مُعالجَة الأمراض النفسيَّة

لقد جَرَى إحراز تقدُّم استثنائي في مُعالَجَة الأمراض النفسيَّة؛ونتيجةً لذلك، يمكن الآن مُعالَجَة العديد من اضطرابات الصحَّة النفسية بنجاح تقريبًا مثل الاضطرابات البدنية.
يمكن تصنيفُ معظم طرائق مُعالَجَة اضطرابات الصحَّة النفسية إمَّا إلى جسدية أو نفسيَّة.
جسدي Somatic
علاجي نفسي
وتشتمل المُعالجَاتُ الجسدية على الأدوية والعلاج الكهربائي المخلِّج والمُعالجَات الأخرى التي تحفِّز الدماغ (مثل التنبيه المغناطيسي عبر الجمجمة وتنبيه العصب المبهم).
أمَّا المُعالجَاتُ النفسية فتشمل على العلاج النفسي (الفردي، في مجموعة، أو الأسروي والزواجي)، وتقنيات العلاج السُّلوكي (مثل التدريب على الاسترخاء أو العلاج بالتعرُّض)، والعلاج بالتنويم.
وتشير معظمُ الدراسات إلى أنَّه، بالنسبة لاضطرابات الصحَّة النفسية الرئيسية، يعدُّ أسلوبُ العلاج الذي يشمل كلاًّ من الأدوية والعلاج النفسي هو أكثر فعَّالية من أيِّ طريقة علاجيَّة تُستخدَم وحدَها.
والأطباءُ النفسيُّون ليسوا الممارسين الوحيدين في مجال الرعاية الصحية النفسيَّة المدرَّبين على مُعالَجَةِ الأمراض النفسيَّة؛حيث يشتمل الآخرون على علماء النفس السَّريريين، ووممارسي التمريض النفسي، والاختصاصيين الاجتماعيين.ولكنَّ الأطبَّاءَ النفسيين (وممرِّضات الأمراض النفسية في بعض الولايات) هم الممارسون الوَحيدون في مجال الرعاية الصحية النفسية المرخَّص لهم وصف الأدوية.أمَّا ممارسو الرعاية الصحية النفسية الأخرون فيُمارِسون العلاجَ النفسي بشكلٍ أوَّلي.ويصف العديدُ من أطباء الرعاية الأوَّلية وغيرهم من الأطباء الأدوية لعلاج اضطرابات الصحَّة النفسية أيضًا.
أنواعُ ممارسي الرعاية الصحية النفسيَّة
ممارِس
تدريب
خبرَة
طبيب نفسي
الطبيب الذي لديه 4 سنوات أو أكثر من التدريب النفسي والطبي بعدَ التخرُّج من كلية الطب
يمكنه وصف الأدوية، وإعطاء العلاج بالتخليج الكهربائي، وإدخال الأشخاص إلى المستشفى
يمكنه ممارسة العلاج النفسي فقط، ووصف الأدوية فقط، أو القيام بهما معًا
الاختصاصي النفسي
ممارس لديه درجة الماجستير أو الدكتوراه، ولكن ليس لديه شهادة طبِّية
غالبًا ما يكون لديه تدريب ما بعد الدكتوراه، وجَرَى تدريبه على إجراء الاختبارات النفسية المفيدة في التَّشخيص عادة
قد يمارس العلاجَ النفسي، ولكن لا يستطيع القيامَ بالفحوصات البدنية، أو لا يَصِف الأدوية (في معظم الولايات)، أو لا يُدخِل المَرضَى إلى المستشفى
الاختصاصي الاجتماعي النفسي
ممارس لديه تدريبٌ متخصِّص على بعض جوانب العلاج النفسي، مثل العلاج الأسروي أو العلاج الزوجي أو العلاج النفسي الفردي
غالبًا ما يجري تدريبُه على التفاعل مع أنظمة الخدمة الاجتماعية في الولاية
قد يكون لديه درجة الماجستير، والدكتوراه كذلك أحيَانًا
لا يمكنه إجراء الفحوص البدنية أو وصف الأدوية
الممرّضة النفسية الممارِسة المتقدِّمة
ممرِّضة مسجَّلة بدرجة الماجستير أو أعلى، ولديها تدريبٌ في مجال الصحَّة السُّلُوكية
قد تمارس العلاجَ النفسي بشكل مستقل في بعض الولايات، ويمكنها وصف الأدوية تحت إشراف الطبيب
المحلِّل النفسي Psychoanalyst
قد يكون طبيبًا نفسيًّا أو اختصاصيًّا نفسيًّا أو اختصاصيًّا اجتماعيًّا لديه عدَّة سنوات من التدريب في ممارسة التحليل النفسي (وهو نوعٌ من العلاج النفسي المكثَّف يشمل عدةَ جلسات في الأسبوع، ويهدف إلى استكشاف الأنماط اللاواعية للفكر والشعور والسُّلُوك)
يُمارِس التحليلَ النفسي؛ وإذا كان طبيبًا نفسيًا أيضًا، قد يصف الأدوية ويُدخِل المَرضَى إلى المستشفيات
العِلاجُ بالعقاقير أو العلاج الدوائي
هناك عددٌ من العَقاقير ذات التأثير النفسي فعَّالةٌ للغاية، وتُستخدَم على نطاق واسع من قِبَل الأطباء النفسيين والأطباء الآخرين.وغالبًا ما تُصنَّف هذه الأدويةُ وفقًا للاضطراب الذي تُوصَف له أساسًا؛فعلى سَبيل المثال، تُستخدَم مضادَّات الاكتئاب لعِلاج الاكتئاب.
