيًا لحقيقة أنه يسحل أسنانه، ولكن قد يلاحظ ذلك أفراد عائلته.

الصرير السني نموذج ثلاثيّ الأبعاد

علاج صرير الأسنان في أثناء الاستيقاظ: يمكن للمريض تجنب سحل أسنانه إرادياً، أو ارتداء واقيات فموية أحيانًا

في أثناء النوم: ارتداء واقيات فموية ينبغي على أشخاص صرير الأسنان تجنب سحل أسنانهم ما أمكن في أثناء الاستيقاظ.أما في أثناء النوم، فيمكن لمرضى الصرير ارتداء واقيات بلاستيكية توضع بين الأسنان.تمنع الواقيات الفموية الليلية الأسنان من الاحتكاك ببعضها البعض.قد يحتاج المرضى الذين يعانون من حالات شديدة من صرر الأسنان إلى ارتداء الواقيات الفموية في أثناء النهار أيضًا، بهدف حماية الأسنان وتذكير الشخص بتجنب سحل أسنانه.عادة، تجرِي صناعة هذه الأجهزة من قبل طبيب الأسنان وتعديلها بحسب احتياجات الشخص.بالنسبة لبعض الأشخاص الذين تكون مشكلتهم الوحيدة في تآكل واهتراء الأسنان، فقد يوصي أطباء الأسنان باستخدام واقيات فموية جاهزة تُباع في الصيدليات ويمكن إعادة تشكيلها لكي تنطبق على الفم عن طريق تسخينها (مثل تلك التي يرتديها اللاعبون الرياضيون).ينبغي أن يخضع المريض لفحص أسنان قبل استخدام مثل هذه الأجهزة.