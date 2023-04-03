التهابُ الصلبة scleritis هُو التهاب شديد مُخرِّب في الصلبة (طبقة الألياف البيضاء الصلبة التي تُغطِّي العين)، وقد يُشكِّلُ تهديدًا للرؤية.
يحدُث التهاب الصلبة أحيانًا عند الأشخاص الذين يُعانون من مرض التهابي ينتشر في كافة أنحاء الجسم.
ينطوي العرضُ الرئيسيّ على وجع شديد وعميقٍ في العين.
يستخدم الأطباءُ أحيَانًا فُحوصاتٍ تصويرية لتأكيد التشخيص.
تبدأ المُعالجة بالستيرويدات القشريَّة عادةً.
يشيعُ التهابُ الصلبة بين النِّساء في عمرٍ يتراوَحُ بين 30 إلى 50 عامًا،وهو يُصِيبُ العينين معًا بنسبةٍ تصل إلى حوالى 66% من الحالات.قد يترافق التهابُ الصُّلبة مع التهاب المفاصل الروماتويدي أو الذئبة الحمامية الجهازية أو اضطراب آخر للمناعة الذاتية (خلل في الجهاز المناعي يجعل الجسمَ يُهاجم نُسجه).ليس هناك سبب معروف لحوالي نصف حالات التهاب الصُّلبة.(انظر أيضًا لَمحَةٌ عامَّة عن اضطرابات الملتحمة والصُّلبة).
نظرة داخل العين
أعراض التهاب الصلبة
تَنطوي أعراض التهاب الصلبة على ألمٍ في العين (وجع عميق عادةً) يكون غالبًا مستمرًا وشديدًا بما يكفي للتأثير في النوم وإضعاف الشهية.تنطوي الأَعرَاض الأخرى على الإيلام في العينين (الألم عند الجسّ)، وزيادة الدُّماع والحساسية للضوء المُبهر.ويظهر احمرارٌ مائل إلى الأرجوانيّ على جزء من العين أو على كامل العين.
وفي حالاتٍ نادرةٍ، يكون الالتهاب شديدًا إلى درجة يُؤدِّي فيها إلى تشكُّل ثقب في مقلة العين (انثِقاب) وفقدان العين،ويُسمَّى مثل هذا الالتهابُ الشديد بالتهاب الصُّلبة النَّاخر necrotizing scleritis.غالبًا ما يكون المصابون بالتهاب الصلبة الناخر قد عانوا لسنوات طويلة من مشاكل صحية مثل اضطرابات المناعة الذاتية (مثل التهاب المَفاصِل الروماتويدي، والورام الحبيبي مع التهاب الأوعية الدموية، والتهاب الشرايين العقِد، والتِهابُ الغُضاريفِ النَّاكس) في أعضاء الجسم الأخرى).
تشخيص التهاب الصلبة
تقييم الطبيب للأعراض ومظهر العين
الفُحوصات التصويرية أحيَانًا
يُشخِّصُ الأطباء التهاب الصلبة من خلال الأعراض والمظهر في أثناء الفحص بالمصباح الشقّي.يحدُث الالتهاب في الجزء الخلفيّ من العين (التهاب الصلبة الخلفي) أحيَانًا، ويحتاج تشخيصُ الحالة إلى تخطيط الصَّدى أو التصوير المقطعيّ المُحوسَب.
علاج التهاب الصلبة
الستيرويدات القشريَّة
مُثبِّطات المناعة أحيَانًا
الإصلاح الجراحيّ في بعض الأحيان
لمُعالجة التهاب الصلبة، يصِفُ الأطباء عادةً الستيرويدات القشرية التي تؤخذ عن طريق الفم (مثل بريدنيزون prednisone).وفي حالاتٍ نادرةٍ جدًا، تكون مُضادات الالتهاب غير الستيرويديَّة التي تُؤخذ عن طريق الفم كافيةً لمُعالجة الحالات الخفيفة.إذا كان الشخصُ لديه اضطراب في المناعة الذاتية، أو لا يستجيب للستيرويدات القشرية، قد يحتاج إلى أدويةٍ تكبح الجهاز المناعي (مُثبِّطات المناعة)، مثل ميثوتريكسات methotrexate أو سيكلوفوسفاميد cyclophosphamide، أو ريتوكسيماب rituximab.
وقد يحتاج المرضى الذين يُواجهون خطر الانثِقاب إلى إصلاحٍ جراحيّ.
مآل التهاب الصلبة
يحدُث ضعف ملحُوظ في الرؤية في عامٍ واحدٍ عند حوالى 14% من المصابين بالتهاب الصلبة، ويحدث ضعف ملحوظ في الرؤية خلال 3 أعوام عندّ حوالى 30%.