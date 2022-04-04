skip to main content
skip to main content
MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
Search icon

تصنيفُ الأمراض النفسيَّة وتشخيصُها

حسبMichael B. First, MD, Columbia University
تمت مراجعته رمضان 1443

    في عام 1980، نشرت الرابطة الأمريكية للطب النفسي الطبعة الثالثة من الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders [DSM-III])، ممَّا يمثِّل أولَ محاولة للاقتراب من تشخيص المَرض النَّفسي من خلال تعاريف ومعايير موحَّدة.وتقدِّم أحدثُ طبعة منه، DSM-5-TR، التي نُشِرت في عام 2022، نظامَ تصنيف يحاول فصلَ الأمراض النفسية إلى فئات تشخيصية استنادًا إلى وصف الأعراض (أي ما يقوله المَرضَى ويفعلونه انعكاسًا لطريقة تفكيرهم وشعورهم)، وإلى مَسار المرض.

    كما يستخدم التصنيف الدولي للأمراض، الطبعة الحادية عشرة International Classification of Disease, 10th Revision, (ICD-10)، وهو كتاب نشرته منظمةُ الصحَّة العالمية سنة 2019، فئاتٍ تشخيصية مماثلة لتلك الموجودة في DSM-5.يشير هذا التشابه إلى أن تشخيص أمراض عقلية معينة أصبح أكثر قياسية وثباتًا في جميع أنحاء العالم.

    quizzes_lightbulb_red
    Test your KnowledgeTake a Quiz!
    iOS ANDROID
    iOS ANDROID
    iOS ANDROID

    محفوظة لشركة © 2024 محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.

    محفوظة لشركة© 2024محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.