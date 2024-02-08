البَرَدة والجُدجُد (الشعيرة)

وعادة ما تبدأ باحمرار وألم بالجس وألم عفوي على حافة الجفن.بعد ذلك تتشكل منطقة صغيرة مستديرة ومؤلمة بالجس ومتورمة.قد تدمع العين وتصبح حساسة للضوء الساطع، ويشعر المريض كما لو كان هناك جسم غريب فيها.عادة ما تتورم منطقة صغيرة من الجفن فقط، ولكن يمكن أحيانًا أن يتورم الجفن بكامله.في كثير من الأحيان قد تتطور بقعة صغيرة صفراء في وسط المنطقة المتورمة، وعادة ما تكون على حافة الجفن.تميل الشعيرة إلى التمزق بعد يومين إلى أربعة أيام، وتحرر كمية صغيرة من المفرزات (قيح غالبًا) وتتعافى الحالة.

الشعيرة (الجُدجُد) الصورة DR. CHRIS HALE/SCIENCE PHOTO LIBRARY

أما في الشعيرة الداخلية، فيكون الألم والأَعرَاض الأخرى أكثر شدةً عادةً من مع الشعيرة الخارجية.يميل الألم والاحمرار والتورم للحدوث تحت الجفن.وقد يكون الالتهاب شديدًا ومصحوبًا بحمى أو قشعريرة.