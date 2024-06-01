عادةً ما يؤدي الاعتلال العصبي البصري الانضغاطي الناجم عن ورم أو كتلة إلى فقدان بطيء، وغير مؤلم، وتدريجي للرؤية.وهو يُصيب عينًا واحدة عادةً، ويؤثِّر في الرؤية المركزية بشكل نمطي، باستثناء الأورام في الغُدَّة النُّخامِيَّة، والتي يمكن أن تضغط التصالب البصري (حيث يتقاطع العصبان البصريان في الدماغ).في حال حدوث ذلك، فسوف يكون هناك فقدان للرؤية المحيطية في كلتا العينين.