الاعتلال العصبي البصري الغذائي والسمي هو تضَرَر في العصب البصري ناجم عن نقص التغذية (اعتلال بصري غذائي) أو التعرض لمادة مؤذية للعصب البصري (اعتلال عصبي سمي)، مثل الرصاص، والميثانول (كحول الخشب أو ميثيل الكحول)، أو غلايكول الإيثيلين (مضاد للتجمد)، أو بعض الأدوية (اعتلال بصري سمي).
ينجم الاعتلال العصبي البصري في بعض الأحيان عن سوء التغذية أو التسمم الكيميائي.
عادةً ما تتراجع الرؤية تدريجيًا.
ينبغي على المرضى تناول المكملات الغذائية أو تجنب التعرض للمزيد من المواد السامة.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات العصب البصري.)
الأسباب
يُسمى الاعتلال العصبي البصري الناجم عن نقص التغذية بالاعتلال العصبي البصري الغذائي (وخاصة عوز الفيتامينات B1 و B12 أو الفولات [حمض الفوليك؛ انظر أيضًا لمحة عامة عن الفيتامينات]).يكون الأشخاص الذين خضعوا لجراحة السمنة (إنقاص الوزن) وأولئك المصابين باضطراب استعمال الكحول أكثر عرضة بشكل خاص للإصابة بالاعتلال العصبي البصري الغذائي.غالبًا ما يُعزى الغمش السمي إلى سوء التغذية أكثر من التأثيرات السامة للكحول.
ويمكن في حالات نادرة أن ينجم الاعتلال العصبي البصري عن تناول أَدوِيَة محددة (مثل الكلورامفينيكول، والإيزونيازيد، والإيثامبوتول، والديجوكسين)، أو المواد السامة مثل الرصاص، جلايكول الإثيلين (مانع تجمد)، أو الميثانول (كحول الخشب أو ميثيل الكحول).عندما يكون الاضطراب ناجمًا عن مادة، أو دواء، أو سم، يُسمَّى الاضطراب بالاعتلال العصبي البصري السميّ.
الأعراض
عند الأشخاص الذين يعانون من الاعتلال العصبي البصري الغذائي أو السمي، عادةً ما تتدهور الرؤية تدريجيًا على مدى أيام إلى بضعة أسابيع.قد تتطور بقعة عمياء ثم تكبر تدريجيًا، وعادةً ما تشتمل على مركز الرؤية.قد لا تُلاحظ هذه البقعة في البداية.قد تتأثر رؤية الألوان بشكل أكبر من فقدان حدة البصر (الحدة البصرية).تتأثر كلا العينين عادةً.
قد يُسبب التسمم بغلايكول الإيثيلين والتسمم بالميثانول خاصةً فقدانًا مفاجئًا وكاملًا للرؤية.يمكن لكلا المادتين أن تُسببا أعراضًا خطيرة أخرى مثل الغيبوبة، وصعوبة التنفُّس، والتقيؤ، وألَم البَطن.
هل تعلم...
التشخيص
تَقيِيم الطَّبيب وأحيَانًا الاختبارات الطبية
يستند الأطباء في تشخيص الاعتلال العصبي البصري الغذائي أو السمي على تاريخ الشخص للإصابة بسوء التغذية أوالتعرض للمواد السامة والكيميائية، والأعراض العينية، ونتائج اختبار الرؤية.قد تُجرى اختبارات للسموم أو لعوز الفيتامين في بعض الأحيان.
المَآل
غالبًا ما يستعيد المصابون بالاعتلال العصبي البصري الغذائي أو السمي جزءًا من الرؤية بعد العلاج الفوري للحالة.
العلاج
بالنسبة لسوء التغذية أو تعاطي الكحول، تُعطى مكملات الفيتامينات ويُوصى المريض باجتناب الكحول
علاج الأَسبَاب السمية أو الدوائية (وذلك باستخدام الأدوية الخالبة chelating drugs لعلاج التسمم بالرصاص أو غَسل الكُلى ووصف دواء فومبيزول fomepizole لعلاج التسمم بجلايكول الإثيلين أو الميثانول)
وسائل مساعدة لانخفاض الرؤية
إذا كان الإدمان على الكحول أو سوء التغذية سببًا للاعتلال العصبي البصري، فيجب على الشخص التوقف عن تناول الكحول، واتباع نظام غذائي متوازن، وأخذ مكملات الفيتامينات التي تشمل الفولات وفيتامينات ب.أما إذا كان السبب هو عوز الفيتامين B12 بشكل رئيسي، فإن العلاج بالمكملات الغذائية وحده لا يكون كافيًا.يُعالج عوز الفيتامين B12 بحُقن الفيتامين B12.
يجب على المرضى المصابين بالاعتلال العصبي البصري السمي تجنب الكحول وغيره من المواد الكيميائية أو الأدوية التي قد تكون سامة.إذا كان التسمم بالرصاص هو سبب الاعتلال العصبي البصري السمي، فتُستخدم الأدوية الخالبة chelating drugs (مثل سوسيمر succimer أو ثنائي المركابرول dimercaprol) للمساعدة في التخلص من الرصاص من الجسم.إذا كان التسمم بالإثيلين أو التسمم بالميثانول هو السبب، فقد يكون من المفيد العلاج السريع بغَسل الكُلى للتخلص من هذه السموم وقد يساعد إعطاء ترياق فوميبيزول (مضاد سموم).يمكن للكحول الإيثيلي (يُسمى أحيانًا الإيثانول، أو كحول الحبوب، أو الكحول فقط) أن يكون مفيدًا عن طريق تقليل تحويل السم (الإيثيلين جلايكول أو الميثانول) إلى منتج ثانوي ضار.
يمكن للعدسات المكبرة، والطباعة بأحرف كبيرة، والساعات المتحدثة (الأجهزة المساعدة لضعف البصر) أن تساعد الأشخاص الذين يعانون من ضعف أو فقدان الرؤية.