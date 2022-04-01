يُشير مصطلح انفصال الشبكية إلى انفصال الطبقة الشفافة الحساسة للضوء في مؤخرة العين عن الطبقة التي تقع أسفل منها وترتبط بها.

من أعراض الحالة الزيادة المفاجئة في أعداد الأجسام الطافية، أو مشاهدة أضواء لامعة بشكل مفاجئ، أو ظهور ستارة أو حجاب عبر مجال الرؤية، أوالفقدان المفاجئ للرؤية.

يضع الطبيب التشخيص من خلال فحص العين بالمنظار العيني.

يمكن في معظم الحالات علاج انفصال الشبكية، مما يساعد على استعادة بعض الرؤية شريطة علاج الحالة مباشرةً بعد حدوث الانفصال.

قد يبدأ انفصال الشبكية في مساحة محدودة من الشبكية، وذلك نتيجة لتمزق الشبكية (أو انثقابها في حالات أقل شيوعًا).إذا لم تجرِ إعادة تثبيت المساحة الصغيرة المنفصلة في أقرب وقت، فقد يؤدي ذلك إلى انفصال شبكية العين بشكل كامل.يزداد احتمال حدوث التمزق أو الانثقاب الشبكي المفضي إلى انفصال الشبكية عند الأشخاص أو الأشخاص الذين لديهم واحدة أو أكثر من الحالات التالية:

قصر البصر الشديد

جراحة الساد العيني

إصابة العين

تنكس الشبكية المُشبّك Lattice retinal degeneration، وهو اضطراب شائع يتميز بترقق الشبكية وتشكل نسيج تندبي على حواف أو محيط الشبكية

وجود تاريخ عائلي للإصابة بانفصال الشبكية

عندما تنفصل الشبكية فإنها تبتعد عن جزء من النسيج الذي يغذيها بالدم.وما لم تجرِ إعادة تثبيتها فقد تتعرض لضرر دائمة نتيجة نقص التروية الدموية.

قد لا ينجم انفصال الشبكية في بعض الأحيان عن تمزق أو انثقاب الشبكية.تنجم بعض حالات انفصال الشبكية عن مُضَاعَفات أمراض عامة قد تؤثر في شبكية العين (مثل مرض السكّري، الذي قد يُسبب اعتلال الشبكية السكّري).يمكن للسوائل أو الدماء المتسربة من الأوعية الدموية المتضررة أن تتجمع بين الشبكية والنسيج المبطن لها، فتُسبب انفصال الشبكية.

أعراض انفصال الشبكية يكون انفصال الشبكية غير مؤلم.عادًة ما يلاحظ الشخص زيادة في أعداد الأجسام الطافية (وهي الأجسام التي تظهر في المجال البصري وتتحرك ضمنه)، أو يشاهد العديد من الومضات الضوئية التي تستمر لأقل من ثانية (ترائي ومضات)، أو يعاني من تشوش الرؤية.عادةً ما يحدث فقدان الرؤية في المنطقة المحيطية أولاً، ثم ينتشر أكثر مع تفاقم انفصال الشبكية.يُسبب فقدان الرؤية ظهور لون رمادي في المجال البصري مشابه لتأثير ستارة أو حجاب على امتداد خط الرؤية. قد يلاحظ وجود دم في الخِلط الزجاجي بالقرب من مؤخرة العين (نزف الزجاجي)عند انفصال الشبكية، فإن الرؤية تتدهور بسرعة ويصبح كل شيء مشوشًا.في بعض الحالات، قد لا يُسبب انفصال الشبكية أية أعراض في البداية.

تشخيص انفصال الشبكية الفحص السريري للعين من قبل الطبيب

التصوير بتخطيط الصدى أحيانًا بعد تطبيق القطرات الموسعة للحدقة، يقوم الطبيب بفحص الشبكية باستخدام منظار عيني، وغالبًا ما يتمكن من رؤية الانفصال.إذا لم يكن انفصال الشبكية مرئيًا، فسوف يلجأ الطبيب إلى التصوير بتخطيط الصدى لتحري الأمر.

مآل انفصال الشبكية غالبًا ما تساعد الجراحة على الوقاية من حدوث المزيد من فقدان الرؤية.غالبًا ما تتعافى الرؤية، إلا في الظروف والأحوال التالية: انفصال الشبكية لبضعة أيام أو أسابيع دون إعادة تثبيتها.

حدوث نزف أو تندب.

انفصال الشبكية أو تضررها في منطقة اللطخة (البقعة).

علاج انفصال الشبكية الإصلاح الجراحي

المعالجة الدوائية في حالة الانفصال الناجم عن تسرب السوائل غير المترافق بتمزق أو انثقاب الشبكية يمكن في معظم الحالات إصلاح انفصال الشبكية.يقوم الطبيب بإصلاح الشبكية المتمزقة أو المنثقبة بواسطة الجراحة الليزرية أو المعالجة بالبرودة cryotherapy.أما بالنسبة لانفصال الشبكية، فقد يقوم الجراح بإعادة ربط الشبكية مع جدار العين الخلفي بواسطة تطبيق رباط سيليكوني حول العين (ربط الصلبة scleral buckle) أو عن طريق استئصال المادة الهلامية المتوضعة خلف العدسة وأمام الشبكية (الخِلط الزجاجي) بعملية جراحية يُطلق عليها اسم استئصال الزجاجية vitrectomy.غالبًا ما تستخدم فقاعة غازية لتثبيت الشبكية في موضعها.بالنسبة للانفصالات الشبكية المحدودة، يمكن للجراحة الليزرية أن تمنع حدوث المزيد من الانفصالات، أو يمكن إعادة تثبيت الشبكية في موضعها باستخدام المعالجة بالبرودة بالمشاركة مع الفقاعة الغازية (تثبيت الشبكية بالهواء). أما الانفصالات الشبكية الناجمة عن أمراض عامة تؤثر في الشبكية (مثل السكّري) فيمكن علاجها باستئصال الزجاجية. يمكن معالجة الانفصالات الشبكية الناجمة عن تسرب السوائل والتي لا تنطوي على تمزق أو انثقاب شبكي عن طريق المعالجة الدوائية بالستيرويدات القشرية أو الأدوية الكابتة للمناعة (مثل ميثوتريكسات والآزاثيوبرين) والتي تُعطى عن طريق الفم.كما يمكن وصف الستيرويدات القشرية بشكل زرعات تُحقن في العين مباشرة لكي تحرر الستيرويدات بوتيرة ثابتة وبطيئة.