مُضادَّات الاكتئاب الأكثر شُيُوعًا من ناحية الاستخدَام هي:
مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية (SSRIs)، مثل فلوكستين، وسيرترالين، وباروكسيتين، وفلوفوكسامين، وفورتيوكستين، وفيلازودون، وإسكيتالوبرام، وسيتالوبرام
تنطوي أصناف مُضادَّات الاكتئاب الأخرى على:
مثبطات استرداد السيروتونين والنورإيبينفرين (SNRIs) (مثل فينلافاكسين، أو دولوكسيتين، أو ليفوميلناسيبران، أو ديسفينافاكزين)
مثبطات استرداد النورإيبينفرين والدوبامين، مثل (بوبروبيون bupropion)
ونادرًا ما تُستخدَم مضادَّات الاكتئاب ثلاثية الحلقات، مثل أميتريبتلاين ونورتريبتيلين، لمعالجة الاكتئاب بسبب تأثيراتها الجانبية.ونادرًا ما تُستخدَم مضادَّات الاكتئاب ثلاثية الحلقات، مثل أميتريبتلاين ونورتريبتيلين، إلاَّ إذا كان المَرضَى لديهم أيضًا اضطرابٌ يسبِّب الألم الذي يتداخل مع الأنشطة والعمل.يمكن لمضادّات الاكتئاب ثلاثية الحلقات أن تساعد على تخفيف أنواع معينة من الألم.
وقد تكون مثبِّطات الأكسيداز أحاديَّة الأمين فعَّالةً، مثل فينيلزين، وترانيلسيبرومين، وسيليجيلين، ولكن نادرًا ما تُستخدَم إلاَّ عندما لا تعمل مضادَّات الاكتئاب الأخرى.
وتعدُّ الأدويةُ المُضادَّة للذهان القديمة، مثل الكلوربرومازين وهالوبيريدول وثيوثيكسين، مفيدةً في مُعالَجَة الاضطرابات الذهانية مثل الفُصام وبعض المشاكل السلوكية.وتُستخدَم الأدويةُ المُضادَّة للذهان الأحدث (التي تُسمَّى عادة مضادَّات الذهان غير النمطية أو من الجيل الثاني) كعلاجٍ أوَّلي.تتضمن مضادات الذهان الأحدث كلاً من أريبيبرازول، وأسينابين، وبريكسبيبرازول، وكاريبرازين، وإيلوبيريدون، ولوماتبيرونول، ولوراسيدون، وأولانزابين، وباليبيريدون، وكويتيابين، وريسبيريدون، وزيبراسيدون.بالنسبة للأشخاص الذين لا يستجيبون للأدوية المُضادَّة للذهان الأخرى، يَجرِي استخدامُ كلوزابين بشكلٍ متزايد.
وتُستخدَم الأدويةُ المُضادَّة للقلق، مثل الكلونازيبام واللورازيبام، والديازيبام، وكذلك مضادات الاكتئاب، لعِلاج اضطرابات القلق، كاضطراب الهلع وحالات الرُّهاب.
كما تُستخدَم مثبِّتات المزاج، مثل الليثيوم، وكاربامازيبين، وديفالبروكس الصوديوم، وحمض الفالبرويك، ولاموتريجين، لعلاج الاضطراب ثنائي القطب.كما يمكن أيضًا استخدام العديد من الأدوية المُضادَّة للذهان لعلاج الاضطراب ثنائي القطب bipolar disorder.وتنطوي هذه الأدويةُ على أريبيبرازول aripiprazole ولوراسيدون lurasidone وأولانزابين olanzapine وكويتيابين quetiapine وريسبيريدون risperidone وزيبراسيدون ziprasidone .
