تلين القرنية keratomalacia هو اضطراب عيني يحدث فيه جفاف وتغيم القرنية (الطبقة الرائقة التي تتوضع أمام القزحية والحدقة) بسبب عوز الفيتامين A عند الأشخاص الذين يعانون من سوء تغذية.
يمكن أن يؤدي عوز فيتامين A إلى الإصابة بقرحات في القرنية وعدوى بكتيرية.
يمكن أن يؤدي عوز فيتامين A إلى العمى الليلي (ضعف الرؤية في الظلام).
يُشخِّص الأطبَّاء تليّن القرنية استنادًا إلى مظهَر قرنيّة الشخص.
تتضمن الخيارات العلاجية كلاً من تصحيح عوز الفيتامين A مع اتباع نظام غذائي محسَّن أو استعمال مكملات غذائية، واستخدام مضادات حيوية بشكل قطرات أو مراهم عينية لعلاج أي عدوى.
نظرة داخل العين
أعراض تلين القرنية
قد يتعرض سطح الملتحمة (الغشاء الذي يبطن الجفون ويغطي بياض العين) والقرنية للجفاف، ممَّا يؤدِّي في بعض الأحيان إلى الإصابة بقرحات في القرنية وحالات عَدوَى جُرثومِيَّة.تتأثر الغدد الدمعية أيضًا، مما يؤدي إلى تراجع كمية الدموع المغطية للعين وبالتالي جفافها.قد يُصاب المرضى الذين يُعانون من حالات شديدة من جفاف العين ببقع رغوية على الملتحمة (بقع بيتو Bitot spots).وقد تتطور الحالة إلى عمى ليلي (ضعف الرؤية في الظلام) بسبب تأثيرات عوز الفيتامين A على شبكية العين.
تشخيص تلين القرنية
تقييم الطبيب
يستند تشخيص تليّن القرنية إلى وجود قرنية جافة أو قرحات على القرنية عند شخص يعاني من نقص التغذية.
علاج تلين القرنية
المضادات الحيوية الموضعية (قطرات عينية أو مراهم)
علاج عوز الفيتامين A وتعزيز النظام الغذائي
يمكن للمضادات الحيوية بشكل قطرات أو مراهم عينية أن تساعد على مُعالَجَة العدوى، ولكن من المهم أيضًا تصحيح عوز الفيتامين A وسوء التغذية مع تحسين النظام الغذائي أو استعمال المكملات الغذائية.