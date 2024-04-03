اعتلال الشبكية بارتفاع ضغط الدَّم hypertensive retinopathy هو ضَرَر في شبكية العين ناجم عن زيادة في ضغط الدم (الشبكية هي البنية الشفافة والحساسة للضوء في الجزء الخلفي من العين).

قد تتضرر شبكية العين عند ارتفاع ضغط الدم.يؤدي ارتفاع ضغط الدَّم إلى إلحاق الضرر بالأوعية الدموية الصغيرة في شبكية العين ويُسبب زيادة ثخانة جدرانها، وهو ما يقلل من كمية الدَّم التي تتدفق من خلالها.ونتيجة لذلك، تتناقص التروية الدموية في شبكية العين.وقد تتضرر مساحات من الشبكية بسبب نقص التروية الدموية إليها.

ومع تفاقم اعتلال الشبكية بارتفاع ضغط الدم، فقد يتسرب الدم إلى الشبكية.تؤدي هذه التغيرات إلى فقدان تدريجي للرؤية، وخاصةً إذا أصابت منطقة البقعة (الجزء المركزي من الشبكية).حتى وإن كان فرط ضغط الدم بسيطًا، فقد يُلحق الضرر بالأوعية الدموية في الشبكية إذا بقي بدون معالجة لعدة سنوات.

إذا أصبح ضغط الدَّم مرتفعًا بشكلٍ خطير (ارتفاع ضغط الدم الطارئ)، فقد تصبح أوردة شبكية العين متوسِّعة ومُلتوية، وقد يتورَّم القرص البصري (نقطة التقاء العصب البصري مع شبكية العين) وهو ما يُسمى بوذمة حليمة العصب البصري.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات الشبكية).

تشخيص اعتلال الشبكية بفرط ضغط الدم الفحص السريري للعين من قبل الطبيب يمكن للطبيب معاينة مظهر الشبكية عند الأشخاص المصابين بارتفاغ ضغط الدم باستخدام التنظير العيني.يعكس مقدار الضرر في الأوعية الدموية الشبكية الناجم عن ارتفاع ضغط الدم مقدار الضرر في الأوعية الدموية لأعضاء أخرى، مثل الدماغ والقلب والكلى.إذا كان ضغط الدَّم مرتفعًا للغاية، فقد يتمكن الطبيب من رؤية تورم في القرص البصري (وذمة حليمة العصب البصري)، وهو ما يُشير إلى ضرورة المعالجة الفورية (انظر جدول تصنيف ضغط الدم عند البالغين). هل تعلم...

علاج اعتلال الشبكية بفرط ضغط الدم الإجراءات الهادفة إلى علاج ضغط الدم يهدف علاج اعتلال الشبكية إلى خفض ضغط الدَّم على المدى الطويل.يمكن في حالات نادرة عندما يكون ارتفاع ضغط الدَّم شديدًا ومهددًا للحياة، أن تستدعي الحالة علاجًا فوريًا لإنقاذ بصر المريض وتجنب المُضَاعَفات الأخرى، بما في ذلك السكتة الدماغية، والفشل القلبي، والفشل الكلوي، والنوبات القلبية.