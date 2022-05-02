ينبغي على الشخص الذي يعاني من أعراض عينية استشارة الطبيب وفحص عينيه.قد لا تُسبب بعض الأمراض العينية أية أعراض في المراحل الأولى من المرض، ولذا ينبغي فحص العينين بشكل دوري عند اختصاصي طب العيون أو مصحح البصر أو اختصاصي البصريات، وذلك بمعدل مرة واحدة كل سنة أو سنتين، أو بفواصل زمنية أقصر من ذلك إذا كان الشخص مصابًا بمرض في العين.طبيب العيون هو طبيب متخصص في تقييم وعلاج اضطرابات العين، سواءً بشكل جراحي أو غير جراحي.مصحح البصر، أو اختصاصي البصريات، هو أحد ممارسي الرعاية الصحية، والذي تخصص في تشخيص وعلاج اضطرابات الرؤية أو مشاكل الانكسار.

نظرة داخل العين

يستند تشخيص اضطرابات العين في البداية إلى أعراض الشخص، ومظهر العينين، ونتائج الفحص السريري.

في البداية يصف المصاب بمشكلة في العين أو الرؤية أعراض مشكلته ومدة وموقع حدوثها لطبيب العيون، ومن ثم يفحص الطبيب العين، والمنطقة المحيطة بها، وربما أجزاء أخرى من الجسم، ويعتمد ذلك على السبب المشتبه به للحالة.عادة ما يتضمن الفحص العيني اختبار الانكسار، واختبار المجال البصري، وتنظير العين (يسمى أيضًا تنظير قاع العين)، والفحص بالمصباح الشِّقي، وقياس التوتر.ومن خلال الطلب إلى الشخص بالنظر في جميع الاتجاهات، يمكن للطبيب معاينة وظائف الأعصاب القحفية التي تُعصّب العضلات المحركة للعينين (تسمى العضلات خارج الحجاج).

الانكسار الانكسار هو الإجراء الذي يستخدمه الطبيب أو مصحح البصر لتقييم أخطاء التركيز.تُشخَّص المشاكل البصرية (مشاكل حدة الرؤية) التي تَنجُم عن الأخطاء الانكسارية، مثل قصر النظر، مد النظر، اللابؤرية، قصوّ البصر الشيخوخي بواسطة اختبار الانكسار.وعادة ما تقاس حدة الرؤية على مقياس يقارن رؤية الشخص الواقف على بعد 20 قدمًا (حوالى 6 أمتار) مع شخص يمتلك حدة رؤية مثالية.وهكذا، فإن الشخص الذي يمتلك حدة رؤية 20/20 يرى الأشياء الواقعة على بعد 20 قدمًا بنفس الوضوح الذي يراها به شخص يتمتع برؤية مثالية، أما الشخص الذي يمتلك حدة رؤية 20/200 فإنه يرى الأجسام الواقعة على بعد 20 قدمًا بنفس الوضوح الذي يراها به شخص يتمتع برؤية مثالية إذا نظر إليها من على بعد 200 قدم (حوالى 61 مترًا). يُعد مخطط سنيلن (Snellen chart)، أحد اختبارات حدة البصر الهامة، حيث تُستخدم فيه بطاقة كبيرة أو صندوق مضاء يعرض صفوفًا من الأحرف بأحجام متدرجة في الصغر.تجري قراءة المخطط من مسافة قياسية.تُحدد درجة حدة البصر من حجم صفوف الأحرف التي تمكَّنَ الشخص من قراءتها.وبالنسبة للأشخاص الأمّيّين (الذين لا يستطيعون القراءة أو الكتابة)، فيُستخدم مخطط معدل تُستبدل فيه الأحرف بحرف "E"، يَجرِي تدويره بشكل عشوائي.وينبغي على الشخص تحديد اتجاه الحرف "E".إذا لم يتمكن الشخص من قراءة أي شيء على المخطط، فسوف ينتقل الفاحص إلى تحري ما إذا كان الشخص قادرًا على عد أصابع يد الفاحص أو رؤية حركتها.سوف يفَحص الطَّبيب أو مصحح البصر أيضًا الرؤية القريبة لدى الشخص وذلك عن طريق الطلب منه قراءة نص أو صفحة من جريدة تقع على مسافة نَحو 35 سم. يُجرى اختبار الانكسار الآلي عن طريق جهاز يحدد الأخطاء الانكسارية للعين بواسطة قياس انكسار الضوء عندما يدخل العين.يجلس الشخص أمام تيلسكوب انكساري آلي autorefractor، ثم ينبعث إشعاع ضوئي من الجهاز، وتُقاس استجابة العين.يستخدم الجهاز هذه المعلومات لتحديد العدسة المناسبة لتصحيح الخطأ الانكساري عند الشخص.لا يستغرق هذا الاختبار سوى بضع ثوان. يُستخدم محرك الإبصار (phoropter) جنبًا إلى جنب مع مخطط سنيلين لتحديد أفضل العدسات التصحيحية لشخص يحتاج إلى ارتداء نظارات أو عدسات لاصقة.يضم محرك الإبصار مجموعة كاملة من العدسات التصحيحية، مما يسمح للشخص بمقارنة مستويات مختلفة من التصحيح في أثناء استعراض المخطط.يستخدم طبيب العيون محرك الإبصار لزيادة دقة المعلومات التي حصل عليها من جهاز التيلسكوب الانكساري autorefractor قبل وصف العدسات المناسبة.

