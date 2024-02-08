العدسات التصحيحية

يمكن تصحيح أخطاء الانكسار بالعدسات الزجاجية أو البلاستيكية المثبتة ضمن إطار (النظارات) أو باستخدام عدسة صغيرة مصنوعة من البلاستيك توضع فوق القرنية مباشرةً (العدسات اللاصقة).من الممكن تصحيح الرؤية بشكل جيد إما باستخدام النظارات أو العدسات اللاصقة.ويعتمد الاختيار بينهما على تفضيلات الأشخاص، سواءً من حيث المظهر، أو الملاءمة، أو الراحة، أو التكلفة، أو المخاطر.
النظارات الطبية
يمكن لعدسات النظارات أن تكون مصنوعة من البلاستيك أو الزجاج.
تكون العدسات البلاستيكية أخف وزنًا ولكنها أكثر عرضة للخدش.غالبًا ما تُصنع العدسات من الزجاج لأنها تكون أرق ويمكن طلاؤها بمادة تساعد على مقاومة الخدوش.
تكون العدسات الزجاجية أكثر ديمومًة من العدسات البلاستيكية وأقل قابلية للخدش، ولكنها بالمقابل أكثر عرضة للكسر وإلحاق الضرر بالعين نتيجة ذلك.
يمكن تلوين العدسات الزجاجية والبلاستيكية أو معالجتها باستخدام مادة كيميائية تجعلها تعتم تلقائيا عند التعرض للضوء.ويمكن أيضًا طلاء العدسات بمادة تحجب الأشعَّة فوق البنفسجية لتجنب آثارها الضارة على العينين.
تعمل العدسات البلاستيكية الأحدث (المصنوعة من البولي كاربونات أو المونومر الذي يحتوي على يوريتان) على حجب الأشعة فوق البنفسجية بشكلٍ كامل، وهي شديدة المقاومة للكسر، كما يمكن تغليفها بمادة مقاومة للخدش.
النظارات ثنائية البؤرة هي النظارات التي تحتوي على عدستين في كل عدسة من عدساتها، عدسة علوية تصحح رؤية الأجسام البعيدة، وعدسة سفلية تصحح رؤية الأجسام القريبة، مثل القراءة.ولكن، يحتاج الأشخاص أيضًا إلى التركيز على المسافات المتوسطة، كما هي الحال عند مشاهدة شاشة الكمبيوتر.النظارات ثلاثية البؤرة trifocals هي النظارات التي تلبي هذه الحاجة لأنها تحتوي على عدسة ثالثة للمسافة المتوسطة.كما تسمح العدسات المتغيرة باستمرار (العدسات المترقية progressive lenses أو العدسات ثنائية البؤرة بدون خط no-line bifocal lenses) بالتركيز على المسافات الوسطى، كما إنها تتمتع بخاصية تجميلية في عدم وجود خط أو فاصل حاد بين مناطق العدسة.
العدسات اللاصقة
يعتقد الكثير من الأشخاص بأن العدسات اللاصقة تتيح لهم حرية أكبر للحركة وأنها تجعلهم أكثر جاذبية من ارتداء النظارات.كما يعتقد بعض الأشخاص بأن الرؤية تكون طبيعية أكثر باستخدام العدسات اللاصقة.ولكن بالمقابل، فإن العدسات اللاصقة تتطلب عناية أكبر من النظارات، ويمكن في حالات نادرة أن تُلحق الضرر بالعينين.قد يواجه بعض الأشخاص، وخاصة الأشخاص المصابون بالرجفان أو التهاب المَفاصِل، مشاكل في التعامل مع العدسات اللاصقة ووضعها في أعينهم.
توفر العدسات اللاصقة رؤية محيطية أفضل بالمقارنة مع النظارات التقليدية (يُقصد بالرؤية المحيطية الحدود الخارجية لحقل الرؤية).
