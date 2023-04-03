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النزفُ تحت الملتحمة

حسبMelvin I. Roat, MD, FACS, Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University
تمت مراجعته رمضان 1444
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    النزوفُ تحت الملتحمة subconjunctival hemorrhage هي تراكمات صغيرة للدَّم تحت المُلتحِمة (الغشاء الذي يُبطِّنُ الجفن ويُغطِّي مُقدِّمة العين).تبدو العين كلها حمراء أحيَانًا، ويبدو جزء فقط أحمر اللون أحيانًا أخرى.يأتي الدَّم من أوعية دموية صغيرة على سطح العين، وليس من داخل العين،ونظرًا إلى أنَّ الدَّم لا يصِل إلى القرنيَّة (الطبقة الرائقة أمام القزحية والحدقة) أو داخل العين، لا تتأثَّر الرؤية.

    ما هُوَ نزف الملتحمة والنزف تحت الملتحمة؟
    النزفُ تحت الملتحمة
    النزفُ تحت الملتحمة

    تُظهر هذه الصورة تجمعًا دمويًا تحت الملتحمة (الغشاء الذي يُبطن الأجفان ويُغطي مقدمة العين).

    DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

    النزفُ تحت الملتحمة
    النزفُ تحت الملتحمة

    تُظهر هذه الصورة تجمعًا دمويًا تحت الملتحمة (الغشاء الذي يُبطن الأجفان ويُغطي مقدمة العين).

    DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

    تنجم النزوفُ تحت الملتحمة عادةً عن إصابة ثانوية في العين، أو إجهاد أو رفع أشياء أو دفعها أو الانحناء للأمام أو التقيُّؤ أو العُطاس أو السُّعال أو فرك العينين (بلطُفٍ أو بعُنفٍ).وفي حالاتٍ نادرةٍ، تحدث النزوفُ تحت الملتحمة تلقائيًا.قد يبدو النزفُ تحت الملتحمة مُروِّعًا، ولكنه غير مُؤذٍ في مُعظم الحالات تقريبًا.

    نظرة داخل العين

    يختفي النزفُ تحت الملتحمة من تلقاء نفسه، خلال أسبوعين عادةً.ولا تُوجَد مُعالجة مُفيدة أو ضروريَّة.

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    محفوظة لشركة© 2025محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.