اختبار المجال البصري المجال البصري هو كامل منطقة الرؤية التي يمكن مشاهدتها من كل عين، بما في ذلك الزوايا (الرؤية المحيطية).يُجرى اختبار المجال البصري باعتباره جزءًا روتينيًا من فحص العين.وقد يُجرى اختبار المجال البصري بشكل دقيق إذا لاحظ الشخص حدوث تغيرات محددة في رؤيته، مثل الاصطدام المتكرر بالأجسام الواقعة على أحد الجانبين (نتيجة عدم رؤيتها).إن أبسط طريقة لاختبار الرؤية المحيطية هي أن يقف الطبيب مواجهًا للشخص ثم يقوم بتحريك إصبعه أو عود خشبي تدريجيًا باتجاه مركز رؤية الشخص من الأعلى والأسفل واليسار واليمين.وينبغي على الشخص أن يخبر الطبيب حالما يرى الإصبع أو الهدف.ولكي تكون نتيجة الاختبار دقيقة، ينبغي أن يكون بصر الشخص مركزًا على وجه الطبيب (ولا يحرك عينيه بحثًا عن الإصبع أو الهدف).في أثناء ذلك تُغلق العين التي لا تخضع للفحص. يجري قياس المجال البصري بدقة أكبر باستخدام الشاشة التماسية (tangent screen) أو جهاز جولدمان لقياس مجال الرؤية Goldmann perimeter.في هذه الاختبارات، يقوم الشخص بالتحديق في وسط شاشة سوداء أو جهاز كروي أبيض أجوف (يشبه طبق الأقمار الصناعية الصغير).ويجري تحريك جسم أو مصدر ضوئي ببطء من المحيط باتجاه مركز الرؤية باتجاهات عديدة ومختلفة.يشير الشخص بإصبعه حالما يشاهد الضوء من زاوية عينه.توضع علامة على الشاشة أو المقياس بحيث يشير إلى الموضع الذي تمكن الشخص من الرؤية فيه، وهو ما يسمح بالتعرف على البقع العمياء.كما يمكن أيضًا قياس الحقول البصرية باستخدام المقياس الآلي المحوسب.في هذا الاختبار، يحدق الشخص في وسط وعاء ضحل كبير، ويضغط على زر كلما رأى وميضًا. تُستخدم شبكة أمسلر Amsler grid لاختبار المنطقة المركزية للرؤية.تتكون الشبكة من بطاقة سوداء مغطاة بشبكة بيضاء مع نقطة بيضاء في مركزها.يطلب الطبيب من الشخص ملاحظة أية تشوهات في خطوط الشبكة بينما يحدق في النقطة البيضاء.يَجري اختِبارُ كل عين على مسافة القراءة العادية وفي أثناء ارتداء نظارات القراءة، إذا كان الشخص يستخدمهم عادةً.إذا لم يتمكن المريض من رؤية مساحة معينة من الشبكة، فقد تكون لديه بقعة عمياء غير طبيعية.من الجدير ذكره بأن هناك منطقة عمياء طبيعية صغيرة في موضع خروج العصب البصري من العين تقع خارج المساحة التي يجري فحصها بشبكة أمسلر.ولكن لا يدرك الناس وجود مثل هذا النقطة العمياء الطبيعية.في حال شاهد المريض خطوطًا متموجة أو لم يتمكن من مشاهدة منطقة معينة (بخلاف البقعة العمياء العادية) فقد يشير ذلك إلى مشكلة في اللطخة macula.يُعد هذا الاختبار من الاختبارات البسيطة التي يمكن استخدامها في المنزل، كما إنه مفيد لمراقبة التنكس البقعي macular degeneration.

