التهاب القرنية والملتحمة النُفاطي

تظهر الانتفاخات الصغيرة ذات اللون الأصفر المائل إلى الرمادي (التي تسمى النفيطات phlyctenules) على الحوف limbus (نقطة التقاء الملتحمة بالقرنية)، أو على القرنية، أو على الملتحمة.تدوم هذه الانتفاخات من بضعة أيام إلى أسبوعين.تتحول هذه الانتفاخات إلى قروح مفتوحة على الملتحمة، ولكنها تتعافى دون أن تترك أي ندبة.عندما تتأثر القرنية، قد يعاني المريض من دُماع شديد، ورهاب ضوئي (الشعور بالألم عند مشاهدة وميض ضوئي)، وتشوش الرؤية، وألم عيني، والإحساس بوجود جسم غريب في العين.كما يُعاني الكثير من الأشخاص من احمرارٍ في العين، وتشوُّش في الرؤية، وزيادة الحساسية للضوء الساطع، والإحساس بوجود جسم غريب عالق في العين، وأحيَانًا ملاحظة قشور جلدية متموتة على حواف الجفون (التهاب الجفن الزهمي seborrheic blepharitis).

قد يعاني المريض الذي يتكرر النكس عنده من تغيّم القرنية، ونمو أوعية دموية صغيرة ضمنها.وقد يعاني أيضًا من اعتلال الرؤية.