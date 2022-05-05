قد يُسبب التهاب الجفن الإحساس بوجود جسم غريب في العين.وقد يُسبب إحساسًا بالحرقة والحكة في العينين والجفون، كما قد تصبح حواف الجفون حمراء.وقد تصبح العينان دامعتان وحساستان للضوء الساطع.

في بعض أنواع التهاب الجفن، مثل تلك الناجمة عن العَدوَى الجُرثومِيَّة، قد تتورم الجفون، وتتحول بعض الرموش إلى اللون الأبيض أو تتساقط.عادةً ما يكون هذا النوع من التهاب الجفن حادًا.وقد تظهر في بعض الأحيان خراجات صغيرة تحتوي على القيح (تبثرات) في الأكياس في قاعدة الرموش، وتتشكل في نهاية المطاف قرحات قليلة العمق (التهاب الجفن التقرحي).قد تتشكل قشرة وتلتصق بقوة بحواف الجفون.وعند إزالة هذه القشرة، قد ينزف السطح تحتها.قد تجف المفرزات في أثناء النوم، مما يُسبب التصاق الجفون ببعضها، وبالتالي قد تتفاقم الأعراض بعد الاستيقاظ.

في بعض أنواع التهاب الجفن، مثل تلك التي تنجم عن انسداد الغدد الدهنية (الغدد الميبومية) قد تنسد الغدد بترسبات شمعية صلبة.يمكن لهذا النوع من التهاب الجفن أن يكون مزمنًا.غالبًا ما يكون الأشخاص مصابين بالتهاب الجلد الدهني أو العد الوردي وتتطور لديهم دمامل أو برَدَات (أكياس جفنية).

وقد تُفضي بعض حالات التهاب الجفن إلى إصابة الأشخاص بجفاف العينين.

تميل معظم أنواع التهاب الجفن إلى النكس والتعنيد على العلاج.على الرغم من أن التهاب الجفن غالبًا ما يكون مُزعِجًا ومُسيئًا للناحية الجمالية، إلا أنه لا يُسبب عادةً ضررًا للقرنية ولا يؤدي إلى فقدان الرؤية.قد يؤدي التهاب الجفن في بعض الأحيان إلى فقدان الرموش وتندب حواف الجفن، وقد يؤثر في حالات نادرة في القرنية.

كما يمكن أن يحدث التهاب الجفن المزمن عند الأشخاص المصابين بـ