لمحة عامة عن الجفون والدموع

تلعب الجفون دورًا رئيسيًا في حماية العينين.تساعد الجفون على إزاحة الفضلات من العين عندما تنغلق، وتساعد أيضًا على ترطيب سطح العين بالدموع عندما تنفتح.كما توفر الجفون حاجزًا ميكانيكيًا ضد الإصابة عنما تنغلق بسرعة عند الحاجة.

من أين تأتي الدموع

يجري إنتاج الدموع من الغدد الدمعية الرئيسية والإضافية، وتُجمَع في أقنية في الزاوية الداخلية لكل عين.ومن هناك، يجري تصريفها نحو الأنف.تكون الغدة الدمعية الرئيسية مسؤولة عن منعكس الإدماع، والذي يحدث، على سبيل المثال، عندما يحدث تهيُّج في العين نتيجة دخول جسم غريب أو بسبب تقطيع البصل.الغدد الدمعية الإضافية هي الغدد المسؤولة عن الحفاظ على ترطيب العينين بشكل جيد، وراحتهما، وخلوهما من الغبار، وهو ما يساعد بمجمله على الرؤية بوضوح.

يمكن لاضطرابات الغدد الدمعية أن تؤدي إلى عدم كفاية الدموع أو إلى خلل في تركيبها.يمكن لعدم كفاية الدموع أو خلل تركيبها أن يُسبب جفاف العينين، فتصبحان أكثر عرضة للتهيج نتيجة الأبخرة والجسيمات المحمولة جوًا، وقد تصبح أقل قدرة على مكافحة العدوى.قد ينجم انخفاض إنتاج الدموع عن مشكلة في الغدد والقنوات الدمعية، أو عن مشاكل جهازية تؤثر في الجسم بأكمله بما في ذلك الغدد الدمعية، مثل مُتلازمة شوغرن.

يمكن للشذوذ في جهاز تصريف الدموع (القنيات الدمعية، أو الكيس الدمعي، أو القناة الأنفية الدمعية) أن يتداخل مع التصريف ويسبب إدماعًا شديدًا أو يؤدي إلى التهاب وعدوى.