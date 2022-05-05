الشتر الداخلي هو حالة ينقلب فيها الجفن نحو الداخل، ممَّا يسبِّب احتكاك الرموش مع كرة العين.الشتر الخارجي هو الحالة التي ينقلب فيها الجفن نحو الخارج بحيث لا تلمس حافته مقلة العين.

الشتر الداخلي الصورة SCIENCE PHOTO LIBRARY

الشتر الخارجي الصورة MID ESSEX HOSPITAL SERVICES NHS TRUST/SCIENCE PHOTO LIBRARY

في الحالة الطبيعية يُغلق الجفنان العلوي والسفلي بإحكام لحماية العين من الأضرار المختلفة ومنع تبخر الدموع.إذا انقلبت حافة أحد الأجفان نحو الداخل (شتر داخلي)، فإن الرموش سوف تحتك بالعين، مما قد يؤدي إلى تقرح وتندب القرنية.أما إذا انقلبت حافة أحد الأجفان نحو الخارج (شتر خارجي)، فإن الجفنين العلوي والسفلي لن يلتقيا بشكل صحيح، وبالتالي فإن الدموع لن تتوزع بشكل متساوٍ على كامل مقلة العين.

تكون هذه الحالات أكثر شُيُوعًا بين كبار السن (نتيجة لزيادة ترهل البشرة مع التقدم في السن)؛ وبين الأشخاص الذين يعانون من تغيرات عينية ناجمة عن العدوى، أو الجراحة، أو الإصابة؛ وبين الأشخاص الذين يعانون من تشنج الجفن.يمكن أن يحدث الشتر الخارجي أيضًا عند الأشخاص الذين يعانون من شلل بل.

أعراض الشتر الداخلي والشتر الخارجي يمكن لكل من الشتر الداخلي أو الخارجي أن يُسببا تهيج العينين، ممَّا يَتسبَّب في الشعور بوجود جسم غريب في العين، ودُماع، واحمرار.

تشخيص الشتر الداخلي والشتر الخارجي الأَعرَاض وفَحص الطَّبيب يضع الطبيب تشخيصه بناءً على الأَعرَاض ونتائج الفحص.