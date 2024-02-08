داء الشعرة Trichiasis هو سوء ارتصاف في الرموش يؤدي إلى احتكاكها بمقلة العين، وذلك عند شخص غير مصاب بشتر داخلي entropion.
يكون داء الشعرة أكثر شُيُوعًا بعد الإصابة بالتهاب الجفن المزمن أو إصابة وتضرر الجفن أو الملتحمة.يُولد بعض الأشخاص بطيّات جلدية زائدة في الجفن (علاية الجفن epiblepharon) والذي يسبب نمو الرموش باتجاه العين مباشرة أو يُسبب ظهور صف إضافي من الرموش (ازدواج الأهداب).
يختلف داء الشعرة عن الشتر الداخلي (وهي حالة ينقلب فيها الجفن نحو الداخل) في أن وضعية الجفن تكون طبيعية في داء الشعرة.
Photos courtesy of James Garrity, MD.
أعراض الشعرة
تصبح العين حمراء ومتهيجة، مع إحساس بوجود جسم غريب فيها، مع زيادة في إفراز الدموع (دُماع)، وحساسية وألم عند التعرض للضوء.إذا استمرت الحالة، فقد تتندب القرنية وتتأثر الرؤية.
تشخيص الشعرة
الأَعرَاض وفَحص الطَّبيب
يستند الطبيب في تَّشخيص الشعرة إلى الأَعرَاض ونتائج الفحص الطبي.
علاج الشعرة
إزالة الرموش
في الأشخاص المصابين بداء المُشَعَّرات، قد يلجأ طبيب العيون إلى إزالة الرموش بواسطة ملقط.وإذا نمت الرموش ثانيةً، فيمكن استخدام طرق أخرى لإزالتها، مثل الانحلال الكهربائي electrolysis (استخدام الحرارة والتيار الكهربائي لتخريب بصيلات الشعر) أو الجراحة بالبرودة (استخدام البرودة الشديدة لتخريب بصيلات الشعر).