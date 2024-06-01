الاعتلال العصبي البصري الانضغاطي هو الاضطراب الذي يحدث عندما يضغط شيء ما (ورم عادة) على العصب البصري.
يُسبب انضغاط العصب البصري فقدانًا بطيئًا، وغير مؤلم، وتدريجيًا للرؤية.
ينبغي إجراء تصوير العصب البصري (بالرنين المغناطيسي عادةً [MRI]) لتقييم الكتلة أو الورم.
يعتمد العلاج على سبب الحالة، وكثيرًا ما يشتمل على الجراحة.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات العصب البصري.)
أسباب الاعتلال العصبي البصري الانضغاطي
هناك عدد من أسباب الاعتلال العصبي البصري الانضغاطي تتراوح بين تلك التي تؤثر بشكل مباشر في الحجاج (مثل الأورام الحجاجية)، وتلك التي تنشأ في الدماغ (مثل أورام الغُدَّة النُّخامِيَّة)، وتلك الناجمة عن الالتهاب (مثل الورم الحجاجي الكاذ) أو أمراض أخرى (مثل الداء الدرقي العيني).
أعراض الاعتلال العصبي البصري الانضغاطي
عادةً ما يؤدي الاعتلال العصبي البصري الانضغاطي الناجم عن ورم أو كتلة إلى فقدان بطيء، وغير مؤلم، وتدريجي للرؤية.وهو يُصيب عينًا واحدة عادةً، ويؤثِّر في الرؤية المركزية بشكل نمطي، باستثناء الأورام في الغُدَّة النُّخامِيَّة، والتي يمكن أن تضغط التصالب البصري (حيث يتقاطع العصبان البصريان في الدماغ).في حال حدوث ذلك، فسوف يكون هناك فقدان للرؤية المحيطية في كلتا العينين.
تشخيص الاعتلال العصبي البصري الانضغاطي
تقييم الطبيب
اختبارات التصوير
لتشخيص الاعتلال العصبي البصري الانضغاطي، يقوم الطبيب بتقييم حالة الشخص ويتحرى ضعف الرؤية والضرر في العصب البصري.غالبًا ما يتطلب الأمر طبيب عيون (اختصاصي بصريات أو اختصاصي أمراض عينية) لتصوير الحقل البصري والعصب البصري بواسطة كاميرا موجهة إلى مقدمة العين.يمكن للعصب البصري أن يكون متورمًا، أو شاحبًا، أو يبدو طبيعيًا.من الضروري إجراء تصوير عصبي (تصوير الدماغ والحجاج بالرنين المغناطيسي عادةً) للكشف عن أي كتلة أو ورم يضغط على العصب البصري.
علاج الاعتلال العصبي البصري الانضغاطي
الجراحة
الأشعَّة في بعض الأحيان
تستنِدُ المُعالَجة إلى سبب الاعتلال العصبي البصري الانضغاطيعادة ما تكون الجراحة مطلوبة لاستئصال الكتلة أو جعلها أصغر حجمًا.بالإضافة إلى الجراحة، تستخدم الأشعة في علاج بعض الأورام.تتحسن الرؤية بعد الجراحة عند بعض الأشخاص.