يمكن أن تُصمم العدسة اللاصقة بحيث تصحح مشاكل رؤية مختلفة (مثل مد النظر أو قصر النظر) في أجزاء مختلفة من العدسة الواحدة.وهو ما يُطلق عليه اسم العدسات اللاصقة ثنائية البؤرة أو متعددة البؤر.
يمكن للعدسات اللاصقة تصحيح
تفاوت الصورتين aniseikonia (تفاوت في حجم الصورة)
انعدام العدسة (عدم وجود عدسة في العين—يمكن أن يكون موجودًا منذ الولادة [خلقي] أو يمكن أن يحدث عندما لا تُزرع عدسة بدل العدسة التي استُئصلت في أثناء جراحة الساد)
تمخرط القرنية (تُصبح القرنية على شكل مخروط)
تستخدم إما العدسات اللاصقة اللينة أو القاسية لتصحيح قصر النظر وبعد النظر.يمكن استخدام العدسات الحيدية اللينة soft toric lenses (والتي تتميز بانحناءات مختلفة على الوجه الأمامي للعدسة) أو العدسات اللاصقة الصلبة لتصحيح اللابؤرية، إلا أنها تتطلب خبيرًا لتطبيقها.
كما يمكن تصحيح مد البصر الشيخي باستخدام العدسات اللاصقة.في إحدى المقاربات العلاجية التي تُدعى الرؤية الأحادية monovision، يُصحح البصر في إحدى العينين من أجل القراءة، ويُصحح البصر في العين الأخرى من أجل الرؤية البعيدة.ولكن، قد يواجه بعض الأشخاص صعوبة في التكيف مع الرؤية الأحادية.والمقاربة العلاجية الأخرى هي ارتداء عدسة لاصقة ثنائية البؤرة أو متعددة البؤر في كل عين.
لا يمكن للعدسات الصلبة اللينة أو الصلبة تأمين حماية للعين ضد الأدوات الحادة أو الإصابات المباشرة والتي توفرها النظارات التقليدية.
العدسات اللاصقة الصلبة
العدسات اللاصقة الصلبة، والتي عادة ما تسمح للغازات بالنفوذ عبرها، هي أقراص رقيقة مصنوعة من البلاستيك القاسي.تكون العدسات اللاصقة الصلبة أقل ثخانة من العدسات اللاصقة الطرية، وتغطي جزءًا من القرنية فقط.لا يمكن للأكسجين، الذي تحتاجه القرنية للعمل بشكل صحيح، أن يمر بسهولة من خلال الأجيال القديمة من العدسات اللاصقة البلاستيكية الصلبة.أما الأجيال الحديثة من العدسات اللاصقة التي تسمح بمرور الغاز عبرها Gas-permeable contact lenses (GPCLs) فتُصنع من مواد بلاستيكية (مثل مركبات أكريلات فلوروسيليكون) تسمح للأُكسِجين بالوصول إلى القرنية.يمكن استخدام العدسات اللاصقة الصلبة لتصحيح قصر النظر، ومد النظر، وتشوهات القرنية (مثل اللابؤرية وتمخرط القرنية).
يمكن تصميم العدسات اللاصقة التي تسمح بمرور الغاز بحيث تنطبق على العين بشكل دقيق.غالبًا ما يحتاج الأمر بعض الوقت للعين كي تتكيف مع وجود العدسة اللاصقة، وقد يتطلب الأمر ارتداؤها لحوالي 4-7 أيام قبل أن يعتاد المريض عليها.يمكن زيادة عدد ساعات ارتداء العدسات اللاصقة تدريجيًا كل يوم.على الرغم من أن العدسات اللاصقة الصلبة قد تكون مُزعِجة في البداية، إلا أنها يجب ألا تكون مؤلمة بأي حال.عادةً ما يُشير وجود الألم إلى عدم انطباق العدسة اللاصقة على العين.قد يعاني الأشخاص الذين يرتدون العدسات اللاصقة التي تسمح بمرور الغاز GPCLs من تشوش رؤية مؤقت (يستمر لأقل من ساعتين) بعد وضع العدسة اللاصقة أو إزالتها.عادةً ما تكون الرؤية أكثر وضوحًا باستخدام العدسات اللاصقة الصلبة بالمقارنة مع العدسات اللاصقة اللينة، وخاصةً عند الأشخاص المصابين باللابؤرية.
