لمحَةٌ عامة عن اضطرابات الانكسار

في اضطرابات الانكسار، لا تتركز الأشعَّة الضوئية التي تدخل العين على الشبكية، ممَّا يَتسبَّب في عدم وضوح الرؤية.
يمكن لشكل العين أو القرنية أو تصلب الجسم الزجاجي المرتبط بتقدم العمر أن يقلل من قدرة العين على التركيز.
قد تبدو الأجسام مشوشة عندما تكون بعيدة أو قريبة أو كليهما.
يُحدد طبيب العيون أو اختصاصي البصريات الطريقة الأفضل لتصحيح البصر.
يمكن تصحيح البصر من خلال النظارات، أو العدسات اللاصقة، أو الجراحة الانكسارية.
فهم الانكسار
في الحالة الطبيعية تقوم كل من القرنية والعدسة بحرف الأشعَّة الضوئية (انكسار) لكي تتركز على شبكية العين.عند وجود خطأ في الانكسار، فإن القرنية والعدسة لا يمكنهما تركيز الأشعَّة الضوئية على شبكية العين.يمكن تصحيح أخطاء الانكسار بواسطة النظارات أو العدسات اللاصقة، أو الجراحة العينية.
تتمكن العين عادة من تكوين صورة واضحة لأن القرنية والعدسة تحرفان الأشعَّة الضوئية الواردة وتركزاها على شبكية العين.يكون شكل القرنية ثابتًا، ولكن العدسة يتغير شكلها من أجل التركيز على الأجسام على مسافات مختلفة من العين.عندما تصبح العدسة أكثر استدارة، فإنها تسمح بالتركيز على الأجسام الأكثر قربًا.أما عندما تصبح العدسة أكثر تسطيحًا، فإنها تسمح بالتركيز على الأجسام الأكثر بعدًا.عندما تعجز القرنية والعدسة عن تركيز صورة جسم معين بشكل حاد على الشبكية، فتُسمى الحالة خطأً انكساريًا.
هل تعلم...
أسباب اضطرابات الانكسار
قد تعجز القرنية والعدسة عن حرف الأشعَّة الضوئية للتركيز على الشبكية بشكل صحيح لعدة أسباب.
يحدث قصر النظر (nearsightedness أو myopia) عندما تكون كرة العين طويلة جدًّا بالنسبة للقدرة الانكسارية لكل من القرنية والعدسة.وبسبب انحناء القرنية وطولها الكبير نسبيًا، فإن الضوء يتركز أمام الشبكية بدلًا من التركز عليها مباشرةً، ويعاني الشخص من مشكلة في رؤية الأجسام البعيدة بشكل واضح.عند الأطفال، كثيرًا ما يستمر قصر النظر في التفاقم حتى يتوقف الطفل عن النمو.
يحدث مد النظر (farsightedness أو hyperopia) عندما تكون كرة العين قصيرة جدًا بالنسبة للقدرة الانكسارية لكل من القرنية والعدسة.وبسبب حجمها القصير نسبيًا، فإن الأشعَّة الضوئية تتركز خلف شبكية العين.قد يتمكن الأطفال والشباب الذين يعانون من حالات خفيفة من مد النظر من الرؤية بوضوح إذا كانت العدسة لديهم مرنة بما فيه الكفاية لإعادة تركيز الضوء بشكل صحيح على شبكية العين.ولكن العدسة تتصلب مع التقدم في السن.وهكذا، ومع تقدم المصابين بمد النظر في العمر، فإن رؤية الأجسام القريبة بوضوح تُصبح أكثر صعوبة وتصبح رؤية الأجسام البعيدة أكثر صعوبة أيضًا.ويكون عدم وضوح الأجسام القريبة أكثر سوءًا في الإضاءة الخافتة.
تحدث اللابؤرية عندما تعاني القرنية أو العدسة من تشوهات شكلية (كأن تكون غير مستديرة أو غير كروية بشكل كامل)، مما قد يتسبب في تشوش رؤية الأجسام على أي مسافة.
أما في تفاوت الانكسار anisometropia فيكون لدى الشخص فرق كبير بين أخطاء الانكسار لكلتا العينين.