اختبار رؤية الألوان هناك مجموعة متنوعة من الاختبارات التي يمكن استخدامها للكشف عن انخفاض القدرة على إدراك ألوان معينة (عمى الألوان).تُعد لوحات إيشهارا اللونية من أكثر الاختبارات استخدامًا، وهي مكونة من حقول من النقاط الملونة الصغيرة على خلفية بيضاء بحيث تشكل دائرة كبيرة.وتختفي ضمن هذه الحقول من النقاط أرقام أو رموز ملونة.عادة ما يَجرِي ترتيب النقاط بحيث يتمكن الأشخاص من ذوي الرؤية اللونية الطبيعية رؤية رقم محدد.أما المرضى الذين يعانون من عمى الألوان فقد يرون رقمًا مختلفًا أو لا يشاهدون أي رقم، وذلك بناءً على نوع عمى الألوان لديهم.

تنظير العين منظار العين المباشر هو جهاز محمول باليد يبدو مثل مصباح يدوي صغير مزود بعدسات مكبرة.يقوم الطبيب بإضاءة العين باستخدام المنظار العيني وذلك لفحص القرنية، العدسة، والخِلط الزجاجي (المادة الهلامية التي تملأ الجزء الخلفي من العين)، والشبكية، والعصب البصري، والأوردة والشرايين في شبكية العين (انظر تشريح ووظيفة العينين).في أثناء ذلك يُطلب من الشخص النظر باتجاه الأمام مباشرةً.في كثير من الأحيان يقوم الطبيب بتطبيق قطرات ضمن العين لتوسيع الحدقة، مما يسمح له برؤية العين بشكل أفضل. لا يُسبب تنظير العين أي ألم، ولكن في حال استخدام قطرات موسعة للحدقة، فقد تتشوش الرؤية مؤقَّتا، وسوف يصبح الشخص أكثر حساسية للضوء لبضع ساعات بعد ذلك. ما هو المنظار العيني؟ يُعد تنظير العين جزءًا من الفحص المعياري للعين.يستخدم تنظير العين لتحري التغيرات في شبكية العين الناجمة عن الأمراض العينية المختلفة بالإضافة إلى التغييرات العينية الناجمة عن الأمراض التي تصيب أجزاء أخرى من الجسم.على سبيل المثال، يجري استخدامه لـ الكشف عن التغيرات التي تُصيب الأوعية الدموية الشبكية لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدَّم وتصلب الشرايين، وداء السكَّري.

توفير دليل على حدوث ارتفاع ضغط داخل الدماغ، والذي يؤدِّي إلى تورم القرص البصري ذو الشكل المقبب عادة (وذمة حليمة العصب البصري). كما يمكن معاينة الأورام في شبكية العين من خلال تنظير العين.ويمكن تشخيص التنكس البقعي من خلال تنظير العين أيضًا. كما يًّستخدم أطباء العيون ومصححو البصر أداةً تسمى منظار العين غير المباشر.في أثناء تنظير العين غير المباشر، يقوم الطبيب بتثبيت منظار على رأسه، ويستخدم عدسة محمولة باليد أمام عين الشخص لكي يتمكن من تركيز الصورة داخل العين.يمنح هذا الأسلوب عرضًا ثلاثي الأبعاد، مما يسمح بمشاهدة أفضل للأجسام ذات العمق، بما في ذلك شبكية العين المنفصلة.كما تسمح هذه التقنية باستخدام مصدر ضوئي أكثر إشراقا، وهو أمر مهم إذا كان تجويف العين غائمًا، بسبب الساد العيني على سبيل المثال.كما يتيح منظار العين غير المباشر مجال رؤية أوسع بكثير من منظار العين المباشر، بحيث يمكن للطبيب فحص مساحة أكبر من شبكية العين.

الفحص بالمصباح الشِّقي ما هو المصباح الشِّقي؟ والمصباح الشِّقّي هو مجهر مثبت على طاولة يُصدر إشعاعًا ضوئيًا ضمن العين للسماح للطبيب بفحص العين بأكملها تحت قوة تكبير عالية.يتمتع المصباح الشِّقّي بعناصر بصرية أفضل من منظار العين المباشر، ويوفر تكبيرًا وعرضًا ثلاثي الأبعاد لتجويف العين، مما يسمح بقياس العمق.يُعد المصباح الشقي الأداة الأفضل لفحص البنى التالية: الأجفان

الأنسجة والجلد حول العينين

القزحية

سطح العين (بما في ذلك القرنية والملتحمة)

الخلط المائي (السائل في الجزء الأمامي من العين بين القرنية والقزحية) في كثير من الأحيان، يجري استخدام قطرات موسعة للحدقة بحيث يمكن للطبيب مشاهدة مساحة أوسع من العين، بما في ذلك العدسة، والخِلط الزجاجي، والشبكية، والعصب البصري.قد تُستخدم أحيانًا عدسة إضافية توضع أمام العين عند الأشخاص المصابين بالزّرّق glaucoma، وذلك للسماح بفحص الزاوية بين القزحية والجزء الأمامي من العين (داخل سطح القرنية).يسمى هذا الفحص بتنظير الزاوية العينية gonioscopy.