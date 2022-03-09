العضلات والأعصاب والأوعية الدموية في العين

تعمل العديد من العضلات معًا لتحريك العين، مما يسمح للشخص أن ينظر في اتجاهات مختلفة دون تحريك الرأس.يتم تحفيز كل عضلة من قبل عصب قحفي محدد.

يمر العصب البصري (عصب قحفي) من خلال التجويف العظمي المحيط بكرة العين (الحجاج)، ويحمل نبضات من الشبكية إلى الدماغ، بالإضافة إلى الأعصاب القحفية الأخرى التي تنقل الإشارات العصبية لكل عضلة العين.

يوفر كل من الشريان العيني والشريان الشبكي المركزي (الشريان الذي يتفرع عن الشريان العيني) التغذية الدموية لكل عين.

وبالمثل، فإن الأوردة العينية (الدوارة الوريدية vortex veins) والوريد الشبكي المركزي تصرف الدم من العين.تدخل هذه الأوعية الدموية وتخرج من خلال الجزء الخلفي من العين.