العدسات اللاصقة الصلبوية
تُصنع العدسات اللاصقة الصلبوية (scleral contact lenses) من مواد صلبة نفوذة للغاز، وتكون أكبر من العدسات اللاصقة القرنوية (corneal contact lenses).تُسمَّى العدسات اللاصقة الصلبوية لأنَّ الجزء المحيطي من العدسة يقع على الصلبة (بياض العين).تكون هذه العدسات أكثر راحة لأنها تسمح للطبقة الدمعية السميكة بغسل سطح العين.ونتيجة لذلك، يمكن حتى للأشخاص الذين يعانون من مرض شديد في سطح العين ارتداءها بسهولة.
ونظرًا إلى أن كل زوج من العدسات اللاصقة الصلبوية يكون مُصنّعًا خصيصًا للشخص، يكون التكيف معها أسهل بشكلٍ عام من العدسات التقليدية ذات القطر الأصغر.
يمكن للعدسات اللاصقة الصلبوية أن تصحح درجات عالية من اللابؤرية غير المنتظمة (مثل تمخرط القرنية المتقدم).
العدسات اللاصقة اللينة
تُصنع العدسات اللاصقة اللينة المحبة للماء soft hydrophilic contact lenses من البلاستيك المرن، ويُشكل الماء نسبة 30-79٪ منها.تكون العدسات اللاصقة اللينة أكبر حجمًا من العدسات اللاصقة الصلبة وتُغطي كامل العين.قد تُستخدم العدسات اللاصقة اللينة لتصحيح قصر النظر، ومد النظر، وأحيَانًا اللابؤرية وقصوّ البصر الشيخوخي.لا تسمح جميع العدسات اللاصقة اللينة للأُكسِجين بالوصول إلى القرنية بسهولة.
وبما أنها أكبر حجمًا، فإن سقوط العدسات اللاصقة اللينة يكون أقل احتمالًا من سقوط العدسات اللاصقة الصلبة، كما إنها لا تسمح لذرات الغبار بالتراكم أسفل منها.وبالإضافة إلى ذلك، فإن العدسات اللاصقة اللينة عادة ما تكون مريحة منذ أول استخدام.تتطلب العدسات اللاصقة عناية فائقة لتجنب مشاكلها، حيث يرتفع خطر العدوى مع العدسات اللاصقة اللينة بالمقارنة مع العدسات اللاصقة الصلبة.كما تكون العدسات اللاصقة اللينة قصفة وسهلة الكسر عندما تصبح جافة.
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مضاعفات العدسات اللاصقة والعناية بها
يجب إزالة العدسات اللاصقة وتنظيفها كل يوم قبل النوم باستخدام محلول تطهير خاص بالعدسات اللاصقة.يجب عدم استخدام مياه الصنبور في تنظيف العدسات اللاصقة نهائيًا، وخاصة لتنظيف العدسات اللاصقة اللينة أو التي تسمح بمرور الغازات.ينبغي غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون قبلَ التعامل مع الطعاميجري غسل كل عدسة على حدة.توضع عدسة في راحة إحدى اليدين، وتقطر عليها عدة قطرات من المحلول الجديد.يُستخدم طرف سبابة اليد الأخرى لتنظيف العدسة، وذلك بحركة لطيفة نحو الأمام والخلف على سطحي العدسة.ثم تُستخدم عدة قطرات أخرى من المحلول لغسل العدسة.بعد التنظيف، ينبغي تطهير العدسات اللاصقة عن طريق تخزينها في محلول مطهر ضمن علبة خاصة بها طوال الليل.
