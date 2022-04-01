لمحة عامة عن الاضطرابات الشبكية

الشبكية retina هي البنية التشريحية الشفافة الحساسة للضوء في مؤخرة العين.تقوم كل من القرنية والعدسة بتركيز الضوء على الشبكة.يُدعى الجزء المركزي من الشبكية باللطخة أو البقعة وتحتوي على أكبر تركيز من الخلايا المستقبلة للضوء.تُدعى هذه الخلايا بالمخاريط، وهي قادرة على إنتاج صور حادة، ومسؤولة عن الرؤية المركزية واللونية.تحتوي المنطقة المحيطية من الشبكية (التي تحيط بالبقعة أو اللطخة) على خلايا مستقبلة للضوء تُدعى العصي، والتي تستشعر المستويات الأدنى من الضوء، إلا أنها غير حساسة للون.تُعد العصي مسؤولة عن الرؤية المحيطية والليلية.

معاينة شبكية العين

يحمل العصب البصري الإشارات العصبية التي ترسلها الخلايا المستقبلة للضوء (العصي والمخاريط).تتصل كل خلية مستقبلة للضوء بالعصب البصري بواسطة ليف عصبي دقيق.يتصل العصب البصري بالخلايا العصبية التي تحمل الإشارات إلى مركز الرؤية في الدماغ، حيث يَجرِي تفسيرها على أنها صور مرئية.

يتمتع العصب البصري والشبكية بتروية دموية غزيرة لتزويدهما بكميات كافية من الدم والأُكسِجين.يأتي جزء من التروية الدموية من المشيمية، وهي طبقة من الأوعية الدموية تتوضع بين الشبكية والطبقة البيضاء الخارجية التي تُدعى الصلبة.يصل الشريان الشبكي المركزي إلى شبكية العين بالقرب من العصب البصري ومن ثم يتفرع ضمن شبكية العين، ويعد الشريان الشبكي المصدر الرئيسي الآخر للتروية الدموية لشبكية العين.يجري تصريف الدم من الشبكية عبر فروع الوريد الشبكي المركزي.يخرج الوريد الشبكي المركزي من العين ضمن حزمة العصب البصري.

عندما يرغب الطبيب بفحص شبكية العين عند شخص ما، فإن أول ما يقوم به هو وضع قطرات من مادة دوائية لتوسيع حدقة العين.يسمح ذلك للطبيب برؤية الشبكية بوضوح أكبر باستخدام التنظير العيني (إصدار ضوء من خلال عدسة مكبرة باتجاه مؤخرة العين).

غالبًا ما يجري تخشيص وعلاج اضطرابات الشبكية من قبل اختصاصي طب العيون.اختصاصي طب العيون هو الطبيب البشري الذي تخصص في تقييم وعلاج الاضطرابات العينية (سواءً بشكل جراحي أو غير جراحي).كما يمكن لاختصاصي طب العيون أن يختص أكثر (تحت اختصاص) في أمراض الشبكية.