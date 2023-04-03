التهابُ ظاهر الصُّلبة episcleritis هُوَ التهاب في النسيج بين الصُّلبة (طبقة الألياف القاسية البيضاء التي تُغطِّي العين) والملتحمة (الغشاء الذي يُبطِّنُ الجفن ويغطي بياضَ العين).

لا يُعرف سببُ التهاب ظاهر الصلبة عادةً.

تنطوي الأَعرَاضُ على احمرار العين والانتفاخ والتهيُّج.

يشفى التهاب ظاهر الصُّلبة من تلقاء نفسه، ولكن قد تُساعد قطرات العين التي تحتوي على ستيرويد قشريّ على زوال الأعراض بشكلٍ أسرَع.

نظرة داخل العين

(انظر أيضًا لَمحَةٌ عامَّة عن اضطرابات الملتحمة والصُّلبة).

يُصيب التهابُ ظاهر الصُّلبة البالغينَ اليافعين، وهو أكثر شُيوعًا عند النساء بالمُقارنة مع الرِّجال.ويقتصر الالتهابُ على بقعة صغيرة فقط في مُقلة العين عادةً، ويُؤدِّي إلى ظهور منطقة بارزة حمراء تُصبِح صفراء بعضَ الشيء أحيانًا.ليست هذه الحالة علامةً لأيّ مرض آخر عادةً، ولكنها تحدُث أحيانًا عند أشخاص يُعانون من أمراض التهابية تشمل كافة أنحاء الجسم (مثل الذئبة أو التهاب المفاصل الروماتويدي، أو من الهربس في الجبهة والعين.

التِهابُ ظاهر الصُّلبة الصورة DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

تنطوي الأعراض الإضافية على إيلام وتهيُّج في العين، مع زيادة بسيطة في دموع العين وزيادة خفيفة في الحساسية للضوء الساطع.تميلُ الحالةُ إلى الزوال وقد تعود من جديد.يستند التَّشخيصُ إلى الأَعرَاض وإلى مظهر العين.