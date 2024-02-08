داء الشعرة Trichiasis هو سوء ارتصاف في الرموش يؤدي إلى احتكاكها بمقلة العين، وذلك عند شخص غير مصاب بشتر داخلي entropion.

يكون داء الشعرة أكثر شُيُوعًا بعد الإصابة بالتهاب الجفن المزمن أو إصابة وتضرر الجفن أو الملتحمة.يُولد بعض الأشخاص بطيّات جلدية زائدة في الجفن (علاية الجفن epiblepharon) والذي يسبب نمو الرموش باتجاه العين مباشرة أو يُسبب ظهور صف إضافي من الرموش (ازدواج الأهداب).

يختلف داء الشعرة عن الشتر الداخلي (وهي حالة ينقلب فيها الجفن نحو الداخل) في أن وضعية الجفن تكون طبيعية في داء الشعرة.

Trichiasis الصورة Photos courtesy of James Garrity, MD.

أعراض الشعرة تصبح العين حمراء ومتهيجة، مع إحساس بوجود جسم غريب فيها، مع زيادة في إفراز الدموع (دُماع)، وحساسية وألم عند التعرض للضوء.إذا استمرت الحالة، فقد تتندب القرنية وتتأثر الرؤية.

تشخيص الشعرة الأَعرَاض وفَحص الطَّبيب يستند الطبيب في تَّشخيص الشعرة إلى الأَعرَاض ونتائج الفحص الطبي.