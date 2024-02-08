البَرَدة والجُدجُد (الشعيرة)

البَرَدة هي تضخم لإحدى الغُدَّة الدهنية في عمق الجفن (على غرار البثور) وتنجم عن انسداد في فتحة الغدة.عادة ما تُصيب الشعيرة أو الجدجد stye بصيلات الرموش.
تنجم البَردة عن التهاب ولكنه لا يتضمن عدوى.أما الشعيرة فغالبًا ما تنجم عن عدوى بالمكورات العنقودية.قد يُصاب الشخص أيضًا بالتهاب الجفن.قد يعاني بعض الأشخاص من إصابة واحدة أو اثنتين بالشعيرة طوال حياتهم، في حين أن البعض تتكرر لديهم الإصابة باستمرار.يمكن في حالات نادرة أن تتطور الشعيرة في إحدى الغدد العميقة في الجفن (شعيرة داخلية internal stye).
أعرَاض البَرَدة والجُدجُد
البَرَدة
SCIENCE PHOTO LIBRARY
في البداية، قد تسبب البَرَدة تورم الجفن، وألم خفيف، وتهيج في العين.ولكن تختفي هذه الأَعرَاض بعد بضعة أيام، ثم تترك تورمًا مستديرًا وغير مؤلم في الجفن ينمو ببطء في الأسبوع الأول.في بعض الأحيان، يستمر التورم في النمو ويمكن أن يضغط على مقلة العين ويُسبب تشوشًا بسيطًا في الرؤية.قد تتطور منطقة حمراء أو رمادية على الجانب السفلي من الجفن.
الشعيرة stye
وعادة ما تبدأ باحمرار وألم بالجس وألم عفوي على حافة الجفن.بعد ذلك تتشكل منطقة صغيرة مستديرة ومؤلمة بالجس ومتورمة.قد تدمع العين وتصبح حساسة للضوء الساطع، ويشعر المريض كما لو كان هناك جسم غريب فيها.عادة ما تتورم منطقة صغيرة من الجفن فقط، ولكن يمكن أحيانًا أن يتورم الجفن بكامله.في كثير من الأحيان قد تتطور بقعة صغيرة صفراء في وسط المنطقة المتورمة، وعادة ما تكون على حافة الجفن.تميل الشعيرة إلى التمزق بعد يومين إلى أربعة أيام، وتحرر كمية صغيرة من المفرزات (قيح غالبًا) وتتعافى الحالة.
DR. CHRIS HALE/SCIENCE PHOTO LIBRARY
أما في الشعيرة الداخلية، فيكون الألم والأَعرَاض الأخرى أكثر شدةً عادةً من مع الشعيرة الخارجية.يميل الألم والاحمرار والتورم للحدوث تحت الجفن.وقد يكون الالتهاب شديدًا ومصحوبًا بحمى أو قشعريرة.
تشخيص البردة والجدجد
فحص الطبيب
يستند الطبيب في تشخيصه إلى نتائج الفحص.
علاج البردة والجدجد
تُعالج البَرَدات والشعيرات بالضمادات الدافئة
وقد تستدعي الشعيرات في بعض الأحيان علاجًا جراحيًا أو بالمضادات الحيوية
البَرَدة
تختفي معظم البردات دون مُعالَجَة في غضون 2-8 أسابيع.إذا جَرَى تطبيق الكمادات الساخنة عدة مرات في اليوم (على سبيل المثال، لمدة 5-10 دقائق بمعدل 2-3 مرات في اليوم)، فقد تختفي البَردات بصورة أسرع.إذا بقيت البردة بعد هذا الوقت أو إذا تسببت في حدوث تغييرات الرؤية، فقد يلجأ الطبيب إلى تصريف المفرزات منها ومن ثم حقن الستيرويدات القشرية ضمنها.وبما أن البردات لا تنجم عن عدوى، فعادةً ما تكون المضادَّات الحيوية غير فعالة في علاجها.ينبغي إجراء خزعة للبَرَدات التي لا تتعافى مع العلاج لاستبعاد سرطان الجفن.
الشعيرات
إن أفضل مُعالَجَة للشعيرات هي بتطبيق الكمادات الساخنة.حيث تساعد الحرارة الشعيرة على البروز إلى الرأس، ومن ثم التمزق، وتصريف المفرزات بشكل عفوي.إذا لم تتعافى الشعيرة الخارجية عن طريق الكمادات الساخنة فقد يتطلب الأمر تداخلًا جراحيًا من قبل الطبيب لتصريف المفرزات منها.أما الشعيرة الداخلية فنادرا ما تتمزق من تلقاء نفسها، وغالبًا ما تحتاج إلى تداخل جراحي من قبل الطبيب لتصريف المفرزات منها.تميل الشعيرات الداخلية إلى النكس.
على الرغم من أن المضادَّات الحيوية تستخدم في بعض الأحيان لعلاج الشعيرات، إلا أنها لا تساعد كثيرًا، لأن الشعيرات تميل إلى التعافي من تلقاء ذاتها في غضون أيام قليلة.في بعض الأحيان، قد تُوصف المضادَّات الحيوية عن طريق الفم في حال وجود عدوى في العين أو في الشعيرات الداخلية بعد التصريف الجراحي.