مُعالجَة الأمراض النفسيَّة

لقد جَرَى إحراز تقدُّم استثنائي في مُعالَجَة الأمراض النفسيَّة؛ونتيجةً لذلك، يمكن الآن مُعالَجَة العديد من اضطرابات الصحَّة النفسية بنجاح تقريبًا مثل الاضطرابات البدنية.

يمكن تصنيفُ معظم طرائق مُعالَجَة اضطرابات الصحَّة النفسية إمَّا إلى جسدية أو نفسيَّة.

جسدي Somatic

علاجي نفسي

وتشتمل المُعالجَاتُ الجسدية على الأدوية والعلاج الكهربائي المخلِّج والمُعالجَات الأخرى التي تحفِّز الدماغ (مثل التنبيه المغناطيسي عبر الجمجمة وتنبيه العصب المبهم).

أمَّا المُعالجَاتُ النفسية فتشمل على العلاج النفسي (الفردي، في مجموعة، أو الأسروي والزواجي)، وتقنيات العلاج السُّلوكي (مثل التدريب على الاسترخاء أو العلاج بالتعرُّض)، والعلاج بالتنويم.

وتشير معظمُ الدراسات إلى أنَّه، بالنسبة لاضطرابات الصحَّة النفسية الرئيسية، يعدُّ أسلوبُ العلاج الذي يشمل كلاًّ من الأدوية والعلاج النفسي هو أكثر فعَّالية من أيِّ طريقة علاجيَّة تُستخدَم وحدَها.

والأطباءُ النفسيُّون ليسوا الممارسين الوحيدين في مجال الرعاية الصحية النفسيَّة المدرَّبين على مُعالَجَةِ الأمراض النفسيَّة؛حيث يشتمل الآخرون على علماء النفس السَّريريين، ووممارسي التمريض النفسي، والاختصاصيين الاجتماعيين.ولكنَّ الأطبَّاءَ النفسيين (وممرِّضات الأمراض النفسية في بعض الولايات) هم الممارسون الوَحيدون في مجال الرعاية الصحية النفسية المرخَّص لهم وصف الأدوية.أمَّا ممارسو الرعاية الصحية النفسية الأخرون فيُمارِسون العلاجَ النفسي بشكلٍ أوَّلي.ويصف العديدُ من أطباء الرعاية الأوَّلية وغيرهم من الأطباء الأدوية لعلاج اضطرابات الصحَّة النفسية أيضًا.

الجدول أنواعُ ممارسي الرعاية الصحية النفسيَّة الجدول

المُعالجةُ النفسيَّة في السنوات الأخيرة، أمكنَ إحرازُ تقدُّمٍ كبير في مجال العلاج النفسي، حيث يقوم على المعالجة بالكلام talk therapy أحيانًا؛فمن خِلال خلق مناخٍ متعاطف ومقبول، غالبًا ما يكون المعالجُ قادرًا على مساعدة الشخص على تحديد مصدر المشاكل، والنظر في بدائل للتعامل معها؛حيث غالبًا ما يؤدي الوعيُ العاطفي والبصيرة اللذان يكسبهما الشخصُ من خلال العلاج النفسي إلى تغيير في الموقف والسُّلُوك، ممَّا يسمح للشخص أن يعيشَ حياة أكثرَ اكتمالاً وأكثر إرضاء. والعلاجُ النفسي مناسبٌ وفعّال في مجموعةٍ واسعة من الحالات.وحتَّى الأشخاص الذين لا يعانون من اضطراب في الصحَّة النفسية قد يجدون العلاجَ النفسي مفيدًا في مواجهة بعض المشاكل، مثل صعوبات العمل أو التفجُّع أو المرض المزمن في الأسرة.كما أنَّ العلاجَ النفسي الجماعي (في مجموعة)، والعلاج الزواجي، والعلاج الأسري، كلها تُستخدَم على نطاقٍ واسع. يمارس معظم ممارسي الصحة النفسية واحدًا من ستة أنواع من العلاج النفسي: العلاج السُّلُوكي

