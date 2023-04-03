التِهابُ ظاهر الصُّلبة

التهابُ ظاهر الصُّلبة episcleritis هُوَ التهاب في النسيج بين الصُّلبة (طبقة الألياف القاسية البيضاء التي تُغطِّي العين) والملتحمة (الغشاء الذي يُبطِّنُ الجفن ويغطي بياضَ العين).
لا يُعرف سببُ التهاب ظاهر الصلبة عادةً.
تنطوي الأَعرَاضُ على احمرار العين والانتفاخ والتهيُّج.
يشفى التهاب ظاهر الصُّلبة من تلقاء نفسه، ولكن قد تُساعد قطرات العين التي تحتوي على ستيرويد قشريّ على زوال الأعراض بشكلٍ أسرَع.
نظرة داخل العين
(انظر أيضًا لَمحَةٌ عامَّة عن اضطرابات الملتحمة والصُّلبة).
يُصيب التهابُ ظاهر الصُّلبة البالغينَ اليافعين، وهو أكثر شُيوعًا عند النساء بالمُقارنة مع الرِّجال.ويقتصر الالتهابُ على بقعة صغيرة فقط في مُقلة العين عادةً، ويُؤدِّي إلى ظهور منطقة بارزة حمراء تُصبِح صفراء بعضَ الشيء أحيانًا.ليست هذه الحالة علامةً لأيّ مرض آخر عادةً، ولكنها تحدُث أحيانًا عند أشخاص يُعانون من أمراض التهابية تشمل كافة أنحاء الجسم (مثل الذئبة أو التهاب المفاصل الروماتويدي، أو من الهربس في الجبهة والعين.
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
تنطوي الأعراض الإضافية على إيلام وتهيُّج في العين، مع زيادة بسيطة في دموع العين وزيادة خفيفة في الحساسية للضوء الساطع.تميلُ الحالةُ إلى الزوال وقد تعود من جديد.يستند التَّشخيصُ إلى الأَعرَاض وإلى مظهر العين.
علاج التهاب ظاهر الصلبة
في بعض الأحيان، قطرات العين التي تحتوي على ستيرويد قشريّ أو مضادات الالتهاب غير الستيرويدية التي تُؤخذ عن طريق الفم.
مُعالجة التهاب ظاهر الصُّلبة غير ضروريَّة عادةً.يُمكن أن تُؤدِّي قطرات العين التي تعمل على تضيُّق الأوعية الدموية في العين، مثل تيترايدروزولين tetrahydrozoline، إلى التقليل من الاحمرار بشكلٍ مُؤقَّت.ولكن ينبغي استخدام هذه القطرات فقط في مُناسَباتٍ خاصَّة، وذلك لأن الاستخدام المنتظم يؤدي إلى المزيد من الاحمرار (يسمى التأثير الارتدادي rebound).
لعلاج النوبة أو الهجمة، يُمكن استخدام قطرات العين التي تحتوي على ستيرويد قشريّ أو مُضادّ التهاب غير ستيرويديّ عن طريق الفم، وذلك لجعل الأعراض تزول بشكلٍ أسرَع.