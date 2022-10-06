الاعتلال العصبي البصري الغذائي والسمي

بالنسبة لسوء التغذية أو تعاطي الكحول، تُعطى مكملات الفيتامينات ويُوصى المريض باجتناب الكحول

علاج الأَسبَاب السمية أو الدوائية (وذلك باستخدام الأدوية الخالبة chelating drugs لعلاج التسمم بالرصاص أو غَسل الكُلى ووصف دواء فومبيزول fomepizole لعلاج التسمم بجلايكول الإثيلين أو الميثانول)

وسائل مساعدة لانخفاض الرؤية

إذا كان الإدمان على الكحول أو سوء التغذية سببًا للاعتلال العصبي البصري، فيجب على الشخص التوقف عن تناول الكحول، واتباع نظام غذائي متوازن، وأخذ مكملات الفيتامينات التي تشمل الفولات وفيتامينات ب.أما إذا كان السبب هو عوز الفيتامين B12 بشكل رئيسي، فإن العلاج بالمكملات الغذائية وحده لا يكون كافيًا.يُعالج عوز الفيتامين B12 بحُقن الفيتامين B12.

يجب على المرضى المصابين بالاعتلال العصبي البصري السمي تجنب الكحول وغيره من المواد الكيميائية أو الأدوية التي قد تكون سامة.إذا كان التسمم بالرصاص هو سبب الاعتلال العصبي البصري السمي، فتُستخدم الأدوية الخالبة chelating drugs (مثل سوسيمر succimer أو ثنائي المركابرول dimercaprol) للمساعدة في التخلص من الرصاص من الجسم.إذا كان التسمم بالإثيلين أو التسمم بالميثانول هو السبب، فقد يكون من المفيد العلاج السريع بغَسل الكُلى للتخلص من هذه السموم وقد يساعد إعطاء ترياق فوميبيزول (مضاد سموم).يمكن للكحول الإيثيلي (يُسمى أحيانًا الإيثانول، أو كحول الحبوب، أو الكحول فقط) أن يكون مفيدًا عن طريق تقليل تحويل السم (الإيثيلين جلايكول أو الميثانول) إلى منتج ثانوي ضار.

يمكن للعدسات المكبرة، والطباعة بأحرف كبيرة، والساعات المتحدثة (الأجهزة المساعدة لضعف البصر) أن تساعد الأشخاص الذين يعانون من ضعف أو فقدان الرؤية.