شَبيه الفُقاع في الأغشية المُخاطيَّة العينيَّة

شبيه الفقاع في الغشاء المخاطي العينيّ هو اضطراب في المناعة الذاتية يُؤدِّي إلى تندُّب الملتحمة والقرنية.
تصبح العيون حمراء، وتتندَّب المُلتحِمة وتنقلِب الرموش إلى الدَّاخل وتُصبِح القرنية متغيِّمة وتنحجِب الرؤية.
يستنِدُ الاشتباه في التشخيص إلى الأعراض ونتائح تفحُّص العين، ويجري تأكيده عادةً عن طريق أخذ خزعة من الملتحِمة.
يُمكن استخدام الدَّموع الاصطناعية، ويُمكن إزالة الرموش التي انقلبت إلى الدَّاخل، ويحتاج بعض الأشخاص إلى أدوية تكبَح عمل الجهاز المناعيّ مثل دابسون أو غيره.
(انظر أيضًا لَمحَةٌ عامَّة عن اضطرابات الملتحمة والصُّلبة وشبيه فقاع الأغشية المخاطية).
شبيه فُقاع الأغشية المخاطية العينية هو اضطراب في المناعة الذاتية (خَلَل في الجهاز المناعي يُؤدِّي إلى أن يقوم الجسمُ بمُهاجمة نُسجهِ)؛وهُو يُسببُ التهابًا يبدأ في المُلتحمة (الغشاء الذي يُبطِّنُ الجفن ويُغطِّي بياض العين).كما يمكن أن يؤثر هذا الاضطراب أيضًا في الأغشية المخاطية الأخرى في الجسم.
نظرة داخل العين
أعراض شَبيه فُقاع الأغشية المُخاطيَّة العيني
بالنسبة إلى أشخاص شبيه فُقاع الأغشية المخاطية العينية، تُصاب العينينِ معًا وتُصبِحانِ حمراوين في البِداية،وفي وقت لاحق، تنكمش المُلتحمة، ممَّا يجعل من الصعب سحب الجفن العلوي أو السفلي بعيدًا عن العين.وبعد ذلك بفترةٍ طويلةٍ، تُصبِح العينان جافتين.
يُمكن أن تُصبِح القرنية (الطبقة الرائقة أمام القزحية والحدقة) مُعتمةً أو متغيِّمةً، مما يمنع الضوء من الوصول إلى شبكية العين، ويُقلِّل من الرؤية.
وقد تتندَّب الملتحمة وتنكمش، مما يُؤدِّي إلى انقلاب الرموش إلى الداخل (انظر الشَّعرَة Trichiasis)، ويزيد من ضرَر القرنية.
تشخيص شَبيه فُقاع الأغشية المُخاطيَّة العيني
تقييم الطبيب للأعراض
فحص العين
خزعة من المُلتحمة
يشتبه الأطباء عادةً في تشخيص شبيه الفقاع في الغشاء المخاطي للعين استنادًا إلى الأعراض عندَ الشخص ونتائج فحص العين، بما في ذلك الفحص باستخدام المصباح الشقّي (أداة تمكَّن الطبيب من تفحص العين تحت درجة تكبيرٍ عالية).يجري تأكيد التَّشخيص عن طريق خزعة من الملتحِمة عادة.وفي هذا النوع من الخزعة، تَجرِي إزالة عَيِّنَة من الملتحمة وتُفحَص تحت المجهر.
علاج شبيه فقاع الأغشية المخاطية العيني
الدموع الاصطناعيَّة
إزالة الأهدَاب
الأدوية في بعض الأحيان
يستطيعُ مرضى شبيه الفقاع في الغشاء المخاطي للعين استخدامَ الدموع الاصطناعية، ويمكن للأطباء إزالة الأهداب التي انقلبت إلى الدَّاخل (على سبيل المثال، عن طريق السحب أو التجميد أو الحرق بالكهرباء)، وذلك للمساعدة على التخفيفِ من الأعراض والوقاية من بعض المُضاعفات.إذا استفحَل المرض، يحتاج المريض إلى دواء دابسون أو غيره من الأدوية التي تكبح عمل الجهاز المناعيّ، مثل ميثوتريكسات، أو ميسوفينولات موفيتيل، أو سيكلوفوسفاميد.