العدسات التصحيحية

يمكن لعدسات النظارات أن تكون مصنوعة من البلاستيك أو الزجاج.

تكون العدسات البلاستيكية أخف وزنًا ولكنها أكثر عرضة للخدش.غالبًا ما تُصنع العدسات من الزجاج لأنها تكون أرق ويمكن طلاؤها بمادة تساعد على مقاومة الخدوش.

تكون العدسات الزجاجية أكثر ديمومًة من العدسات البلاستيكية وأقل قابلية للخدش، ولكنها بالمقابل أكثر عرضة للكسر وإلحاق الضرر بالعين نتيجة ذلك.

يمكن تلوين العدسات الزجاجية والبلاستيكية أو معالجتها باستخدام مادة كيميائية تجعلها تعتم تلقائيا عند التعرض للضوء.ويمكن أيضًا طلاء العدسات بمادة تحجب الأشعَّة فوق البنفسجية لتجنب آثارها الضارة على العينين.

تعمل العدسات البلاستيكية الأحدث (المصنوعة من البولي كاربونات أو المونومر الذي يحتوي على يوريتان) على حجب الأشعة فوق البنفسجية بشكلٍ كامل، وهي شديدة المقاومة للكسر، كما يمكن تغليفها بمادة مقاومة للخدش.

النظارات ثنائية البؤرة هي النظارات التي تحتوي على عدستين في كل عدسة من عدساتها، عدسة علوية تصحح رؤية الأجسام البعيدة، وعدسة سفلية تصحح رؤية الأجسام القريبة، مثل القراءة.ولكن، يحتاج الأشخاص أيضًا إلى التركيز على المسافات المتوسطة، كما هي الحال عند مشاهدة شاشة الكمبيوتر.النظارات ثلاثية البؤرة trifocals هي النظارات التي تلبي هذه الحاجة لأنها تحتوي على عدسة ثالثة للمسافة المتوسطة.كما تسمح العدسات المتغيرة باستمرار (العدسات المترقية progressive lenses أو العدسات ثنائية البؤرة بدون خط no-line bifocal lenses) بالتركيز على المسافات الوسطى، كما إنها تتمتع بخاصية تجميلية في عدم وجود خط أو فاصل حاد بين مناطق العدسة.