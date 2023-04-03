التراخوما هي التهاب طويل الأمد في المُلتحِمة ينجُم عن بكتيريا المُتدثِّرة التراخوميَّة.

يُمكن أن تُصيب المتدثِّرة التراخومية العين بالعدوى، وغالبًا عندَ الأطفال الذين يعيشون في البلدان الأقلّ تطوُّراً والحارَّة والجافة.

قد يحدُث احمرار في العين ودُماع وتهيُّج، وإذا كانت الحالة شديدة، قد يحدُث تندُّب وضعف في الرؤية.

تُعدُّ المضادَّات الحيوية فعَّالةً، ولكنَّ من الشائع أن تحدث العدوى من جديد.

تنجُم التراخوما عن العدوى بسلالات مُعيَّنة من المتدثِّرة التراخومية التي لا تنتقل عن طريق الجنس.تشيع التراخُوما في البلدان الجافة والحارَّة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأستراليا وجنوب شرق آسيا.تُعدُّ التراخُوما نادرة في الولايات المُتَّحدة، حيث تحدُث أحيانًا عند الهنود الأمريكيين والمُهاجِرين من مناطق تشيع فيها الحالة.التراخوما هي السببُ الرئيسي للعمى، والذي يُمكن الوقاية منه، في العالم.

نظرة داخل العين

تُصيب التراخوما الأطفال بشكلٍ رئيسيّ، خُصُوصًا الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و6 سنوات.يُعدُّ الأطفال الأكبر سنًا والبالغون أقلّ ميلاً بكثيرٍ للإصابة بالتراخوما، وذلك بسبب زيادة المناعة لديهم وتحسُّن النظافة الشخصية لديهم.

تكون التراخوما معديةً في مراحلها المُبكِّرة، ويمكن أن تنتقل عن طريق مُلامسة اليد للعين أو الذباب أو الاستخدام المشترك لأشياء ملوَّثة مثل المناشف والمناديل ومُستحضرات تجميل العين.

أعراض التراخوما تُصيبُ التراخوما العينين معًا عادةً.تُصبِح الملتحِمة (الأغشية التي تُبطِّنُ الجفن وتغطي بياض العين) ملتهبةً وحمراء ومُتهيِّجة، وتدمع العينان بشكل مفرط،وتنتفِج الأجفانوتحدُث حساسيَّة للضوء المُبهر. التراخوما أو الحَثَر الصورة © Springer Science+Business Media في المراحل اللاحقة، قد تنمو الأوعية الدموية تدريجيًا عبر القرنية (تُسمَّى توعٍّ حديث neovascularization)، ممَّا يُعيق الرؤية.بالنسبة إلى بَعض الأشخاص، يحدث تندُّب في الجفن بطريقة تنقلب فيها الرموش إلى الدَّاخل (الشَّعرة trichiasis).عندما يرمش الشخصُ، تحتك الأهداب بالقرنية وتُسبِّب العدوى وتُؤدِّي إلى ضرر دائم عادةً.يحدُث ضعفُ البصر أو العمى عند حوالى 5% من المصابين بالتراخوما.

تشخيصُ التراخوما تقييم الطبيب للأعراض ومظهر العين يشتبِهُ الأطباء بالتراخُوما استنادًا إلى مظهر العينين، والفترة التي استمرت فيها الأعراض.يُمكن تأكيدُ تشخيص الحالة عن طريق أخذ مسحة من العينين وإرسال العينة إلى المُختبرِ، حيث يجري التعرُّف إلى الكائن الحي الذي يُسبِّبُ العدوى، ولكن في كثير من الأحيان لا يكون مثل هذا الاختبار ضروريًا بسبب وضوح التشخيص. هل تعلم...

علاج التراخوما مضادَّاتُ حيوية تؤخذ عن طريق الفم أو يجري تطبيقها كمراهِم تنطوي مُعالجةُ التراخوما على مُضادّ حيويّ (مثل أزيثروميسين azithromycin أو دوكسيسايكلين doxycycline أوتتراسيكلين tetracycline )، يجري أخذه عن طريق الفم.وكبديلٍ، يُمكن تطبيقُ تتراسيكلين أو إريثرومايسين erythromycin بشكل مرهم.يصِفُ الأطباء غالبًا المضادَّات الحيوية لكل الأشخاص الذين يعيشون في الأحياء التي يُوجد فيها الكثير من المصابين بالتراخُوما.إذا أدَّت الحالة إلى ضررٍ في الجفن والمُلتحِمة أو القرنيَّة، قد تحتاج إلى جراحة.

الوِقاية من التراخوما نظراً إلى أنَّ التراخوما مُعدِية، من الشائع أن تحدُث العدوى من جديد.يُمكن التقليلُ من عودة العدوى عن طريق استخدام المياه الصالحة للشربِ.كما يساعد غسلُ اليدين والوجه بشكلٍ مُنتظمٍ على الوقاية من انتشار العدوى.ينبغي تجنبُ الاستخدام المُشترَك للمناشف وأغطية الأسرَّة ومُستحضرات تجميل العين.يستطيع الذبابُ نقلَ العدوى بين الأشخاص، ولذلك ينبغي القضاء على الأماكن التي يمكن أن يتكاثر فيها.