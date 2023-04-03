شَبيه الفُقاع في الأغشية المُخاطيَّة العينيَّة

بالنسبة إلى أشخاص شبيه فُقاع الأغشية المخاطية العينية، تُصاب العينينِ معًا وتُصبِحانِ حمراوين في البِداية،وفي وقت لاحق، تنكمش المُلتحمة، ممَّا يجعل من الصعب سحب الجفن العلوي أو السفلي بعيدًا عن العين.وبعد ذلك بفترةٍ طويلةٍ، تُصبِح العينان جافتين.

يُمكن أن تُصبِح القرنية (الطبقة الرائقة أمام القزحية والحدقة) مُعتمةً أو متغيِّمةً، مما يمنع الضوء من الوصول إلى شبكية العين، ويُقلِّل من الرؤية.

وقد تتندَّب الملتحمة وتنكمش، مما يُؤدِّي إلى انقلاب الرموش إلى الداخل (انظر الشَّعرَة Trichiasis)، ويزيد من ضرَر القرنية.