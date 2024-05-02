الرمد التعاطفي sympathetic Ophthalmia هو التهاب في السبيل العنبي (التهاب العنبية) يحدث في عين واحدة بعد إصابة أو عملية جراحية في العين الأخرى.

الرمد التعاطفي هو نوع نادر من التهاب العنبية تتشكل بسببه كتل غير طبيعية وصغيرة من الخلايا (أورام حبيبية granulomas).يحدث هذا الاضطراب في العين غير المصابة بعد إصابة مخترقة (كما في حالة دخول قلم رصاص، أو قلم، أو عصا في داخل العين) أو عملية جراحية في العين الأخرى.في نهاية المطاف، يلتهب السبيل العنبي في العين غير المصابة.يظهر التهاب العنبية في غضون 2 إلى 12 أسبوعًا بعد الإصابة أو الجراحة عند معظم الأشخاص.وفي حالات نادرة، قد يحدث الرمد التعاطفي في وقت مبكر لغاية أسبوع واحد بعد الإصابة الأولية أو الجراحة، أو قد يتأخر حتى 30 عامًا بعد الإصابة الأوَّلية أو الجراحة.

نظرة على السبيل العنبي

أسباب الرمد التعاطفي لا يزال سبب الرمد التعاطفي غير مفهوم بشكل كامل.يعتقد الكثير من الأطباء بأن الحالة تنجم عن اضطراب في جهاز المناعة يدفع الجسم لمهاجمة السبيل العنبي غير المصاب.

أعراض الرمد التعاطفي عادةً ما تتضمن الأعراض رؤية الأجسام الطافية وضعف الرؤية.

تشخيص الرمد التعاطفي تقييم الطبيب يستند الطبيب في وضع التَّشخيص إلى فحص العين، وتحري ما إذا كان الشخص قد تعرض مؤخرًا لإصابة في العين أو خضع لجراحة فيها، وما إذا كان هناك التهاب في كلتا العينين.