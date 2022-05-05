تشنج الجفن هو تشنج في العضلات الموجودة حول العين.

غالبًا ما يكون سبب تشنج الجفن غير معروف.وهو يصيب النساء أكثر من الرجال، ويميل للحدوث في العائلات.قد ينجم في بعض الأحيان عن اضطرابات العين الأخرى مثل الشعرة، أو وجود جسم غريب في العين، أو جفاف العين، اضطرابات الجهاز العصبي أحيانًا مثل داء باركنسون.

أعراض تشنج الجفن هي الرَمش وإغلاق الجفن غير المنضبط.وفي الحالات الشديدة، قد لا يتمكن الشخص من فتح عينه.قد تتفاقم التشنجات بسبب التعب، والضوء الساطع، والقلق.

إذا كان تشنج الجفن خفيفًا، فقد يكون من الممكن تسكين أعراضه باتباع طرق بسيطة مثل الغناء، أو الهمهمة، أو لمس الجفن، أو مضغ علكة.فيما عدا ذلك، خلاف ذلك، يكون العلاج بحقن ذِيفَان الوَشيقِيَّة A في عضلات العين، والتي يمكن أن تخفف أو تمنع التشنجات.قد تساعد أدوية القلق وارتداء النظارات الشمسية على تخفيف شدة التشنجات.إذا لم ينفع حقن ذِيفَان الوَشيقِيَّة A وكانت الأَعرَاض شديدة، فقد تُجرى عملية جراحية لقطع عضلات الجفن.