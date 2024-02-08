قد ينجم تضيّق القناة الدمعية الولادي أو الخلقي عن تطور معيب لأي جزء من القناة الدمعية الأنفية.وفي معظم الأحيان تنسد النهاية البعيدة من القناة الأنفية الدمعية.وتكون النتيجة سيلان الدموع على الوجنة (دُماع epiphora) أو التسبب بتقشر مستمر.يمكن أن تُصاب إحدى العينين أو كلتاهما.

عادة ما تلاحظ المشكلة لأول مرة عند الأطفال الرضع في الفترة بين 3-12 أسبوعًا.عادةً ما يتعافى هذا النوع من الانسداد دون مُعالَجَة في فترة تتراوح بين 6-9 أشهر، وذلك مع تطور ونمو الجهاز الأنفي الدمعي.وإلى أن يبلغ الطفل نحو سنة واحدة من العمر، غالبًا ما يقترح الأطباء على الآباء تدليك الكيس الدمعي بلطف بمعدل 4 أو 5 مرات في اليوم الواحد للمساعدة على تخفيف الانسداد.

إذا لم يتعافى الانسداد من تلقاء ذاته مع بلوغ الطفل عمر سنة واحدة، فقد يكون من الضروري إجراء عملية فتح للقناة الأنفية الدمعية عند اختصاصي الأذن والأنف والحنجرة أو اختصاصي العيون بواسطة مسبار صغير يجري إدخاله من فتحة القناة (النفطة) في الزاوية الداخلية للجفن بالقرب من الأنف.عادة ما يُخدر الطفل بشكل عام للقيام بهذا الإجراء.