بعد تركيب العدسات اللاصقة في اليوم التالي، ينبغي إفراغ حافظة العدسة اللاصقة من مستحضر التنظيف.بعد ذلك تُغسل علبة العدسات بمحلول جديد وتوضع في خزانة أو علبة مفتوحة للهواء كي تجف.ينبغي عدم ترك العلبة مفتوحة على رف مجاور لمغسلة في الحمام، لأن القطرات الصغيرة التي تتناثر في أثناء تنظيف الأسنان بالفرشاة أو دفق المياه في المغسلة قد تحتوي على كائنات حية مجهرية وقد تصل إلى العلبة وتتكاثر فيها، ومن ثم تصل إلى العدسة وتسبب عدوى جديدة.يجب استبدال علبة العدسة كل شهر أو شهرين.
يمكن لارتداء العدسات اللاصقة لفترة أطول من الموصى بها أو لفترة أطول مما يمكن للعين تحمله أن يسبب احمرار العين، والدماع، والحساسية للضوء (تسمى مُتلازمة ارتداء العدسة اللاصقة أكثر من اللازم contact lens overwear syndrome أو مُتلازمة فرط استخدام العدسات اللاصقة contact lens overuse syndrome).حالما تجري إزالة العدسة اللاصقة، فإن هذه الأعراض غالبًا ما تزول من تلقاء نفسها في غضون يوم واحد تقريبًا، أما الأعراض التي تستمر لأكثر من ذلك فقد تكون علامة على الإصابة بعدوى أكثر خطورة.
تتطلب بعض العدسات اللاصقة عناية أسبوعية باستخدام منظف إنزيمي خاص.ينبغي التخلص من العدسات اللاصقة ذات الاستخدام لمرة واحدة بعد يوم من استخدامها.جرى تصميم بعض العدسات اللاصقة اللينة، سواءً التقليدية أو ذات الاستخدام لمرة واحدة، بحيث يمكن ارتداؤها في أثناء الليل (ارتداء مديد).ومن الممكن الاستمرار بارتداء تلك العدسات اللاصقة لمدة تصل إلى 7 أيام، إلا أن بعض أنواعها منها يمكن الاستمرار بارتدائها لفترة تصل إلى 30 يومًا.ولكن خطر العدوى يكون أكبر بكثير عند ارتداء العدسات اللاصقة طوال الليل.ولذلك، فمن الأفضل زالة العدسات اللاصقة قبل الذهاب إلى النوم.
يترافق ارتداء العدسات اللاصقة مع بعض المُضَاعَفات الخطيرة التي قد تهدد الرؤية أو تُسبب مضاعفات مؤلمة، مثل ظهور قرحات على القرنية.قد تنجم قرحات القرنية عن عدوى بالبكتيريا، أو الفيروسات، أو الفطريات، أو الأميبيات، وقد تُفضي إلى فقدان الرؤية.يمكن تقليل المخاطر إلى حد كبير بالاتباع الصارم لتعليمات طبيب العيون حول العناية بالعدسات.
يزداد احتمال العدوى الخطيرة عندما يسبح الشخص أو يستحم في أثناء ارتداء العدسات اللاصقة، أو عند تنظيف العدسة اللاصقة بمحلول ملحي منزلي الصنع، أو باللعاب، أو بماء الصنبور، أو بالماء المقطر.كما ارتداء أي نوع من العدسات اللاصقة في أثناء النوم قد يزيد بشكل كبير من احتمال العدوى الخطيرة.يزيد خطر العدوى في كل مرة ينام فيها الشخص مع الحفاظ على ارتداء العدسات اللاصقة اللينة.إن أفضل طريقة للحد من خطر العدوى هي عدم النوم مع ارتداء العدسات اللاصقة، وتطهيرها بشكل صحيح، وعدم تعريضها لمياه الصنبور.إذا عانى الشخص من ألم شديد في العين، أو دُماع مفرط، أو ألم عند التعرض للضوء، أو تغيرات في الرؤية، أو احمرار في العين، فيجب إزالة العدسات اللاصقة على الفور.إذا لم تتعافى الأَعرَاض بسرعة، فيجب على الشخص الاتصال بطبيب العيون.
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