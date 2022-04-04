لمحَةٌ عامة عن اضطرابات الانكسار

قد تعجز القرنية والعدسة عن حرف الأشعَّة الضوئية للتركيز على الشبكية بشكل صحيح لعدة أسباب.

يحدث قصر النظر (nearsightedness أو myopia) عندما تكون كرة العين طويلة جدًّا بالنسبة للقدرة الانكسارية لكل من القرنية والعدسة.وبسبب انحناء القرنية وطولها الكبير نسبيًا، فإن الضوء يتركز أمام الشبكية بدلًا من التركز عليها مباشرةً، ويعاني الشخص من مشكلة في رؤية الأجسام البعيدة بشكل واضح.عند الأطفال، كثيرًا ما يستمر قصر النظر في التفاقم حتى يتوقف الطفل عن النمو.

يحدث مد النظر (farsightedness أو hyperopia) عندما تكون كرة العين قصيرة جدًا بالنسبة للقدرة الانكسارية لكل من القرنية والعدسة.وبسبب حجمها القصير نسبيًا، فإن الأشعَّة الضوئية تتركز خلف شبكية العين.قد يتمكن الأطفال والشباب الذين يعانون من حالات خفيفة من مد النظر من الرؤية بوضوح إذا كانت العدسة لديهم مرنة بما فيه الكفاية لإعادة تركيز الضوء بشكل صحيح على شبكية العين.ولكن العدسة تتصلب مع التقدم في السن.وهكذا، ومع تقدم المصابين بمد النظر في العمر، فإن رؤية الأجسام القريبة بوضوح تُصبح أكثر صعوبة وتصبح رؤية الأجسام البعيدة أكثر صعوبة أيضًا.ويكون عدم وضوح الأجسام القريبة أكثر سوءًا في الإضاءة الخافتة.

قصر النظر وبعد النظر فيديو

تحدث اللابؤرية عندما تعاني القرنية أو العدسة من تشوهات شكلية (كأن تكون غير مستديرة أو غير كروية بشكل كامل)، مما قد يتسبب في تشوش رؤية الأجسام على أي مسافة.

أما في تفاوت الانكسار anisometropia فيكون لدى الشخص فرق كبير بين أخطاء الانكسار لكلتا العينين.

يحدث مد النظر الشيخي مع تقدم الشخص في السن.مع بلوغ الشخص لأوائل أو منتصف الأربعينيات من العمر، فإن عدسة العين تزداد صلابتها وتتراجع مرونتها.ونتيجة لذلك، فإن العدسة لا تغير شكلها بسهولة، وتصبح غير قادرة على التركيز على الأجسام القريبة.وهكذا، ومع تقدم البالغين في السن، فإنهم غالبًا ما يواجهون صعوبة في رؤية الأجسام القريبة.

مد البصر الشيخوخي الصورة

انعدام العدسة aphakia هو عدم وجود عدسة العين، وينجم عن عيب خلقي، أو إصابة في العين، أو جراحة عينية لاستئصال الساد.إذا خضع الشخص لجراحة عينية لاستئصال العدسة بهدف علاج الساد العيني دون أن يُجرى لديه زرع عدسة، فإن رؤية الأجسام تصبح مشوشة على أي مسافة.