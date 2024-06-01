لمحَة عن اضطرابات العصب البصري

تتحسس الخلايا الصغيرة المستقبلة للضوء في الشبكية (السطح الداخلي في الجزء الخلفي من العين) الضوء وتنقل الإشارات العصبية إلى العصب البصري.يحمل العصب البصري من كل عين الإشارات العصبية إلى الدماغ، حيث يَجرِي تفسير المعلومات البصرية.

تؤدي الأضرار التي تلحق بالعصب البصري أو بمساراته العصبية المتجهة إلى الدماغ إلى فقدان الرؤية.يتقاطع العصبان البصريان في الدماغ في منطقة يُطلق عليها اسم التصالب البصري optic chiasm، حيث تنشطر الألياف العصبية في كل عصب، فيعبر نصفها إلى الجانب الآخر، ويبقى النصف في الجانب نفسه.وبسبب هذا التصالب البصري، فقد يُسبب الضرر الحادث على طول مسار العصب البصري أنماطًا محددًة من فقدان الرؤية.يمكن للطبيب تحديد موقع المشكلة على المسار العصبي عن طريق فهم نمط فقدان الرؤية.