التهاب القرنية والملتحمة النفاطي phlyctenular keratoconjunctivitis هو اضطراب عيني تحدث فيه ردة فعل مناعية في القرنية (الطبقة الرائقة التي تتوضع أمام القزحية والحدقة) والملتحمة (الغشاء الذي يبطن الجفون ويغطي بياض العين) تجاه البكتيريا.
تتشكل في هذا الاضطراب تحدبات صغيرة بارزة ذات لون أصفر مائل للرمادي على العين.
تتضمن الأَعرَاض الشائعة كلاً من احمرار العين، وتشوش الرؤية، والحساسية للضوء الساطع، والإحساس بوجود جسم غريب عالق في العين، وأحيانًا ملاحظة قشور جلدية متموّتة على حواف الجفون.
يستند الطبيب في تشخيص التهاب القرنية والملتحمة النفاطي إلى مظهر اللعين.
تنطوي المُعالجة على استخدام قطرات عينية أو فرك الجفن.
نظرة داخل العين
لا يُعد التهاب القرنية والملتحمة النفاطي حالة عدوى.وإنما هو ردة فعل الجِهاز المَناعيّ تجاه البكتيريا التي تغزو العين أو المنطقة المحيطة بها.نذكر من أنواع البكتيريا التي تسبب هذا الاضطراب كلاً من العنقوديات، وفي حالات نادرة عصيات السل، والمتدثرة.يكون هذا الاضطراب أكثر شُيُوعًا بين الأطفال.
أعراض التهاب القرنية والملتحمة النُفاطي
تظهر الانتفاخات الصغيرة ذات اللون الأصفر المائل إلى الرمادي (التي تسمى النفيطات phlyctenules) على الحوف limbus (نقطة التقاء الملتحمة بالقرنية)، أو على القرنية، أو على الملتحمة.تدوم هذه الانتفاخات من بضعة أيام إلى أسبوعين.تتحول هذه الانتفاخات إلى قروح مفتوحة على الملتحمة، ولكنها تتعافى دون أن تترك أي ندبة.عندما تتأثر القرنية، قد يعاني المريض من دُماع شديد، ورهاب ضوئي (الشعور بالألم عند مشاهدة وميض ضوئي)، وتشوش الرؤية، وألم عيني، والإحساس بوجود جسم غريب في العين.كما يُعاني الكثير من الأشخاص من احمرارٍ في العين، وتشوُّش في الرؤية، وزيادة الحساسية للضوء الساطع، والإحساس بوجود جسم غريب عالق في العين، وأحيَانًا ملاحظة قشور جلدية متموتة على حواف الجفون (التهاب الجفن الزهمي seborrheic blepharitis).
قد يعاني المريض الذي يتكرر النكس عنده من تغيّم القرنية، ونمو أوعية دموية صغيرة ضمنها.وقد يعاني أيضًا من اعتلال الرؤية.
تشخيص التهاب القرنية والملتحمة النُفاطي
تَقيِيم الطَّبيب للعينين
يستند تشخيص التهاب القرنية والملتحمة النفاطي إلى المظهر النموذجي للعينين.
قد يلجأ بعض الأطباء إلى تحري الإصابة بالسل عند بعض الأشخاص .
علاج التهاب القرنية والملتحمة النُفاطي
القطرات العينية الحاوية على المضادَّات الحيوية أو الستيرويدات القشرية
فرك الجفن لعلاج لالتهاب الجفن الدهني
يُعطى المرضى الذين لا يعانون من السل قطرات عينية تحتوي على مزيج من الستيرويدات القشرية والمضادَّات الحيوية.
أما المرضى الذين يعانون من التهاب جفن ناجم عن حالة جلدية تُدعى التهاب الجلد الدهني فيمكنهم فرك حواف الجفون بلطف للمساعدة على منع نكس الحالة (انظر مُعالَجَة التهاب الجفن).