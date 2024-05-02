التهاب باطن المقلة endophthalmitis هو عدوى تصيب داخل العين.ويُعدُّ هذا حالة إسعافية.

يمكن لجراحة العين، أو إصابة العين، أو العدوى في مجرى الدَّم أن تسبب العدوى.

قد يعاني المريض من ألم شديد واحمرار في العين، وقد يُصاب بفقدان الرؤية.

تُؤخذ عينات من سوائل العين، وتُعطى المضادَّات الحيوية بأسرع وقت ممكن.

يُعد التهاب باطن المقلة إصابة غير شائعة.وينجم عن الكائنات الحية التي دخلت العين من خلال شق جراحي أو إصابة في مقلة العين أو انتقلت من خلال مجرى الدَّم إلى العين (كما يحدث في كثير من الأحيان).هناك العديد من الأَسبَاب للعدوى في مجرى الدَّم، مثل المعالجات السنية، وتعاطي المخدرات عن طريق الوريد، أو الخراجات (تجمع القيح)، أو قرحات الجلد، أو العدوى مثل الالتهاب الرئوي أو الإنتان، أو العمل الجراحي في أي مكان من الجسم.

عادة ما تنجم العدوى التي تسبب التهاب باطن المقلة عن البكتيريا (مثل العنقودية الذهبية)، ولكن الفطريات أو الأَوَالي قد تكون مسؤولة أيضًا.يمكن للفيروسات أيضًا أن تسبب حالات عدوى شديدة في العين، ولكن هذه الحالات لا تصنف عادةً على أنها التهاب باطن المقلة.

أعراض التهاب باطن المقلة قد تكون أعراض التهاب باطن المقلة شديدة وتتضمن ألمًا شديدًا في العين، واحمرارًا في بيضاء العين، وحساسية شديدة للضوء الساطع، وانخفاضًا في الرؤية، وتورم الجفن في بعض الأحيان.

تشخيص التهاب باطن المقلة الفحص السريري للعين من قبل الطبيب

أخذ عينات من العين للزرع المخبري

استنبات الدم والبول يعتمد تشخيص التهاب باطن المقلة على الأَعرَاض، وفحص العين، وأحيانًا الزرع المخبري لتحديد سبب العدوى.يمكن أن تؤخذ عينات من الخلط المائي (السائل الموجود في الجزء الأمامي من العين) والخِلط الزجاجي (مادة هلامية تملأ الجزء الخلفي من مقلة العين) لتحديد مُسببات العدوى والأدوية الفعالة ضدها.وقد يحتاج المرضى إلى أخذ عينات من الدم والبول وفحصها مخبريًا.

علاج التهاب باطن المقلة المضادَّات الحيوية

الستيرويدات القشرية أو الجراحة في بعض الأحيان يُعد التهاب بطانة المقلة حالة طبية طارئة. من الضروري البدء فورًا بالعلاج بالمضادَّات الحيوية للحفاظ على الرؤية وصحة العين.قد يؤدي التأخير في تقديم العلاج، ولو لبضع ساعات، إلى فقدان رؤية لا رجعة فيه في الحالات الشديدة.ويمكن تعديل وصفة المضادَّات الحيوية لاحقًا بحسب نتائج الفحص المخبري وتحديد العامل المسبب لالتهاب باطن المقلة.يمكن حقن المضادَّات الحيوية في العين، أو إعطاؤها عن طريق الوريد، أو كلاهما. بالنسبة للمرضى الذين يعانون من حالات ضعف شديدة في الرؤية عند فحصهم من قبل الطبيب، فقد تُوصف لهم الستيرويدات القشرية أو الجراحة.يمكن إعطاء الستيروئيدات القشرية عن طريق الفم لبضعة أيام بعد الحقن بالمضادَّات الحيوية، أو يمكن حقنها في العين.قد يكون من الضروري إجراء عملية جراحية لإزالة الأنسجة المصابة داخل العين، الأمر الذي قد يعزز من احتمالات إيقاف العدوى.