التهاب القنيات الدمعية هو حالة مرضية غالبًا ما تنجم عن العدوى.والقنية الدمعية (الجمع منها قُنيات دمعية) هي قناة قصيرة توجد بالقرب من الزاوية الداخلية للجفن تمر الدموع عبرها إلى الكيس الدمعي.(تمتلك كل عين قنيتان، واحدة للجفن العلوي وواحدة للجفن السفلي).

يمكن لالتهاب القنيات الدمعية أن يسبب سيلان الدموع، وخروج مفرزات، واحمرار العين، وألم خفيف بالجس.يُعد الاحمرار والألم بالجس من أكثر الأعراض وضوحًا على جانب الجفن القريب من الأنف.يمكن للأَعرَاض أن تتشابه مع أعراض التهاب كيس الدمع.

من أين تأتي الدموع

تشخيص التهاب القنيات الدمعية تحري الأَعرَاض وفَحص الطَّبيب يستند الطبيب في التَّشخيص على تحري الأَعرَاض ونتائج الفحص.قد تخرج مادة عكرة من القنية الدمعية عند ما يضغط الطبيب عليها أو على الكيس الدمعي.