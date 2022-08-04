تليّن القرنية

قد يتعرض سطح الملتحمة (الغشاء الذي يبطن الجفون ويغطي بياض العين) والقرنية للجفاف، ممَّا يؤدِّي في بعض الأحيان إلى الإصابة بقرحات في القرنية وحالات عَدوَى جُرثومِيَّة.تتأثر الغدد الدمعية أيضًا، مما يؤدي إلى تراجع كمية الدموع المغطية للعين وبالتالي جفافها.قد يُصاب المرضى الذين يُعانون من حالات شديدة من جفاف العين ببقع رغوية على الملتحمة (بقع بيتو Bitot spots).وقد تتطور الحالة إلى عمى ليلي (ضعف الرؤية في الظلام) بسبب تأثيرات عوز الفيتامين A على شبكية العين.