يحدث مد النظر الشيخي مع تقدم الشخص في السن.مع بلوغ الشخص لأوائل أو منتصف الأربعينيات من العمر، فإن عدسة العين تزداد صلابتها وتتراجع مرونتها.ونتيجة لذلك، فإن العدسة لا تغير شكلها بسهولة، وتصبح غير قادرة على التركيز على الأجسام القريبة.وهكذا، ومع تقدم البالغين في السن، فإنهم غالبًا ما يواجهون صعوبة في رؤية الأجسام القريبة.
انعدام العدسة aphakia هو عدم وجود عدسة العين، وينجم عن عيب خلقي، أو إصابة في العين، أو جراحة عينية لاستئصال الساد.إذا خضع الشخص لجراحة عينية لاستئصال العدسة بهدف علاج الساد العيني دون أن يُجرى لديه زرع عدسة، فإن رؤية الأجسام تصبح مشوشة على أي مسافة.
أعراض اضطرابات الانكسار
قد يُلاحظ الشخص الذي يعاني من خطأ انكساري تشوش رؤية الأجسام البعيدة، أو الأجسام القريبة، أو الأجسام البعيدة والقريبة على حد سواء.على سبيل المثال، قد يواجه الطفل الذي يعاني من قصر النظر صعوبة في رؤية السبورة في المدرسة.يُعاني المرضى في بعض الأحيان من الصُّدَاع الناجم عن الحول أو تجهم الوجه الذي يرافق محاولة التركيز في شيء.قد يُشير تجهم وجه الطفل أو حول عينيه عند محاولته القراءة، أو رمش أو فرك عينيه المفرط إلى وجود أخطاء انكسارية.يمكن للخطأ الانكساري أن يساهم في إجهاد العين (الانزعاج العيني والإرهاق)، والذي يحدث عندما يحدق الشخص لفترة طويلة في محاولة القراءة أو في أثناء العمل على الحاسب؛ يمكن أن تجف العين وتصبح حاكة أو حمراء أو متهيجة، وتبدو الرؤية مشوشة بشكل مؤقت.
تشخيص الاضطرابات الانكسارية
فحص العين، بما في ذلك قياس حدة البصر
يجب أن يخضع كل شخص لفحص عيني بشكل منتظم من قبل طبيب عيون (الطبيب البشري الذي تخصص في تقييم وعلاج الاضطرابات العينية بشكل جراحي أو غير جراحي) أو اختصاصي بصريات (ممارس الرعاية الصحية الذي تخصص في تشخيص وتصحيح مشاكل الانكسار الضوئي).ينبغي تكرار هذا الفحص العيني بمعدل مرة واحدة كل سنة أو سنتين.يساعد فحص عيون الأطفال على الكشف عن أخطاء الانكسار قبل أن تؤثر على تعليم الطفل.
خلال الفحص، يَجرِي استخدام مخطط بصري لتقييم حدة الرؤية (visual acuity).تُقاس حدة البصر وفقًا للرؤية الطبيعية القياسية (غير المعتلة).على سبيل المثال، إذا كانت حدة البصر لدى الشخص تبلغ 20/60 فإنه يرى على مسافة 20 قدمًا (حوالى 6 أمتار) ما يمكن للشخص الذي يتمتع برؤية طبيعية برؤيته على مسافة 60 قدمًا (حوالى 18 مترًا).وبعبارة أخرى، يجب أن يكون الشخص على بعد 20 قدمًا لقراءة الأحرف التي يستطيع الشخص الذي يتمتع برؤية طبيعية قراءتها على بعد 60 قدمًا.
على الرغم من أن أخطاء الانكسار تحدث عادة في العيون سليمة، إلا أن الاختبار يشمل أيضًا تقييمات لا علاقة لها بالأخطاء الانكسارية، مثل اختبار الحقل البصري، وضغط العين، وحركات العين.
علاج الاضطرابات الانكسارية
نظارة طبية
العدسات اللاصقة
العملية الجراحية
يكون العلاج الاعتيادي لأخطاء الانكسار بارتداء النظارات أو العدسات اللاصقة (العدسات التصحيحية).كما يمكن لبعض العمليات الجراحية ومُعالجَات الليزر التي تغير شكل القرنية أن تصحح أخطاء الانكسار أيضًا.