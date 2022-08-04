الهربس النطاقي العيني

الأدوية المُضادَّة للفيروسات التي تؤخذ عن طريق الفم

قطرات العين الحاوية على الستيرويدات القشرية

قطرات العين الموسعة للحدقة

كما هيَ الحال بالنسبة للهربس النطاقي في أي مكان في الجسم، فإن العلاج المبكر بالأدوية المُضادَّة للفيروسات مثل أسيكلوفير، أو فالاسيكلوفير، أو فاميسيكلوفير (التي تؤخذ عن طريق الفم) قد يُقلل من مدة الطفح الجلدي المؤلم.عندما يصيب الهربس النطاقي الوجه ويهدد العينين، فإن العلاج بالأدوية المُضادَّة للفيروسات يقلل من خطر حدوث مُضَاعَفات عينية.

وقد يكون من الضروري وصف قطرات عينية تحتوي على الستيرويدات القشرية إذا أصيبت العين بالتهاب.

تستخدم القطرات العينية، مثل سيكلوبنتولات أو أتروبين، للحفاظ على اتساع الحدقة، وللوقاية من شكل شديد من الزَرَق، وتخفيف الألم.