العلاج المعرفي

العلاج بين الأشخاص Interpersonal therapy

التحليل النفسي

العلاج النفسي الديناميكي

العلاج النفسي الداعم العلاجُ السُّلُوكي وينطوي العلاجُ السُّلُوكي على عدد من المُداخلَات التي جَرَى تصميمُها لمساعدة الشخص على هجر سلوكيَّات سوء التكيُّف (على سبيل المثال، الاعتمادية وعدم القدرة على تحمل الإحباط) مع تعلم سلوكيات تكيفية (الانفتاح على التجارب وتيقظ الضمير).يمثِّل العِلاجُ بالتعرُّض، الذي غالبًا ما يُستخدَم لعِلاج الرهاب، مثالاً على العلاج السُّلوكي .في العلاج بالتعرُّض، يُعرَّض الأشخاص أو الأشخاص مرارًا وتكرارًا إلى الموقف أو الشيء أو النشاط المخيف، في بيئة آمنة.والهدفُ من ذلك هو تقليل الخوف ومساعدة الأشخاص على التوقف عن تجنُّب الأشياء التي يخشونها. يرتبط العلاجُ السُّلوكي بالعلاج المعرفي.وفي بعض الأحيان، يَجرِي استخدام توليفة من الاثنين، ويُعرَف ذلك باسم العلاج المعرفي السُّلوكي cognitive-behavioral therapy.إنَّ الأساسَ النظري للعلاج السُّلُوكي هو نظرية التعلُّم learning theory، والتي تقول إنَّ السُّلوكيات غير الطبيعية هي بسبب التعلُّم الخاطئ. العلاج المعرفي يساعد العلاجُ المعرفي المَرضَى على التعرف إلى المشاكل في التفكير، وفهم كيف تؤدِّي هذه المشاكل أو الانحرافات إلى مشاكل في حياتهم.على سبيل المثال، قد يفكر الأشخاص بطريقة الكل أو لا شيء ("إذا لم أكن ناجحًا تمامًا، فأنا فاشل تمامًا").ويفترض ذلك أنَّ كيفيةَ شعور المَرضَى وتصرُّفهم يعتمد على تفسيرهم للتجارب.ومن خلال التعرُّف إلى المعتَقدات والافتراضات الأساسيَّة، يتعلَّم المَرضَى أو الأشخاص التفكيرَ بطرقٍ مختلفة حولَ تجاربهم، والحدَّ من الأَعرَاض، ممَّا يؤدِّي إلى تحسين السُّلوك والمشاعر. العلاجُ بين الأشخاص جرى تصويرُ العلاج بين الأشخاص في البداية كعلاجٍ نفساني قصير للاكتئاب، وهو يهدف إلى تحسين نوعيَّة العلاقات لدى المصاب بالاكتئاب.وتركّز على ما يأتي: الحزن أو التفجُّع المستمرّ

الصراعات التي تنشأ عندما يُضطر المَرضَى إلى القيام بأدوار تختلف عن توقُّعاتهم (مثلًا، عندما تدخل المرأة في علاقة تتوقع أن تكونَ من خلالها أمًا في المنزل وتجد أنَّها يجب أن تكون المعيلَ الرئيسي للأسرة أيضًا)

التحوُّلات في الأدوار الاجتماعية (مثل الانتقال من العمل النشِط إلى التقاعد)

صعوبة التواصل مع الآخرين وهنا، يقوم المعالجُ بتدريب الشخص على تحسين جوانب العلاقات الشخصية، مثل التغلُّب على العزلة الاجتماعية والاستجابة بطريقة أقلّ اعتيادية للآخرين. التحليلُ النفسي يعدُّ التحليل النفسي أقدمَ شكلٍ من أشكال العِلاج النفسي، وقد وضعه سيغموند فرويد في النصف الأوَّل من القرن العشرين؛حيث يستلقي الشخصُ عادةً على أريكة في عيادة المعالِج، وذلك بمقدار 4 أو 5 مرَّات في الأسبوع، ويحاول أن يقولَ كلَّ ما يتبادر إلى ذهنه، وهي ممارسة تسمى التداعي الحرّ free association.ويركِّز ذلك كثيرًا على مساعدة الشخص وفهم كيفية تكرار أنماط العلاقات السَّابقة في الحاضر.وتكون العلاقةُ بين الشخص والمعالِج جزءًا أساسيًّا من هذا التركيز.إنَّ فهمَ كيفية تأثير الماضي في الحاضر يساعد الشخص على تطوير طرق جديدة وأكثر تكيُّفًا للأداء في العَلاقات وفي مواقع العمل. العلاج النفسي الديناميكي يشدِّد العلاج النفسي الدينمي، مثله مثل التحليل النفسي، على تحديد الأنماط اللاواعية في الأفكار والمشاعر والسُّلُوكيَّات الحالية.ولكنَّ الشخصَ يجلس عادةً بدلا من أن يستلقي على الأريكة، ويحضر 1-3 جلسات فقط في الأسبوع.وبالإضافة إلى ذلك، يَجرِي التركيزُ بشكلٍ أقلّ على العلاقة بين الشخص والمعالج. العلاجُ النفسي الداعم يقوم العلاجُ النفسي الداعم، الذي هو الأكثر استخدامًا، على علاقة متعاطفة وداعمة بين الشخص والمعالِج؛ويُشجِّع على التعبير عن المشاعر، ويقدِّم المعالجُ المساعدةَ في حلِّ المشكلة.أمَّا العلاجُ النفسي الذي يركِّز على المشكلات Problem-focused psychotherapy، وهو شكلٌ من أشكال العلاج الداعم، يمكن استخدامُه بنجاح من قبل أطباء الرعاية الأوَّلية.