المُعالجةُ النفسيَّة
في السنوات الأخيرة، أمكنَ إحرازُ تقدُّمٍ كبير في مجال العلاج النفسي، حيث يقوم على المعالجة بالكلام talk therapy أحيانًا؛فمن خِلال خلق مناخٍ متعاطف ومقبول، غالبًا ما يكون المعالجُ قادرًا على مساعدة الشخص على تحديد مصدر المشاكل، والنظر في بدائل للتعامل معها؛حيث غالبًا ما يؤدي الوعيُ العاطفي والبصيرة اللذان يكسبهما الشخصُ من خلال العلاج النفسي إلى تغيير في الموقف والسُّلُوك، ممَّا يسمح للشخص أن يعيشَ حياة أكثرَ اكتمالاً وأكثر إرضاء.
والعلاجُ النفسي مناسبٌ وفعّال في مجموعةٍ واسعة من الحالات.وحتَّى الأشخاص الذين لا يعانون من اضطراب في الصحَّة النفسية قد يجدون العلاجَ النفسي مفيدًا في مواجهة بعض المشاكل، مثل صعوبات العمل أو التفجُّع أو المرض المزمن في الأسرة.كما أنَّ العلاجَ النفسي الجماعي (في مجموعة)، والعلاج الزواجي، والعلاج الأسري، كلها تُستخدَم على نطاقٍ واسع.
يمارس معظم ممارسي الصحة النفسية واحدًا من ستة أنواع من العلاج النفسي:
العلاج السُّلُوكي
العلاج المعرفي
العلاج بين الأشخاص Interpersonal therapy
التحليل النفسي
العلاج النفسي الديناميكي
العلاج النفسي الداعم
العلاجُ السُّلُوكي
وينطوي العلاجُ السُّلُوكي على عدد من المُداخلَات التي جَرَى تصميمُها لمساعدة الشخص على هجر سلوكيَّات سوء التكيُّف (على سبيل المثال، الاعتمادية وعدم القدرة على تحمل الإحباط) مع تعلم سلوكيات تكيفية (الانفتاح على التجارب وتيقظ الضمير).يمثِّل العِلاجُ بالتعرُّض، الذي غالبًا ما يُستخدَم لعِلاج الرهاب، مثالاً على العلاج السُّلوكي .في العلاج بالتعرُّض، يُعرَّض الأشخاص أو الأشخاص مرارًا وتكرارًا إلى الموقف أو الشيء أو النشاط المخيف، في بيئة آمنة.والهدفُ من ذلك هو تقليل الخوف ومساعدة الأشخاص على التوقف عن تجنُّب الأشياء التي يخشونها.
يرتبط العلاجُ السُّلوكي بالعلاج المعرفي.وفي بعض الأحيان، يَجرِي استخدام توليفة من الاثنين، ويُعرَف ذلك باسم العلاج المعرفي السُّلوكي cognitive-behavioral therapy.إنَّ الأساسَ النظري للعلاج السُّلُوكي هو نظرية التعلُّم learning theory، والتي تقول إنَّ السُّلوكيات غير الطبيعية هي بسبب التعلُّم الخاطئ.
العلاج المعرفي
يساعد العلاجُ المعرفي المَرضَى على التعرف إلى المشاكل في التفكير، وفهم كيف تؤدِّي هذه المشاكل أو الانحرافات إلى مشاكل في حياتهم.على سبيل المثال، قد يفكر الأشخاص بطريقة الكل أو لا شيء ("إذا لم أكن ناجحًا تمامًا، فأنا فاشل تمامًا").ويفترض ذلك أنَّ كيفيةَ شعور المَرضَى وتصرُّفهم يعتمد على تفسيرهم للتجارب.ومن خلال التعرُّف إلى المعتَقدات والافتراضات الأساسيَّة، يتعلَّم المَرضَى أو الأشخاص التفكيرَ بطرقٍ مختلفة حولَ تجاربهم، والحدَّ من الأَعرَاض، ممَّا يؤدِّي إلى تحسين السُّلوك والمشاعر.
العلاجُ بين الأشخاص
جرى تصويرُ العلاج بين الأشخاص في البداية كعلاجٍ نفساني قصير للاكتئاب، وهو يهدف إلى تحسين نوعيَّة العلاقات لدى المصاب بالاكتئاب.وتركّز على ما يأتي:
الحزن أو التفجُّع المستمرّ
الصراعات التي تنشأ عندما يُضطر المَرضَى إلى القيام بأدوار تختلف عن توقُّعاتهم (مثلًا، عندما تدخل المرأة في علاقة تتوقع أن تكونَ من خلالها أمًا في المنزل وتجد أنَّها يجب أن تكون المعيلَ الرئيسي للأسرة أيضًا)
التحوُّلات في الأدوار الاجتماعية (مثل الانتقال من العمل النشِط إلى التقاعد)
صعوبة التواصل مع الآخرين
وهنا، يقوم المعالجُ بتدريب الشخص على تحسين جوانب العلاقات الشخصية، مثل التغلُّب على العزلة الاجتماعية والاستجابة بطريقة أقلّ اعتيادية للآخرين.
