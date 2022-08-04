التهاب القرنية والملتحمة الجاف

قد ينجم جفاف العين عن عدم كفاية إنتاج الدموع (جفاف العينين بسبب عوز الدموع aqueous tear-deficient dry)في هذا النوع من جفاف العينين، لا تنتج الغُدَّة الدمعية ما يكفي من الدموع للحفاظ على رطوبة الملتحمة والقرنية بشكل جيد.(انظُر الشكل البنى التشريحية التي تحمي العين)يشيع هذا النوع من جفاف العينين بين النساء بعد سن اليأس.يُعد جفاف العيون من المشاكل الشائعة في مُتلازمة شوغرن.يمكن في حالات نادرة أن يكون جفاف العين الناجم عن قلة الدموع عرضًا لأمراض أخرى، مثل التهاب المَفاصِل الروماتويدي أو الذئبة الحمامية الجهازية.يمكن لأدوية معينة أن تسهم بحدوث جفاف العينين بسبب عوز الدموع.وهي تشتمل على مدرَّات البول، ومضادات الكولين، ومضادَّات الاكتئاب، وحاصرات بيتا، ومزيلات الاحتقان.

وقد ينجم جفاف العين أيضًا عن خلل في تركيب الدموع، وهو ما قد يؤدي إلى تبخرها سريعًا.فعلى الرغم من أن الغُدَّة الدمعية تنتج كمية كافية من الدموع، إلا أن معدل تبخرها يكون سريعًا بحيث لا يمكن الحفاظ على طبقة من الدموع على كامل سطح العين في أثناء ممارسة بعض النشاطات أو ضمن أجواء معينة.يُعدُّ إيزوتريتينوين ومضادَّات الأندروجينات (الأدوية التي تثبِّط الهرمونات الذكريَّة) من الأدوية التي يمكن أن تُسهمَ في هذا النوع من جفاف العين.

قد ينجم جفاف العين أيضًا عن انفتاح العين بشكل جزئي لفترات مطولة ليلاً (العين الأرنبية الليلية nocturnal lagophthalmos) أو عدم رّمش العين بشكل كافي (كما يمكن أن يحدث في داء باركنسون).يمكن لبعض مضادات الذهان، والناهضات الأندروجينية (بعض خافضات ضغط الدم)، وحقن توكسين البوتولينوم، أن تؤدي جميعها إلى تفاقم جفاف العين بسبب العين الأرنبية الليلية.