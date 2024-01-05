التهاب الفم القلاعي الناكس (قارحة الفم، أو القرحة الآكلة، أو القرحة القلاعية) هو ظهور قرحات صغيرة مؤلمة داخل الفم تبدأ عادة في مرحلة الطفولة وتنكس بشكل متكرر.

يمكن للأذية الفموية أو الشدة النفسية أو تناول بعض الأطعمة أن تؤدي إلى الإصابة بهجمة مرضية.

يشعر المريض في البداية بألم حارق، وفي غضون يوم أو يومين تتطور قرحة آكلة على النسج للفم.

يقوم الطبيب أو طبيب الأسنان بتحديد تشخيص الحالة بناءً على طبيعة الألم ومظهر القروح الآكلة.

غالبًا ما يكون العلاج باستخدام الغسول الفموية وأحيَانًا السيترويدات القشرية.

(انظر أيضًا القرحات والالتهابات الفموية.)

يُعد التهاب الفم القلاعي الناكس من الحالات الشائعة جداً.يكون السبب غير واضح، ولكن من المحتمل أن ينطوي على عوامل متعددة، بما في ذلك الاضطرابات أو الوظيفة غير الطبيعية للجهاز المناعي، والتعرض للمواد الحافظة ومُعاجين الأسنان، والاستعداد الوراثي.غالبًا ما تبدأ الإصابة بالتهاب الفم القلاعي الناكس في سنوات الطفولة، وتشير الإحصائيات إلى أن معظم المصابين به تكون أعمارهم < 30 عامًا.

يُصاب المرضى الذين يعانون من التهاب الفم القلاعي الناكس من القرحات الآكلة بشكل متكرر.إذ يعاني بعضهم من ظهور قرحة واحدة أو اثنتين بضع مرات في السنة.في حين يعاني مرضى آخرون من ظهور مستمر للقرحات.كثيراً ما تتراجع وتيرة الهجمات وشدتها مع التقدم في السن.

ويبدو أن هناك العديد من العَوامِل التي تؤهب المريض للإصابة أو تحرض حدوث الهجمة، ولكن لا يبدو بأن ردات الفعل التحسسية على علاقة بها.وتشمل هذه العَوامِل الأذية الفموية، والشدة النفسية (على سبيل المثال، قد يُصاب طالب جامعي بقرحات آكلة خلال أسبوع الامتحان النهائي)، وتناول بعض الأطعمة (خاصة الشوكولاتة والقهوة والفول السوداني والبيض والحبوب واللوز والفراولة والجبن والطماطم).كثيراً ما يعاني مرضى الإيدز من قرحات فموية آكلة كبيرة تستمر لأسابيع.

قارحة الفم الصورة R P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

أعراض التهاب الفم القلاعي الناكس تبدأ الأَعرَاض بإحساس ألم أو حرقة في الفم، يليها بعد يوم أو يومين ظهور القرحة الآكلة.لا يسبق ظهور القرحة أية فقاعة.يكون الألم شديد جدًّا، بحيث يفوق ما يمكن توقعه من آفة صغيرة جدًّا، ويستمر من 4 إلى 7 أيام.غالبًا ما تتشكل القرحات الآكلة على أنسجة رخوة فضفاضة، مثل تلك الموجودة في باطن الشفة أو الخد أو على اللسان أو على قاع الفم أو على الحنك الرخو أو في الحلق.تظهر القروح على شكل بقع ضحلة، مستديرة أو بيضاوية، ذات مركز أصفر رمادي وحدود حمراء.عادةً ما تكون القروح صغيرة الحجم، ويتراوح قطرها بين 0.3-0.95 سم، وغالبًا ما تظهر في مجموعات مكونة من قرحتين أو ثلاثة.عادة ما تختفي القرحات من تلقاء نفسها في غضون 10 أيام دون أن تترك أية ندبات.بينما تكون القرحات الكبيرة، التي يبلغ قطرها حوالى ½ إلى 1½ إنش (أقل من 3 سم)، أقل شيوعًا.تأخذ القرحات الكبيرة شكلاً غير منتظم، وقد يستغرق شفاؤها بضعة أسابيع، وكثيرا ما تترك ندبات. بالنسبة للمرضى الذين يصابون بهجمات شديدة فقد يعانون أيضًا من الحمى، وتورم العُقَد اللِّمفية في الرقبة، والإحساس بالوهن العام.

تشخيص التهاب الفم القلاعي الناكس يمكن للطبيب أو طبيب الأسنان تشخيص التهاب الفم القلاعي الناكس من خلال مظهره والألم الذي يسببه.

علاج التهاب الفم القلاعي الناكس مسكنات الألم

الغسول الفموية

الستيرويدات القشرية الذي يؤخذ عن طريق الفم تُعالج الحالة أولًا بتسكين الألم مع نفس الإجراءات العامة المتبعة في علاج القرحات الفموية الأخرى (انظر المعالجات الموضعية).وبالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يوصي الأطباء باستخدام الغسول الفموية الحاوية على الكلورهيكسيدين.وفي حال وجود عدد كبير من القروح الآكلة، فقد يصف الطبيب أيضًا باستخدام الغسول الفموية الحاوية على الستيرويدات القشرية، مثل ديكساميثازون.أما في حال وجود عدد أقل من القروح الآكلة فيوصي الأطباء باستخدام المراهم الحاوية على أنواع أخرى من الستيرويدات القشرية، مثل فلوسينونيد أو كلوبيتاسول، والتي يمكن أن تكون ممزوجة مع كاربوكسي ميثيل سيلولوز، وتطبيقها على موضع القرحة.يمكن للمَرضَى الذين يعانون من هجمات متكررة من القرحات الآكلة البدء باستخدام الغسول الفموية حالما يشعرون بأن القرحة على وشك الظهور، أي قبل ظهورها بشكل فعلي.يمكن للمرضى الذين يستخدمون الستيرويدات القشرية أن تتطور لديهم إصابة بالتهاب الفم ناجمة عن المبيضات البيض (انظر أعراض داء المبيضات). إذا لم تنجح الكورتيكوستيرويدات الموضعية في علاج الحالة، فيمكن تناول أقراص البريدنيزون عن طريق الفم.ولكن، قبل وصف الستيرويدات القشرية الفموي، ينبغي على الطبيب التأكد من أن الشخص ليس مصاباً بعدوى الهربس البسيط، والتي يمكن أن تتفاقم عند تناول الستيرويدات القشرية.يمتص الجسم الستيرويدات القشرية الموجودة في الغسول الفموية والأقراص الحاوية بشكل أكبر من الستيرويدات القشرية الموجوة في المستحضرات الموضعية (الهلام)، وبالتالي فإن الآثار الجانبية للأقراص أو الغسول الفموية قد تُشكل مصدر قلق (انظر الشريط الجانبي الستيرويدات القشرية: الاستعمالات والتأثيرات الجانبية).