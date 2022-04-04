تصنيفُ الأمراض النفسيَّة وتشخيصُها

في عام 1980، نشرت الرابطة الأمريكية للطب النفسي الطبعة الثالثة من الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders [DSM-III])، ممَّا يمثِّل أولَ محاولة للاقتراب من تشخيص المَرض النَّفسي من خلال تعاريف ومعايير موحَّدة.وتقدِّم أحدثُ طبعة منه، DSM-5-TR، التي نُشِرت في عام 2022، نظامَ تصنيف يحاول فصلَ الأمراض النفسية إلى فئات تشخيصية استنادًا إلى وصف الأعراض (أي ما يقوله المَرضَى ويفعلونه انعكاسًا لطريقة تفكيرهم وشعورهم)، وإلى مَسار المرض.

كما يستخدم التصنيف الدولي للأمراض، الطبعة الحادية عشرة International Classification of Disease, 10th Revision, (ICD-10)، وهو كتاب نشرته منظمةُ الصحَّة العالمية سنة 2019، فئاتٍ تشخيصية مماثلة لتلك الموجودة في DSM-5.يشير هذا التشابه إلى أن تشخيص أمراض عقلية معينة أصبح أكثر قياسية وثباتًا في جميع أنحاء العالم.