التحليلُ النفسي
يعدُّ التحليل النفسي أقدمَ شكلٍ من أشكال العِلاج النفسي، وقد وضعه سيغموند فرويد في النصف الأوَّل من القرن العشرين؛حيث يستلقي الشخصُ عادةً على أريكة في عيادة المعالِج، وذلك بمقدار 4 أو 5 مرَّات في الأسبوع، ويحاول أن يقولَ كلَّ ما يتبادر إلى ذهنه، وهي ممارسة تسمى التداعي الحرّ free association.ويركِّز ذلك كثيرًا على مساعدة الشخص وفهم كيفية تكرار أنماط العلاقات السَّابقة في الحاضر.وتكون العلاقةُ بين الشخص والمعالِج جزءًا أساسيًّا من هذا التركيز.إنَّ فهمَ كيفية تأثير الماضي في الحاضر يساعد الشخص على تطوير طرق جديدة وأكثر تكيُّفًا للأداء في العَلاقات وفي مواقع العمل.
العلاج النفسي الديناميكي
يشدِّد العلاج النفسي الدينمي، مثله مثل التحليل النفسي، على تحديد الأنماط اللاواعية في الأفكار والمشاعر والسُّلُوكيَّات الحالية.ولكنَّ الشخصَ يجلس عادةً بدلا من أن يستلقي على الأريكة، ويحضر 1-3 جلسات فقط في الأسبوع.وبالإضافة إلى ذلك، يَجرِي التركيزُ بشكلٍ أقلّ على العلاقة بين الشخص والمعالج.
العلاجُ النفسي الداعم
يقوم العلاجُ النفسي الداعم، الذي هو الأكثر استخدامًا، على علاقة متعاطفة وداعمة بين الشخص والمعالِج؛ويُشجِّع على التعبير عن المشاعر، ويقدِّم المعالجُ المساعدةَ في حلِّ المشكلة.أمَّا العلاجُ النفسي الذي يركِّز على المشكلات Problem-focused psychotherapy، وهو شكلٌ من أشكال العلاج الداعم، يمكن استخدامُه بنجاح من قبل أطباء الرعاية الأوَّلية.
العلاجُ بالصدمة أو التَّخليج الكهربائي
في العِلاج بالتخليج الكهربائي، تُوضَع أقطابٌ كهربائية إلى الرأس؛ وبعد تخدير الشخص، يَجرِي تطبيقُ سلسلةٍ من الصدمات الكهربائية على الدماغ لتحريض نوبة صرعية وجيزة.وقد تبيَّن أنَّ هذا العلاجَ هو المعالجة الأكثر فعَّالية في الاكتئاب الشَّديد.ولكنَّ كثيرًا من المَرضَى الذين عولجوا بالتخليج الكهربائي تعرَّضوا لفقدان الذاكرة المؤقَّت.ومع ذلك، وخلافًا لما تصوِّره وسائل الإعلام، فإنَّ العلاجَ بالتخليج الكهربائي آمنٌ، ونادرًا ما يسبِّب مُضَاعَفاتٍ أخرى.وقد قلَّل الاستخدامُ الحَديث للتخدير ومرخيات العَضلات إلى حدٍّ كبير من أيِّ خطر.
مُعالجَات التنبيه الدِّماغي الأخرى
يمكن للمُعالجَاتُ الأخرى التي تحفز الدماغ، مثل التحفيز أو التنبيه المغناطيسي المتكرِّر عبرَ الجمجمة وتنبيه العصب المبهم، أن تكون مفيدةً للأشخاص المصابين بالاكتئاب الذين لا يستجيبون للأدوية أو العلاج النفسي.وتنطوي هذه المُعالجَاتُ على تفعيل أو تحفيز الدماغ مباشرة بالحقول المغناطيسية أو بالزرعات التي تحفِّز أو تنبِّه العصبَ المبهم.ويُعتَقد أنَّ الخلايا المحفَّزة تعمل على إطلاق مراسيل كيميائيَّة (نواقل عصبيَّة)، والتي تساعد على تنظيم المزاج، وبذلك يمكن تخفيفُ أعراض الاكتئاب.