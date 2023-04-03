التهابُ الصلبة

تَنطوي أعراض التهاب الصلبة على ألمٍ في العين (وجع عميق عادةً) يكون غالبًا مستمرًا وشديدًا بما يكفي للتأثير في النوم وإضعاف الشهية.تنطوي الأَعرَاض الأخرى على الإيلام في العينين (الألم عند الجسّ)، وزيادة الدُّماع والحساسية للضوء المُبهر.ويظهر احمرارٌ مائل إلى الأرجوانيّ على جزء من العين أو على كامل العين.

وفي حالاتٍ نادرةٍ، يكون الالتهاب شديدًا إلى درجة يُؤدِّي فيها إلى تشكُّل ثقب في مقلة العين (انثِقاب) وفقدان العين،ويُسمَّى مثل هذا الالتهابُ الشديد بالتهاب الصُّلبة النَّاخر necrotizing scleritis.غالبًا ما يكون المصابون بالتهاب الصلبة الناخر قد عانوا لسنوات طويلة من مشاكل صحية مثل اضطرابات المناعة الذاتية (مثل التهاب المَفاصِل الروماتويدي، والورام الحبيبي مع التهاب الأوعية الدموية، والتهاب الشرايين العقِد، والتِهابُ الغُضاريفِ النَّاكس) في أعضاء الجسم الأخرى).