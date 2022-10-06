اضطرابات العصب البصري الوراثيَّة

إن ضمور العصب البصري السائد و اعتلال ليبر العصبي البصري الوراثي هما اضطرابان وراثيان ينجمان عن جينات غير طبيعية.يكون كلا هذين الاضطرابين غير شائعين.

يُورّث الضمور البصري السائد من جهة الأم أو الأب بواسطة جينات سائدة، وهذا يعني أن نسخة واحدة فقط من الجين تكفي للإصابة بالمرض.وبعبارة أخرى، إذا أحد الأبوين فقط يعاني من المرض، فإن كل طفل من أطفالهما يواجه احتمال 50٪ للإصابة به.

أما اعتلال ليبر العصبي البصري الوراثي فيُورّث من خلال الأم فقط، لأن الجينات غير الطبيعية تقع في المُتقدرات mitochondria.والمُتقدّرات هي بنى موجودة ضمن الخلايا، ومهمتها توفير الطاقة لتلك الخلايا، وتمتلك المتقدرات جيناتها الداخلية الخاصة بها التي تكون موروثة من الأم فقط.لا يمكن للرجال المصابين نقل المرض إلى أطفالهم.يكون اعتلال ليبر العصبي البصري الوراثي أكثر شُيُوعًا بين الذكور.